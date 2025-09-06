English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kokan Ganeshotsav: कोकणात गणेश विसर्जनानंतर रेती घरावर का फेकतात? कारण...; Video पाहाच

Ganapati Visarjan 2025 Know Interesting Facts: तुम्हाला कोकणातल्या या रंजक प्रथेसंदर्भात ठाऊक आहे का? ही प्रथा का अस्तित्वात आहे? यामागील कारण काय हे जाणून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसले. तसेच या प्रथेबद्दलचा आदरही वाढेल.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 6, 2025, 02:18 PM IST
सोशल मीडियावर व्हिडीओ चर्चेत (फोटो- व्हिडीओवरुन स्क्रीनशॉट)

Ganapati Visarjan 2025 Know Interesting Facts: अनंत चतुर्थीच्या आजच्या दिवशी गणरायांना निरोप दिला जात आहे. 10 दिवस भक्तीभावाने गणरायांची सेवा केल्यानंतर त्याला निरोप देऊन पुन्हा पुढच्या वर्षी कधी कोकणात जायला मिळणार याचा विचार करत कोकणी चाकरमानी सोमवारपासून कार्यालयांमध्ये परततील. दीड दिवसांच्या गणपतींच्या विसर्जनापासून सुरु झालेला कोकणातील विसर्जन सोहळ्यातील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. विशेष म्हणजे कोकणातील पारंपारिक गणेशोत्सवाची महिती देणारे काही व्हिडीओही सोशल मीडियावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चर्चेत आहेत. कोणकणामध्ये गणपतीचं विसर्जन केल्यानंतर ज्या ठिकाणी विसर्जन केलं त्या पाणवठ्यामधील माती/ रेती बाप्पाला विसर्जनासाठी ज्या पाटावर नेलं त्यावरुनच घरी आणून छप्परावर तसेच शेतांमध्ये फेकली जाते. मात्र या परंपरेमागील तिर्क काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. याबद्दलच जाणून घेऊयात...

पाटाबरोबर प्रसादाची शिदोरी

कोकणामध्ये कृत्रिम तलावांमध्ये नाही तर नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये गणपती बाप्पाचं विसर्जन केलं जातं. त्यानंतर ज्या ठिकाणी विसर्जन केलं तेथील विसर्जित केलेल्या बाप्पाच्या पायाखालची पाणवठ्यामधील माती (म्हणजेच रेती) पाटावरुन घरी आणली जाते. त्यानंतर प्रत्येक पाटाबरोबर प्रसादाची शिदोरी तयार केली जाते. यामध्ये प्रत्येक घरातून आणलेल्या नैवेद्याला काला करुन केलेला प्रसाद वाटला जातो.

माती घरावर का टाकतात?

पाणवठ्यामधील माती घरी आणल्यानंतर ती काही ठिकाणी 'लाग्या रे लाग्या...' तर काही ठिकाणी 'गाज गाज गज्या...' म्हणत घराच्या छप्परावर आणि शेतामध्ये टाकली जाते. यामधून तुझा आशिर्वाद आमच्या घरादाराला लागू दे, असं मागणं गणरायाकडे केलं जातं. याचसंदर्भातील एक रंजक व्हिडीओ चाकरमानी व्हॉग्स् नावाच्या इन्स्टाग्राम हॅण्डलवरुन पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडीओमध्ये गणरायाच्या विसर्जनापासून ते अशाप्रकारे विसर्जनानंतर बाप्पाचा आशिर्वाद सोबत राहावा म्हणून घराच्या छप्परावर, शेतात रेती फेकण्यापर्यंतचा रंजक प्रवास दाखवण्यात आला आहे.

अनेकांनी नोंदवलं मत

या व्हिडीओवर रंजक माहिती दिल्याबद्दल कंटेट क्रिएटरचे अनेकांनी आभार मानले आहेत. "विसर्जन करून आल्यावर मखरामध्ये बाप्पाला घेऊन गेलेला पाठ परत ठेवतो. आरती करतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरात दिवाबत्ती करून नंतर ती माती अगरबत्तीने ओवाळून ती घरावर आणि शेतामध्ये जाऊन फेकतो. जेणेकरून गणपती बाप्पाची आम्हाला साथ लाभेल," असं रोशनी जाधव यांनी म्हटलं आहे. इतरही अनेकांनी या अशा परंपराच कोकणातील गणेशोत्सव अधिक विशेष बनवतात असं म्हटलं आहे.

वयस्कर महिला मागतात आशिर्वाद

अनेक ठिकाणी वयस्कर महिला बाप्पाच्या विसर्जनानंतर पाणवठ्यामधून आणलेली ही रेती भावकीमधील वेगवेगळ्या नातलगांच्या शेतात फेकून बाप्पाचा आशिर्वाद राहू दे आणि भरपूर पिक येऊ दे अशी प्रार्थना करतात.

तुम्हाला या प्रथेबद्दल ठाऊक होतं का? तुमच्याकडे अशा काही प्रथा आहेत का हे कमेंट करुन नक्की सांगा.

FAQ

कोकणात गणपती विसर्जन कशा प्रकारे केले जाते?
कोकणात गणपती बाप्पाचे विसर्जन प्रामुख्याने नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये (जसे की नद्या, तलाव, किंवा समुद्र) केले जाते, कृत्रिम तलावांऐवजी. ही परंपरा कोकणातील गणेशोत्सवाला विशेष आणि पारंपारिक स्वरूप देते.

गणपती विसर्जनानंतर पाणवठ्यातील माती का घरी आणली जाते?
विसर्जन झालेल्या ठिकाणच्या पाणवठ्यातील माती (रेती) ही गणपती बाप्पाच्या पायाखालची मानली जाते. ती आशीर्वादाचे प्रतीक म्हणून पाटावर घरी आणली जाते. ही माती घरावर आणि शेतात टाकून गणरायाचा आशीर्वाद मिळवण्याची प्रथा आहे.

माती घरावर आणि शेतात का टाकली जाते?
विसर्जनानंतर आणलेली माती घराच्या छप्परावर आणि शेतात टाकली जाते, यासोबत ‘लाग्या रे लाग्या...’ किंवा ‘गाज गाज गज्या...’ असे म्हणत गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद घरादाराला आणि शेताला लागू दे, अशी प्रार्थना केली जाते. ही प्रथा समृद्धी, सौभाग्य, आणि संरक्षणासाठी आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

