14 वर्षांपासून रखडलेला महाष्ट्रातील सर्वात मोठा महामार्ग; 4 वर्षात नवी मुंबई विमानतळ बनले पण याचे काम काही पूर्ण झाले नाही

Mumbai Goa Highway : अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग असे अनेक मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविदा बळकट करणार आहेत. महाराष्ट्रात अनेक मोठे प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण होत आहेत. तर, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील जोडणाऱ्या सर्वात मोठ्या महामार्गाचे काम 14 वर्षांपासून रखडलेले आहे. 14 वर्ष झाली तरी याचे काम पूर्ण झालेले नाही. याच्या मागून 4 वर्षात नवी मुंबई विमानतळ उभरे राहिले पण या महामार्गाचे काम काही पूर्ण झालेले नाही. हा महामार्ग म्हणजे कोकणातून जाणार मुंबई गोवा महामार्ग आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 2011 मध्ये सुरू झाले. मात्र, अद्याप या महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही. सध्या मुंबई ते गोवा प्रवास करण्यासाठी 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, परंतु लवकरच हा प्रवास फक्त सहा तासांपर्यंत कमी होईल. मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर एकूण प्रवास वेळ निम्म्यावर येणार आहे. गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
या एक्सप्रेसवेचे बांधकाम 14 वर्षांपूर्वी सुरू आहे. हे काम जे आता पूर्णत्वाच्या जवळ आहे. या प्रकल्पाला बराच काळ विलंब आणि वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागला. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 3,500 कोटी रुपये होता, जो आता 7,300 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. यामागे विलंब हे मुख्य कारण होते. यामुळे त्याचा खर्च वाढतच राहिला. हा महामार्ग मुंबईतील पनवेल येथून सुरू होतो आणि रत्नागिरीतून जातो.
महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देणारा, बहुप्रतिक्षित मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. मार्च 2026 पर्यंत मुंबई गोवा महामार्ग पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. पनवेल ते सिंधुदुर्ग पर्यंत 466 किमी लांबीचा सुधारित महामार्ग आर्थिक राजधानी आणि गोव्याच्या किनारी राज्यामधील कनेक्टिव्हिटी अधिक चांगली होणार आहे.
मुंबई गोवा महामार्ग रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधून जातो. कोकण प्रदेशातील अनेक शहरे आणि गावांना जोडतो. या सुधारित प्रवेशामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार असून पर्यटनवाझीला चालना मिळणार आहे. भूंसपादन, शासकीय कामातील विलंब यासह अनेक कारणांमुळे या महामार्गाचे काम रखडले. तर, दुसरीकडे चार वर्षात नवी मुंबई विमानतळाचे काम पूर्ण झाले.
FAQ
1 मुंबई-गोवा महामार्ग हा प्रकल्प काय आहे आणि तो कुठून कुठपर्यंत जाईल?
2 या महामार्गाचे काम कधी सुरू झाले आणि सध्या त्याची स्थिती काय आहे?
3 या प्रकल्पाला विलंब का झाला आणि त्याचा खर्च किती वाढला?
