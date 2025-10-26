किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी वाहनांची तुफान गर्दी; ट्रॅफिक कंट्रोल होता होईना

Raigad Fort : दिवाळीची सुट्टी जवळपास संपत आली आहे. सर्व पर्यटनस्थळ हाऊस फुल झाली आहे. अशातच दिवाळीच्या शेवटच्या वीकेंडला पर्यटकांची किल्ले रायगडाला पसंती पहायला मिळत आहे. किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी वाहनांची तुफान गर्दी पहायला मिळत आहे. रायगडाजवळ वाहनांच्या लांबच लाब रांगा लागल्या आहेत.
दिवाळी सुट्टी आणि सुटीतील शेवटचा वीकेंड असल्यानं किल्ले रायगडावर मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झालेत. सुटीचा आनंद घेण्यासाठी नागरिकांनी किल्ले रायगडला पसंती दिली आहे. त्यामुळे किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी शेकडोंच्या संख्येने वाहनांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. त्यामुळे किल्ले रायगड पायथा परिसरामधील पाचाड, हिरकणी वाडी, रोपवे परिसरात वाहने रस्त्यावर पार्किंग करण्यात आली आहेत.
रायगड किल्ला स्वराज्याची राजधानी म्हणून ओळखला जातो. रायगड जिल्ह्यातील महाड रायगड हा किल्ला सह्याद्री पर्वत रांगामध्ये या ठिकाणापासून सुमारे 25 किमी अंतरावर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्याची डागडुजी करून त्याला इ. सन 1674 मध्ये मराठा साम्राज्याची राजधानी घोषित केली. किल्ल्यावर जाण्यासाठी रोपवे ची सुविधा असून त्यामुळे काही मिनिटामध्ये किल्ल्यावरती पोहोचता येते. रायगड किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमी कारकिर्दीचा सक्षीदार आहे. शिवभक्त मोठ्या संख्येने रायगडाला भेट देतात.
दरम्यान, मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. कोकणात जाणाऱ्या आणि मुंबईकडे येणाऱ्या अशा दोन्ही मार्गिकांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. माणगाव शहराच्या दोन्ही बाजूला 5 किलोमीटर पर्यंत वाहतूक कोंडी झाली आहे. दिवाळी सुटीतील शेवटचा विकेंड असल्याने लोक फिरायला बाहेर पडले आहेत. अरुंद रस्ते आणि वाहनांची वाढलेली संख्या यामुळे वाहतूक कोंडीचा फटका बसला आहे. पुण्याकडून माणगावकडे येणाऱ्या मार्गावर देखील वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर आज सकाळपासूनच वाहतूक कोंडी झाली असून खोपोलीजवळ बोरघाटात तीन ते चार किमी पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. शनिवार रविवार असल्याने पर्यटक मोठया प्रमाणात बाहेर पडल्याने एक्सप्रेस वेवरील पुणे लेनवर अमृतांजन ब्रिज पासून दत्तवाडी पर्यंत तीन ते चार किमी पर्यंत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. यामुळे येथील वाहनांचा खोळंबा झाला असून याचा त्रास वाहन चालक आणि पर्यंटकांना होत आहे