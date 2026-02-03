उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने नितेश राणे संतप्त, उमेदवाराला थेट धमकीचा इशारा!

उमेश परब, झी मिडिया, सिंधुदुर्ग: राज्यात सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. सिंधुदुर्गात एका प्रचार सभेदरम्यान मंत्री नितेश राणे एका बंडखोर उमेदवाराला दिलेल्या धमकीमुळे चर्चेत आले आहेत. वेंगुर्ला तालुक्यातील परुळे गावात पंचायत समितीची उमेदवारी न मिळालेल्या भाजप कार्यकर्त्यानं बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. एकीकडे विरोधी पक्षाचे उमेदवार फोडण्यात यश प्राप्त केलेल्या नितेश राणेंना मात्र या उमेदवारानं शह दिलाय. उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यानं संतप्त झालेल्या नितेश राणेंनी उमेदवाराला थेट धमकीच दिलीय.
वेंगुर्ला आणि नारायण राणे यांची गुंडगिरी हे एक समीकरण आहे. नारायण राणे पुरस्कृत गुंडगिरी वेंगुर्ल्यात चालते म्हणूनच नितेश राणे अशा पद्धतीची धमकी देत असतील. निवडणूक आयोगाने याची दखल घेऊन नितेश राणेंवर कारवाई करावी आणि आम्ही तशी मागणी करणार असल्याचं माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितलंय. नितेश राणे यांनी दिलेल्या धमकीनंतर विरोधक मात्र पेटून उठलेत. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी राणेंचा समाचार घेत जनतेनं या लोकांना वेळीच आवरावं असा सल्ला दिलाय. ह्यावेळी रवींद्र चव्हाण यांची साथ नसल्यानं राणे धमकी देत असल्याचा आरोप नाईकांनी केलाय.
आपल्या वादग्रस्त विधानामुळे नेहमीच चर्चेत राहिलेल्या नितेश राणेंनी प्रचाराचा नवीन पायंडा पाडलाय. ग्रामपंचायत निवडणुकीत आमचा सरपंच निवडून द्या, 50 लाख निधी मिळवा अशी घोषणा करुन त्यांनी ग्रामपंचायतीत यश मिळवलं होतं. नगरपालिका निवडणुकीत महायुती एकत्र नसली तरी सत्ता त्यांचीच आहे. आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत नितेश राणेंनी केलेलं वक्तव्य नेमकं कुणाच्या पथ्यावर पडतं, याकडे लक्ष लागलंय.