Marathi News
तळकोकणात हाय व्हॉल्टेज ड्रामा; राणेंचे भाजपवर गंभीर आरोप, म्हणाले, 'रोज पैशांच्या बॅग...'

Maharashtra Local Body Election: निवडणुकीच्या धामधुमीत निलेश राणे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या मालवण मधील एका पदाधिकाऱ्यांच्या घरात धाड टाकली असताना त्याच्या घरात पैसे आढळले आहेत

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 27, 2025, 08:31 AM IST
तळकोकणात हाय व्हॉल्टेज ड्रामा; राणेंचे भाजपवर गंभीर आरोप, म्हणाले, 'रोज पैशांच्या बॅग...'
shiv Sena MLA Nilesh Rane alleged that bags of cash meant for distribution in local body election

Maharashtra Local Body Election: मालवणमध्ये निवडणुकीआधी शिवसेना आणि भाजप संघर्ष शिगेला पोहोचलाय. पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप करत शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी काल भाजप कार्यकर्त्यांच्या घरी धाड टाकली. इतकंच नव्हे तर निलेश राणे यांनी याचा लाईव्ह व्हिडिओ तयार करत हे स्टिंग ऑपरेनश केलं आहे. पोलिसांसह निवडणूक अधिका-यांना सोबत घेऊन त्यांनी हे स्टिंग ऑपरेशन केलंय.अशी 5 ते 7 घरं असून येथून मतदारांना पैसे वाटत असल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केलाय. तसंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप  केले आहेत.

मालवणमधील भाजप कार्यकर्त्यांच्या घरी स्टिंग ऑपरेशननंतर निलेश राणे यांनी रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांमुळे जिल्ह्याचं वातावरण बिघडलं असल्याचा हल्लाबोल राणेंनी केलाय. काल रवींद्र चव्हाण मालवणमध्ये आले ते सहज आले नव्हते, त्यांच्यावर माझा संशय होता. मालवणमध्ये 6 ते 7 घर आहेत तिथे रोज पैशांच्या बॅग येतात. भाजपचे कार्यकर्ते तिथून येऊन घेऊन जातात. पैसे वाटून निवडून आल्यानंतर ते नगरसेवक काम करणार का? ते वसुलीच्या कामाला लागतील अशी टीका निलेश राणे यांनी केलीय.

हे आपल्या जिल्ह्याचे कल्चर नाही. काही लोक बाहेरून आले आणि हे कल्चर आपल्या जिल्ह्यात आणले. हे थांबलं पाहिजे. त्यासाठी माझा प्रयत्न आहे. अशा निवडणुका घेऊन त्याचा फायदा काय? ते इथे येतात आणि केवळ गडबड करतात. विकासाच्या अजेंडा त्यांच्याकडे कुठे आहे ?त्यांनी विकासाचे ब्ल्यू प्रिंट दाखवली असती तर आम्ही समाधानी झालो असतो. तुम्ही येणार आणि इथलं वातावरण गढूळ करणार हे आपल्याला मान्य नाही. याबाबत पोलीस प्रशासन आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आलेली आहे. जिथे जिथे निवडणूक आहेत तिथे स्पेशल स्कॉड तैनात करा. जसे तुमचे पोलीस तैनात असतील तसे आमचे कार्यकर्ते सुद्धा तैनात असतील, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

राणेंच्या आरोपांवर रविंद्र चव्हाणांचे उत्तर

निलेश राणेंच्या आरोपांवर रविंद्र चव्हांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. गेले 5-6 दिवस पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळं हे असे आरोप केले जात आहेत. सुरुवात कुठून झाली तर युती का केली नाही आणि नंतर मग हळूहळू या गोष्टींनी सुरुवात झाली. ज्या कार्यकर्त्यांनी निवडून आणलं, त्या कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन असं कृती करणं चुकीचं आहे. कोणत्याही कार्यकर्त्याला व्यावसायिक म्हणून काम करण्याचा अधिकार नाही का? फक्त नेत्यांनाच व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे का? पोलीस, निवडणूक आयोग तपास करतील, असं रविंद्र चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. 

'पैसे कोणाकडे येतील हे राणेंना माहित होतं'

पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप करत शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी काल भाजप कार्यकर्त्यांच्या घरी धाड टाकली. यावरुन शिवसेना UBTचे नेते वैभव नाईकांनी निलेश राणेंवर गंभीर आरोप केले. याच लोकांनी निलेश राणेंसाठीही पैसे वाटप केल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे पैसे कोणाकडे येतील हे त्यांनी माहिती असल्याचं नाईक यांनी म्हटलंय. तर आशिष शेलारांनी पैसे वाटल्याचं खोट असल्याचं म्हटलंय.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
nilesh raneRane Vs Raneravindra chavanShiv Sena MLA Nilesh RaneBJP

