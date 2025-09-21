English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई ते रत्नागिरी 326 KM चा प्रवास फक्त एका तासात! महाराष्ट्रातील नवीन विमानतळाचे लवकरच उद्घाटन; तिकीट ट्रेनपेक्षा स्वस्त

मुंबई ते रत्नागिरी 326 KM चा प्रवास फक्त एका तासात पूर्ण होणार आहे. कोकणातील नवीन विमानतळाचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 21, 2025, 11:44 PM IST
मुंबई ते रत्नागिरी 326 KM चा प्रवास फक्त एका तासात! महाराष्ट्रातील नवीन विमानतळाचे लवकरच उद्घाटन; तिकीट ट्रेनपेक्षा स्वस्त

Maharashtra New Airport: नेहमीच त्रासदायक प्रवास करणाऱ्या कोकणवासीयांसाठी एक गूड न्यूज आहे.  महाराष्ट्रातील नवीन विमानतळाचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे. कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील हे विमानतळ आहे. रत्नागिरीतील हे विमानतळ लवकरच प्रवाशांसाठी खुले होणार आहे. यामुळे मुंबई ते रत्नागिरी 326 KM चा प्रवास फक्त एका तासात पूर्ण होणार आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली. रत्नागिरी विमानतळ सुरू झाल्यामुळे मुंबई आणि कोकणमधील प्रवास आता फक्त एक तासात पूर्ण होईल असे उदय सामंत म्हणाले. मुंबई ते रत्नागिरी हे अंतर अंदाजे 326 किलोमीटर आहे. रस्त्याने गेल्यास अंतर पूर्ण करण्यास 7 - 8 तास लागतात. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यामुळे खराब स्थितीमुळे, रस्त्याने प्रवासाचा वेळ आणखी जास्त आहे. तर रेल्वे गेल्यास देखील मुंबई ते रत्नागिरी प्रवासासाठी  6 ते 7 तासांचा कालावधी लागतो. 

मंत्री उदय सामंत यांनी  रत्नागिरी विमानतळाबाबत अपडेट दिली. पुढील 6 ते 7 महिन्यांत विमानतळ मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी पूर्णपणे तयार होईल. एप्रिल 2026 पर्यंत हे विमानतळ पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. याव्यतिरिक्त, रत्नागिरी फ्लाइंग क्लबची स्थापना केली जाईल, ज्यामुळे या प्रदेशात एरोबॅटिक शिक्षण आणि लहान विमानांच्या ऑपरेशनसाठी नवीन सुविधा उपलब्ध होतील.

जपानमधील ओसाका शहरात ओसाचा वर्ल्ड एक्सपोमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचं उद्घाटन झालं. महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि महाराष्ट्र उद्योग विभागाचे शिष्टमंडळ यांनी महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचं उद्घाटन केलं. राज्यात उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी, नवउद्योजकांना एक प्लॅटफॉर्म मिळावा... महाराष्ट्र राज्याची संस्कृती उद्योग आणि विकास हा जगभरात पोहोचावा यासाठी या पॅव्हेलियनमध्ये प्रदर्शन भरवण्यात आलंय. पैठणीपासून ते कोल्हापूरच्या कोल्हापुरी चप्पल आणि कोकणातील छोट्या उद्योगांचं सादरीकरण करण्यात आलं. 

FAQ

1 रत्नागिरी विमानतळ कोणत्या जिल्ह्यात आणि कोकणात आहे?
रत्नागिरी विमानतळ हा कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे. हे विमानतळ लवकरच प्रवाशांसाठी खुले होणार असून, कोकणवासीयांच्या प्रवासातील त्रास कमी होईल. 

2 रत्नागिरी विमानतळ सुरू झाल्यामुळे मुंबई-रत्नागिरी प्रवास कसा सोपा होईल?
मुंबई ते रत्नागिरी हे अंतर अंदाजे ३२६ किलोमीटर आहे. रस्त्याने ७-८ तास आणि रेल्वेने ६-७ तास लागतात. विमानाने हा प्रवास फक्त १ तासात पूर्ण होईल, ज्यामुळे कोकणवासीयांना मोठा फायदा होईल. 

3.रत्नागिरी विमानतळाची घोषणा कोणी केली?
रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, विमानतळ सुरू झाल्यामुळे मुंबई आणि कोकणमधील प्रवास फक्त १ तासात होईल. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
MUMBAI TO RATNAGIRI 326 KM TRAVELNEW RATNAGIRI AIRPORT IN MAHARASHTRA INAUGURATION SOONNEW RATNAGIRI AIRPORTरत्नागिरी विमानतळउदय सामंत

इतर बातम्या

आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या; धनंजय मुंडे या...

महाराष्ट्र बातम्या