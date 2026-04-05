CSK च्या हुकमी एक्क्यामुळे RR चा गुजरातवर विजय! कालच्या मॅचमधील शेवटच्या ओव्हरचा थरारक Video

IPL 2026 Most Thrilling Cricket Match Till Date: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 2026 च्या पर्वातील सर्वात रंजक मॅच शनिवारी अहमदाबादमध्ये झाली. स्पर्धेतील हा नववा सामना गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये झाला. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरील या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाने 6 धावांनी निसटता विजय मिळवला. सामन्याच्या शेवटच्या बॉलवर सामन्याचा निकाल लागला. गुजरातच्या संघाला विजयासाठी 211 धावांची गरज होती. मात्र त्यांना 8 विकेट्सच्या मोबदल्यात 204 धावा करता आल्या. शेवटच्या दोन ओव्हरमध्ये सामना गोलंदाजी करणाऱ्या राजस्थानच्या बाजूने फिरला.
शेवटच्या दोन ओव्हरमध्ये गुजरातच्या संघाला जिंकण्यासाठी अवघ्या 15 धावा हव्या होत्या. म्हणजेच 12 बॉल 15 धावा असा हिशोब असतानाच गुजरातच्या फलंदाजांना 19 व्या ओव्हरमध्ये जोफ्रा आर्चरने चकवा दिला. जोफ्रा आर्चरने आपल्या सहा बॉलमध्ये 1,0,1,1,0,1(lb) धावा केल्या. त्यामुळे शेवटच्या ओव्हरमध्ये 11 धावांची गजर होती. शेवटची ओव्हर मुंबईकर तुषार देशपांडेने टाकली. तुषारने उत्तम गोलंदाजी करत सामन्यातील शेवटच्या ओव्हरमध्ये केवळ चार धावा देत एक विकेट घेतली. त्याने 1(wide), 1,1,1,0,W,0 अशी जबरदस्त ओव्हर टाकत संघाला विजय मिळवून दिला.
विशेष म्हणजे गुजरात टायटन्सने दमदार सुरुवात केली होती. बिनबाद 78 धावा गुजरातचे सलामीवीर साई सुदर्शन आणि कुमार कुशेगरा या दोघांनी केले होते. पहिल्या 8 ओव्हरमध्ये दोघांनी जवळपास 10 च्या सरासरीने धुलाई केली होती. मात्र कुशेगरा बाद झाल्यानंतर थोड्या थोड्या अंतराने विकेट्स पडत राहिला आणि गुजरातच्या संघाची डावावरील पकड सुटली. तरीही साई सुदर्शन 44 बॉल 73, जोश बटलर 14 बॉल 26 धावांच्या माध्यमातून संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला पण तो पुरासा ठरला नाही.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
तळाचे फलंदाज रशीद खान आणि कागसो रबाडा यांनीही पूर्ण जोर लावून संघाला 211 पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला मात्र आर्चर आणि देशपांडेच्या गोलंदाजीला त्यांना काहीच उत्तर न देता आल्याने त्यांनी ऐन वेळी कच खात सामना गमावला.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
हा सामना गोलंदाजांनी जिंकवून दिल्याने एकीकडे खोऱ्याने धावा ओढणाऱ्या या फॉरमॅटमध्ये गोलंदाजही आपल्या कौशल्याच्या जोरावर शेवटच्या दोन ओव्हरमध्येही सामना फिरवू शकतात हेच या सामन्यातून अधोरेखित झाल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. शांत डोक्याने आर्चर आणि देशपांडेने केलेल्या गोलंदाजीच्या जोरावरच राजस्थानच्या संघाला मालिकेतील दुसरा विजय मिळवता आला. तर गुजरासाठी हा मालिकेतील दुसरा पराभव ठरला आहे. या विजयासहीत राजस्थानचा संघ पॉइण्ट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानी आला आहे.
मागील पर्वापर्यंत धोनीच्या चेन्नई सुपर किंग्जचा हुकूमी एक्का राहिलेल्या तुषारसाठी राजस्थानच्या संघाने यंदाच्या पर्वामध्ये साडेसहा कोटी रुपये मोजले. हे पैसे शनिवारच्या सामन्यात बऱ्यापैकी वसूल झाल्याची चर्चा चाहत्यांमध्ये आहे.