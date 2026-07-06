10 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं! रायगडला ऐतिहासिक पूर, रत्नागिरीत जाण्यासाठी 'या' मार्गाचा वापर करा!

महाराष्ट्रात घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पुढील 48 तास हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. घाटमाथ्यावर कोसळणाऱ्या पावसामुळं अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळित झाले आहे. तर, दरड कोसळल्याने मुंबई-गोवा महामार्ग विस्कळित झाला आहे. रायगड जिल्ह्याला पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. ठिकठिकाणी रस्ते खचल्याच्या व पूल वाहून गेल्याच्या घटना घडताहेत. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे येथे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाच्या पुराने 2005 रोजी झालेल्या पुराचा विक्रम मोडला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे येथे ऐतिहासिक पूर आला आहे. यंदाच्या पूराने 26 जुलै 2005 रोजीचा 13.75 मीटरचा विक्रम मोडित काढला आहे. अंबा नदीचे धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. आता पाण्याची पातळी 13.93 मीटर झाली असून सततच्या पाण्यामुळं ती वाढतच आहे. नागोठणे शहरात एसटी स्टँड, कोळीवाडा, बाजारपेठेच्या आत पाणी शिरले आहे. तर, सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळं परिसरातील विजेचे खांब कोसळले आहेत. त्यामुळं शहर आणि परिसरातील विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. मोबाईल नेटवर्क देखील विस्कळीत झाले आहे. विजपुरवठा नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील चारही प्रमुख नद्यांनी पात्र सोडले आहे. सावित्री अंबा कुंडलिका आणि पाताळगंगा नद्यांची पाणी पातळी धोका पातळीच्या वर पोहोचली आहे. महाड, रोहा, नागोठणे, पेण, खोपोली शहरात रात्रभर पुराचे पाणी साचलेले होते. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील आपत्ती निवारण यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत.
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याना जोडणारा आंबेतचा पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. पूल वाहतुकीसाठी बंद केल्याने म्हसळा, माणगाव, श्रीवर्धन भागातील नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. तसंच, पूल बंद असल्यामुळं प्रवाशांना वळसा घालून महाडमार्गे रत्नागिरी जिल्ह्यात जावे लागणार आहे. सावित्री खाडीत दोन बार्ज आंबेत पुलाच्या पिलरला धडकले. म्हणून धोका टाळण्यासाठी प्रशासनाने पुलावरून वाहतूक बंद केली आहे. सावित्री बाणकोट खाडीत बार्जला बंदी असताना आले कसे ? असा सवाल स्थानिकांनी केला आहे. यापूर्वी देखील दुरुस्तीच्या कामासाठी पूल दोन वर्षे बंद होता.
आज सकाळी पहाटे 6:30 च्या सुमारास वाळू वाहतुक करणार्या दोन बार्जेस पूलाच्या खांबांना येऊन धडकल्याने धोका निर्माण झाला आहे. मागील 2 दिवसांच्या सततच्या पावसाने सावित्री खाडी पाणी पातळीत वाढ झाल्याने रायगड जिल्ह्यातील कोकरे येथील किनार्यावरील दोन वाळू वाहतूक करणार्या बार्जेस प्रवाहाबरोबर वाहत येऊन पूलाला जोरदार धडकल्या आहेत. स्थानिकांकडून मिळाल्या माहिती नुसार पहाटे 6:30 च्या सुमारास जोरदार आवाज आल्याचे लक्षात येता पाहिले तर दोन बार्जेस पुलाला धडकल्या असल्याचे समजले. तात्काळ याची माहिती स्थानिकांनी दोन्ही जिल्ह्याच्या प्रशासनाला दिली. दुपार पर्यंत पोलीस,महसूल विभागाचे अधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.दोन्ही बार्जेस काढण्याचे काम सुरू असून अद्याप कोणत्याही प्रकारची पूलावरील वाहतुक बंद करण्यात आलेली नाही. अशा धोकादायक परिस्थितीत पूलावरील होणारी वाहतुक प्रशासने का थांबवली नाही.