मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; आता रो-रो सेवा 'या' तीन स्थानकांतही थांबणार, वाचा सविस्तर

Kokan Railway Ro-Ro Service: मुंबईतून कोकणात पोहोचण्यासाठी रस्तेमार्गे 10 ते 13 तासांचा प्रवास करावा लागतो. तर रेल्वेने प्रवास करायचा तरीही तितकाच वेळ लागतो. मुंबई ते कोकण हे अंतर कमी कालावधीत गाठता यावे यासाठी प्रशासनाने रो-रो सेवा सुरू केली आहे. म्हणजेच प्रवाशांना थेट ट्रेनमधूनच आपले वाहन घेऊन जाता येणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात कोकण रेल्वेने या सेवेची घोषणा केली होती. मात्र या सेवेला प्रवाशांचा अल्पप्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर कोकण रेल्वेने रो-रो सेवेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गणेशोत्सव काळात कोकण रेल्वेने कार ऑन ट्रेन सेवा सुरू केली होती. मात्र सेवेला खूपच कमी प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळं आता प्रशासनाने या मार्गावर आणखी तीन स्थानकांचा समावेश केला आहे. कोकण रेल्वे मार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामांसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून 7,700 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी कोकण रेल्वेने 35वा स्थापना दिन साजरा केला. रो-रो सेवांना अधिकाधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र या योजना सुरू झाल्यापासून त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
रो-रो सेवांना अल्पप्रतिसाद मिळाला होता. कोलाड, नांदगाव रोड आणि वेर्णा येथून सात प्रवाशांसह निघाली होती. अतिरिक्त थांबे नसल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद लाभत नव्हता.विशेषतः रत्नागिरी, सावंतवाडी येथील थांब्यांबाबत प्रश्न होते. त्यामुळं आता या ठिकाणी अतिरिक्त थांबे नियोजित करण्यात आले आहेत. रो-रो ट्रेनमधून चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि संमगमेश्वर येथे रॅम्प तयार केले जातील, असं कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी म्हटलं आहे.
रो-रो ट्रेनमध्ये 10 डब्यांचे वॅगन आणि दोन प्रवासी कोच आहेत. रेल्वेतून एकावेळी 40 कार घेऊन जाता येणार आहेत. कोलाड ते वेर्णा या मार्गासाठी एकावेळच्या प्रवासाचे तिकीट दर 7,875 आणि कोलाड-नांदगाव मार्गासाठी 5,460 रुपये आहे.
प्रति कार 7,875 (5 टक्के जीएसटी सह)
बुकिंग करताना- 4 हजार
उर्वरित रक्कम- 3,875 प्रस्थानाच्या दिवशी स्टेशनवर भरावी लागणार
प्रति ट्रिप क्षमताः 40 कार (20 वॅगन* प्रत्येकी 2 कार)
टीपः 16 कार बुक झाल्यानंतरच ट्रिप सुरू होईल अन्यथा शुल्क परत दिले जाईल.
आधार कार्ड (झेरॉक्स कॉपी)
पॅन कार्ड
कार नोंदणी प्रमाणपत्र
