मंत्री, आमदार, खासदार कुणी कितीही मोठा नेता असला तरी शिमग्याला कोकणात जातोच! नेत्यांनी शिमगा गाजवला! कुणी पालखी नाचवली, कुणी ढोल बडवला

 कोकणात सध्या शिमगोत्सवाचा उत्साह पहायला मिळत आहे. फक्त चाकरमाणीच नाही तर राजकारणातील मतभेद आणि धावपळ बाजूला सारून कोकणचे हे नेते सध्या आपल्या मातीतील संस्कृती आणि परंपरेत पूर्णपणे रंगून गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 4, 2026, 04:47 PM IST
Konkan Shimga 2025 : कोकणात  शिमगोत्सवाचा उत्साह सध्या शिगेला पोहोचला आहे. ढोल-ताशांचा गजर, सनई-चौघड्यांचा निनाद आणि 'होळी रे होळी'च्या घोषणांनी अवघा कोकण परिसर दुमदुमून गेला आहे. या उत्सवाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे सामान्य ग्रामस्थांपासून ते राजकारणातील दिग्गज नेत्यांपर्यंत सर्वजण आपापल्या गावच्या ग्रामदैवतासमोर नतमस्तक होताना दिसत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत अनेकांनी पालखी खांद्यावर घेत शिमगोत्सवाचा आनंद लुटला.

​मंत्री उदय सामंत यांनी वाजवला ढोल

​रत्नागिरीचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री देवभैरीचे मनोभावे दर्शन घेतले. केवळ दर्शन घेऊनच ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी देवीच्या उत्सवात सक्रिय सहभाग नोंदवत स्वतः ढोल वाजवण्याचा आनंद घेतला. त्यांच्या या साध्या आणि भक्तीमय रूपाने उपस्थित भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले.

​किरण सामंत यांनी नाचवली आगवेची पालखी

लांजा-राजापूर मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत यांनीही आपल्या मतदारसंघातील आगवे गावच्या उत्सवात हजेरी लावली. गावची ग्रामदेवता श्रीदेव रवळनाथ धनीन जुगाईची पालखी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि पारंपरिक पद्धतीने पालखी नाचवून ग्रामस्थांचा उत्साह द्विगुणित केला.

​भास्कर जाधव चिपळूणमध्ये कुटुंबासह भक्तीत दंग

​उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना नेते आणि गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चिपळूण तालुक्यातील आपल्या मूळ गावी, तुरंबव येथे शिमगोत्सव साजरा केला.भास्कर जाधव यांनी कुटुंबासह ग्रामदेवता श्री शारदादेवीची पालखी खांद्यावर घेऊन नाचवली. यावेळी त्यांचे चिरंजीव माजी जि. प. अध्यक्ष विक्रांत जाधव, समीर जाधव, योगेश जाधव, सिद्धेश जाधव, सुहास जाधव यांसह जाधव कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

​जामगे गावात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम कुटुंबियांचा भक्तीभावाने देवीची पूजा

​खेड तालुक्यातील जामगे गावात श्री कोटेश्वरी मानाई देवीचा शिमगोत्सव भक्तीमय वातावरणात पार पडला. यावेळी जामगे गावचे सुपुत्र आणि राज्याचे नेते रामदास कदम, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्यासह सदानंद ऊर्फ आप्पा कदम आणि अरुण ऊर्फ अण्णा कदम यांनी सहानेवरील पालखीसमोर मनोभावे पूजा केली. ढोल-ताशा आणि खालूबाजाच्या गजरात महिलांनी देवीची खणा-नारळाने ओटी भरली.

 

