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10 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं! रायगडला ऐतिहासिक पूर, रत्नागिरीत जाण्यासाठी 'या' मार्गाचा वापर करा!

मुंबई-गोवा महामार्गा वर कशेडी  जवळ येथे दरड कोसळली आहे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 06, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:04 PM IST
10 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं! रायगडला ऐतिहासिक पूर, रत्नागिरीत जाण्यासाठी 'या' मार्गाचा वापर करा!
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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