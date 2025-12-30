English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 31 डिसेंबरचा प्लॅन फसला! Zomato, Swiggy, Blinkit सह कोणीच डिलिव्हरी करणार नाही; सर्वात मोठ्या देशव्यापी संपाची घोषणा

31 डिसेंबरचा प्लॅन फसला! Zomato, Swiggy, Blinkit सह कोणीच डिलिव्हरी करणार नाही; सर्वात मोठ्या देशव्यापी संपाची घोषणा

E-commerce platforms Delivery workers called Strike on 31st December: झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो आणि ॲमेझॉनसह प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी 31 डिसेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. यामुळे नवीन वर्षांच्या सेलिब्रेशनमध्ये अडथळा येऊ शकतो.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 30, 2025, 11:05 PM IST
31 डिसेंबरचा प्लॅन फसला! Zomato, Swiggy, Blinkit सह कोणीच डिलिव्हरी करणार नाही; सर्वात मोठ्या देशव्यापी संपाची घोषणा

E-commerce platforms Delivery workers called Strike on 31st December: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी जर तुम्ही काही प्लॅन आखला असेल आणि त्यात ऑनलाइन ऑर्डर करण्याची योजना आखली असेस तर तुमच्या उत्साहावर विरजण येऊ शकतं. याचं कारण झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो आणि ॲमेझॉनसह प्रमुख प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी 31 डिसेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येच्या उत्सवावर परिणाम होऊ शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU) आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) या संपाचे नेतृत्व करणार आहेत. या संपाला महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या काही भागांतील प्लॅटफॉर्म कामगार संघटनांसह अनेक प्रादेशिक संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात आहे.

31 डिसेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांचा संप: कशावर परिणाम होईल?

हा नियोजित संप नवीन वर्षाच्या एक दिवस आधी होत आहे, ज्यात फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील एक लाखांहून अधिक डिलिव्हरी कामगार ॲप्समधून लॉग आउट करतील किंवा त्यांचे काम लक्षणीयरीत्या कमी करण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे, नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान ऑनलाइन ऑर्डरचे प्रमाण वाढते. या काळात लोक घरांमध्ये सेलिब्रेशन करत असल्याने वेगाने डिलिव्हरीची मागणी असते. 

या सेलिब्रेशनदरम्यान खाण्याच्या ऑर्डर, किराणा मालाची डिलिव्हरी आणि शेवटच्या क्षणीच्या खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. पुणे, बंगळूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांसह अनेक टियर-२ बाजारपेठांवर याचा परिणाम होईल.

डिलीव्हरी कर्मचारी देशव्यापी संपावर का आहेत?

जलद डिलिव्हरीची मागणी वाढली असतानाही, गिग इकॉनॉमीमधील कामाची परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे, असा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. कंपन्या परिस्थिती सुधारत नाहीत, ज्यामुळे कामगारांसाठी परिस्थिती आणखीच बिकट होत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

कामगार नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जलद वाणिज्य म्हणजेच क्विक कॉमर्स व्यवसायामुळे कामगारांना चांगला पगार, नोकरीची सुरक्षा किंवा सुरक्षित कामाची परिस्थिती मिळालेली नाही. तसेच, कंपन्या वेगाला आणि ग्राहकांच्या सोयीला प्राधान्य देतात, तर कामगारांना कामाचा बोजा आणि कमी कमाईचा सामना करावा लागतो. एका कामगार नेत्याने दावा केला की, जेव्हा जेव्हा डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तेव्हा या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी एकतर त्यांचे आयडी ब्लॉक केले आहेत किंवा पोलीस तक्रारींची धमकी देणे, भीती दाखवणे आणि अल्गोरिदमद्वारे शिक्षा देणे असे प्रकार केले आहेत.

यापूर्वी, 25 डिसेंबर रोजी गिग कामगारांनी संप पुकारला होता, ज्यात जवळपास 40 हजार डिलिव्हरी कर्मतारी सहभागी झाले होते. यामुळे अनेक शहरांमध्ये डिलिव्हरीमध्ये 60 टक्के परिणाम झाला होता. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ZomatoSwiggyBlinkitzeptoAmazon

इतर बातम्या

रोहित- विराटला निवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं गेलं? भारताच्या म...

स्पोर्ट्स