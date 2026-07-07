/Video: खेड बसस्थानकातील थरार! चालकाविनाच सुस्साट वेगाने धावू लागली बस, अन्...

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेड बस स्थानकात आज एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार घडला. प्लॅटफॉर्मवर चालकाविना उभी असलेली एसटी बस अचानक सुरू झाली आणि सुसाट वेगाने पुढे धावू लागली. काही क्षणांसाठी बसस्थानकात एकच खळबळ उडाली
बस थेट समोर उभ्या असलेल्या दुसऱ्या एसटी बसला धडकली आणि त्यानंतरच थांबली. सुदैवाने मुसळधार पावसामुळे त्या वेळी बसस्थानकात प्रवाशांची फारशी गर्दी नव्हती. अन्यथा हा प्रकार मोठ्या जीवितहानीत परिवर्तित झाला असता.
चालकाविना बस सुरू होऊन धावू लागल्याचे पाहताच एसटी कर्मचाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. बस थांबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावत प्रयत्न केले. काही क्षणांसाठी बसस्थानकात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. तर स्थानकात उभे असलेले प्रवाशीही काही काळ जीव मुठीत घेऊन हा धक्कादायक प्रकार पाहत होते.
Khed | बाप रे! चालकाविना धावली एसटी, खेड बसस्थानकात मोठा अनर्थ थोडक्यात टळला! | Zee24Taas#KhedNews #Ratnagiri #STBus #BusAccident #Konkan #ViralVideo #NewsUpdate #Zee24Taas pic.twitter.com/XmzxKxzcNU— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 7, 2026
मात्र सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, चालकाविना उभी असलेली बस सुरू कशी झाली? बस सुरक्षित अवस्थेत पार्क करण्यात निष्काळजीपणा झाला का? हँडब्रेक लावला नव्हता का? की तांत्रिक बिघाडामुळे हा प्रकार घडला? या संपूर्ण घटनेला जबाबदार कोण, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित असलेल्या या गंभीर घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात अशाच हलगर्जीपणामुळे मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा संतप्त प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वाघोली-लोहगाव रस्त्यावर आज सकाळी खाजगी कंपनीची बस अचानक पाणी वाढल्याने अडकली असता बसमधील सहा कर्मचाऱ्यांना पुणे व पीएमआरडीए अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षित बाहेर काढले आहे