'स्कूबा करताना नाही तर...' झुबिन गर्गच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा, पत्नीने मात्र नाकारला; कारण?

गायक झुबिन गर्गच्या बँडमधील सदस्य शेखर ज्योती गोस्वामी यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. ज्यात त्यांनी दावा केला आहे की, गर्ग यांना सिंगापूरमध्ये विषबाधा झाली होती, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. ही माहिती पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये देण्यात आली आहे.
"अटक करण्याचे तपशील" किंवा रिमांड नोटनुसार, गोस्वामी यांनी आरोप केला आहे की, गर्ग यांना सिंगापूरमध्ये त्यांचे व्यवस्थापक सिद्धार्थ शर्मा आणि ईशान्य भारत महोत्सवाचे आयोजक श्यामकानू महंत यांनी विषबाधा केली होती. महोत्सवाचे आयोजक, गर्ग यांचे व्यवस्थापक आणि दोन बँड सदस्य, गोस्वामी आणि अमृतप्रभा महंत यांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना 14 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
सिंगापूरमध्ये समुद्रात पोहताना गर्ग यांचा गूढ परिस्थितीत मृत्यू झाला. श्यामकानू महंत आणि त्यांच्या कंपनीने आयोजित केलेल्या महोत्सवाच्या चौथ्या आवृत्तीत सहभागी होण्यासाठी तो सिंगापूरला गेला होता. चिठ्ठीत म्हटले आहे की झुबिन गर्ग श्वास घेण्यास त्रास करत असताना आणि बुडण्याच्या जवळ असताना, सिद्धार्थ शर्मा "जबो दे, जाबो दे" (जाऊ दे, जाऊ दे) असे ओरडताना ऐकू आले. साक्षीदाराने सांगितले की झुबिन गर्ग हा एक तज्ञ पोहणारा होता... आणि म्हणूनच, बुडणे हे त्याच्या मृत्यूचे कारण नव्हते.
या चिठ्ठीवर एसआयटी सदस्या आणि वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक रोझी कलिता यांची स्वाक्षरी आहे. गोस्वामीने आरोप केला आहे की शर्मा आणि महंत यांनी पीडितेला विष दिले आणि कट लपविण्यासाठी जाणूनबुजून परदेशी ठिकाण निवडले. शर्मा यांनी त्यांना बोटीचा व्हिडिओ कोणासोबतही शेअर करू नये असे निर्देश दिले. सिंगापूरमध्ये गर्गच्या मृत्यूची चौकशी नऊ सदस्यांची सीआयडी एसआयटी करत आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आसाम सरकारने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग देखील स्थापन केला आहे. सीआयडीच्या सूत्रांनी कागदपत्रांच्या सत्यतेची पुष्टी केली आहे. श्यामकानु महंत हे माजी पोलिस महासंचालक (डीजीपी) भास्कर ज्योती महंत यांचे धाकटे भाऊ आहेत. भास्कर सध्या आसाम राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त आहेत. महोत्सवाचे आयोजक नानी गोपाल महंत हे गौहाटी विद्यापीठाचे कुलगुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे शिक्षण सल्लागार होते.
या चिठ्ठीत म्हटले आहे की, "साक्षीदार शेखर ज्योती गोस्वामी यांच्या जबाबावरून असे दिसून येते की झुबिन गर्गचा मृत्यू अपघाती वाटावा यासाठी कट रचण्यात आला होता. सिंगापूरमध्ये गर्गसोबत राहणाऱ्या सिद्धार्थ शर्माचे वर्तन संशयास्पद होते." गोस्वामी यांना उद्धृत करून, चिठ्ठीत असेही म्हटले आहे की शर्मा यांनी बोटचालकाकडून जबरदस्तीने बोटीचा ताबा घेतला, ज्यामुळे ती समुद्राच्या मध्यभागी धोकादायकपणे हलली, ज्यामुळे सर्व प्रवाशांना धोका निर्माण झाला.
चठ्ठीत असे म्हटले आहे की, जेव्हा गर्गच्या तोंडातून आणि नाकातून फेस येत होता, तेव्हा शर्मा यांनी "आवश्यक वैद्यकीय सेवा देण्याऐवजी" ते 'अॅसिड रिफ्लक्स' म्हणून फेटाळून लावले आणि इतरांना काळजी करण्याची काहीच गरज नाही असे आश्वासन दिले. तपासादरम्यान गोळा केलेले भौतिक पुरावे प्रथमदर्शनी त्याला (शर्मा) दोषी ठरवतात. चिठ्ठीत कागदोपत्री नोंदी, आर्थिक व्यवहार आणि साक्षीदारांचे जबाब समाविष्ट आहेत. समाविष्ट आहेत.