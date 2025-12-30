31 डिसेंबरचा प्लॅन फसला! Zomato, Swiggy, Blinkit सह कोणीच डिलिव्हरी करणार नाही; सर्वात मोठ्या देशव्यापी संपाची घोषणा

E-commerce platforms Delivery workers called Strike on 31st December: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी जर तुम्ही काही प्लॅन आखला असेल आणि त्यात ऑनलाइन ऑर्डर करण्याची योजना आखली असेस तर तुमच्या उत्साहावर विरजण येऊ शकतं. याचं कारण झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो आणि ॲमेझॉनसह प्रमुख प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी 31 डिसेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येच्या उत्सवावर परिणाम होऊ शकतो.
तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU) आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) या संपाचे नेतृत्व करणार आहेत. या संपाला महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या काही भागांतील प्लॅटफॉर्म कामगार संघटनांसह अनेक प्रादेशिक संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात आहे.
हा नियोजित संप नवीन वर्षाच्या एक दिवस आधी होत आहे, ज्यात फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील एक लाखांहून अधिक डिलिव्हरी कामगार ॲप्समधून लॉग आउट करतील किंवा त्यांचे काम लक्षणीयरीत्या कमी करण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे, नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान ऑनलाइन ऑर्डरचे प्रमाण वाढते. या काळात लोक घरांमध्ये सेलिब्रेशन करत असल्याने वेगाने डिलिव्हरीची मागणी असते.
या सेलिब्रेशनदरम्यान खाण्याच्या ऑर्डर, किराणा मालाची डिलिव्हरी आणि शेवटच्या क्षणीच्या खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. पुणे, बंगळूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांसह अनेक टियर-२ बाजारपेठांवर याचा परिणाम होईल.
जलद डिलिव्हरीची मागणी वाढली असतानाही, गिग इकॉनॉमीमधील कामाची परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे, असा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. कंपन्या परिस्थिती सुधारत नाहीत, ज्यामुळे कामगारांसाठी परिस्थिती आणखीच बिकट होत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कामगार नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जलद वाणिज्य म्हणजेच क्विक कॉमर्स व्यवसायामुळे कामगारांना चांगला पगार, नोकरीची सुरक्षा किंवा सुरक्षित कामाची परिस्थिती मिळालेली नाही. तसेच, कंपन्या वेगाला आणि ग्राहकांच्या सोयीला प्राधान्य देतात, तर कामगारांना कामाचा बोजा आणि कमी कमाईचा सामना करावा लागतो. एका कामगार नेत्याने दावा केला की, जेव्हा जेव्हा डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तेव्हा या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी एकतर त्यांचे आयडी ब्लॉक केले आहेत किंवा पोलीस तक्रारींची धमकी देणे, भीती दाखवणे आणि अल्गोरिदमद्वारे शिक्षा देणे असे प्रकार केले आहेत.
यापूर्वी, 25 डिसेंबर रोजी गिग कामगारांनी संप पुकारला होता, ज्यात जवळपास 40 हजार डिलिव्हरी कर्मतारी सहभागी झाले होते. यामुळे अनेक शहरांमध्ये डिलिव्हरीमध्ये 60 टक्के परिणाम झाला होता.