Marathi News
  • कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार; भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत स्थान मिळणार

कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार; भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत स्थान मिळणार

कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार आहे.  भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत कुणकेश्वरला स्थान मिळणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 15, 2026, 04:41 PM IST
कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार; भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत स्थान मिळणार

Nitesh Rane On Kunkeshwar :  सिंधुदुर्गमधील कुणकेश्वर देवस्थान हे कोकणची काशी म्हणून ओळखले जाते. कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार आहे. कुणकेश्वर देवस्थानचा विकास केला जाणार आहे. कुणकेश्वरला लवकर भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत स्थान मिळणार आहे.  सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे  यांनी याबाबत माहिती दिली. 

नितेश राणे यांनी महाशिवरात्री निमित्त कोकणची काशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या प्राचीन व ऐतिहासिक श्री देव कुणकेश्वर मंदिर येथे विधिवत दर्शन घेऊन भगवान श्री महादेवांची मनोभावे पूजा केली. श्री देव कुणकेश्वराच्या यात्रेला मी गेली अनेक वर्षांपासून नियमित दर्शनासाठी येत असून कुणकेश्वराचे दर्शन माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. कुणकेश्वर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून कोकणाच्या सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे. या परिसराचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास करणे ही माझी जबाबदारी आहे. त्यामुळे या भागाच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी शासनाच्या मार्फत मिळवून देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असं नितेश राणे यावेळी म्हणाले. 

उज्जैनच्या धर्तीवर कुणकेश्वरचा विकास 

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येथे येणारे महादेवाचे भक्त असून त्यांना योग्य सोईसुविधा भेटल्या पाहिजेत. ही यात्रा यशस्वी करण्यासाठी एकमेकांशी संवाद साधत असतो. यावर्षाची यात्रा प्लास्टिकमुक्त करावी त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी मुख्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामाला लागलेत.  केंद्र सरकारच्या “प्रसाद” नावाची योजना असून त्याच्या अंतर्गत धार्मिकस्थळांचा विकास करण्यासाठी केंद्र मोठ्या प्रमाणावर निधी देते. राज्य सरकारने सुद्धा धार्मिकस्थळांसाठी विविध योजना आणल्या असून त्यांचा फायदा घेऊन कुणकेश्वरचा विकास करणार. महाकाळेश्वर आणि काशीविश्वरला जो विकास झाला आहे, तोच या कोकणातील काशीच्या विकास करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या संपर्कात आहोत. येत्या तीन-चार वर्षात निधी उपलब्ध करून येथे पण विकास होईल. त्या दृष्टीकोनातून माझे काम सुरू आहे असे नितेश राणे म्हणाले. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Kunkeshwar in KonkanUjjainKunkeshwar will get a place in the list of religious tourist places of Indiaकुणकेश्वरमहाराष्ट्र टूरीजम

