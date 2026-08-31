/झोमॅटोचा कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका! थेट 240 जणांना 4 महिन्याचा पगार देऊन दाखवला बाहेरचा रस्ता, काय नेमकं कारण?

फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटो सध्या चर्चेत आहे. अलीकडेच, कंपनीने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर अॅनालॉग चीजची विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, झोमॅटोच्या कर्मचाऱ्यांना निराश करणारी एक बातमी समोर आली आहे. बातमी अशी आहे की, झोमॅटोने अंदाजे २४० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले?
कंपनीने हैदराबादमधील आपले 'कस्टमर डिलाइट' (ग्राहक सहाय्य) विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम आता केवळ गुरुग्राममधील एकाच ठिकाणाहून चालवले जाईल. कंपनीने आपल्या 'कस्टमर डिलाइट' मॉडेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला. कंपनीने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीमध्ये कोणतीही कमतरता नव्हती आणि कंपनीचा हा निर्णय पूर्णपणे तिच्या स्वतःच्या नफ्यावर आधारित होता.
या कर्मचारी कपातीचे कारण काय आहे?
कंपनीशी संबंधित सूत्रांनी खुलासा केला आहे की, गेल्या सहा महिन्यांत झोमॅटोच्या ग्राहक सेवा मॉडेलमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आता, ग्राहक सेवेचे बरेचसे काम बाहेरील तज्ञ कंपन्यांकडून हाताळले जात आहे. परिणामी, कंपनीने उर्वरित अंतर्गत काम गुरुग्रामस्थित एकाच टीमद्वारे सांभाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीची इच्छा आहे की या टीमने त्यांच्या उत्पादन, तंत्रज्ञान, डेटा आणि व्यवसाय टीम्ससोबत मिळून काम करावे.
नोकरी गमावलेल्या सर्व २४० कर्मचाऱ्यांना...
महिन्यांच्या पगाराएवढे सेवा समाप्ती पॅकेज (सेव्हरन्स पॅकेज) मिळेल. यामध्ये नोटीस कालावधीतील पगार आणि एकरकमी अतिरिक्त रकमेचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांचा वैद्यकीय विमा आणि समुपदेशन ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुरू राहील. त्यांना नवीन नोकरीच्या संधी शोधण्यात मदत करण्यासाठी कंपनी आउटप्लेसमेंट सपोर्ट (नोकरी शोधण्यात मदत) देखील प्रदान करेल. तसेच, कंपनीने दिलेले लॅपटॉप आणि इअरफोन कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक वापरासाठी परत केले जातील.