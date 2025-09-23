सिंधुदुर्ग ते कोल्हापूर... महाराष्ट्रात नवा रेल्वे मार्ग; कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणार मोठा प्रकल्प

Sindhudurg Kolhapur Railway Line : कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणार मोठा प्रकल्प लवरच मार्गी लागणार आहे. सिंधुदुर्ग ते कोल्हापूर असा हा महाराष्ट्रातील नवा रेल्वे मार्ग असणार आहे. या रेल्वे मार्गाबाबात मोठी अपडेट समोर आली आहे. लवकरच हा रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. यामुळे कोकणातील प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कोकणातील रेल्वे समस्यांबाबत चर्चा केली तसेच. तसेच काही नवीन मागण्या देखील मांडल्या. रेल्वेमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक सहकार्य व कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
वैभववाडी - कोल्हापूर या नव्या रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्याची ही केली मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली. रेल्वेमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सहकार्य आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत कोकणाबाबत रेल्वे मंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडूनही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. कोकणातील उद्योगाला चालना मिळावी,थेट पश्चिम महाराष्ट्र कोकणाशी रेल्वेने जोडला जावा, येथील मत्स्य उद्योगालाही नव्याने चालना मिळावी यासाठी कोल्हापूर-वैभववाडी हा रेल्वे मार्ग गेले कित्येक वर्षे प्रस्तावित आहे. हा रेल्वे मार्ग झाल्यास प्रवासाबरोबरच नवीन औद्योगिक क्षेत्राला ही चालना मिळणार आहे. जलमार्गे इम्पोर्ट, एक्स्पोर्ट या औद्योगिक धोरणालाही नव्याने बळ मिळू शकते. यामुळे कोकणातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेणार आहे. कोकणवासीयांच्या कोकण रेल्वेसंबंधी अनेक मागण्यांना रेल्वेमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी रेल्वेमंत्र्यांशी कोकण विभागातील महत्त्वाच्या रेल्वे प्रश्नांवर चर्चा करताना उद्धभवणाऱ्या समस्या मांडल्या. सिंधुदुर्ग आणि परिसरातील महत्वाच्या स्थानकांवर 16 एक्सप्रेस रेल्वेचे थांबे, कोइंबतूर, नागरकोईल आणि मडगाव एक्सप्रेसना कणकवली येथे थांबा, मांडवी एक्स्प्रेसला नांदगाव स्थानकावर थांबा मिळावा, मडूरे आणि सावंतवाडी येथून विशेष गाड्या,पीआरएस काऊंटर,प्रवासी सुविधा उन्नतीकरण,तुतारी एक्सप्रेसच्या डब्यांमध्ये वाढ,स्थानकाचे आधुनिकीकरण तसेच वैभववाडी - कोल्हापूर या नव्या रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्याची मागणी यासारख्या अनेक मागण्या रेल्वेमंत्र्यांकडे केल्या. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्या या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आवश्यक ते सहकार्य व यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.मंत्री नितेश राणेंनी घेतलेल्या या भेटीमुळे कोकणवासीयांच्या गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच्या मागण्या आता लवकरच पूर्ण होताना दिसणार आहेत.
FAQ
1. सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाबाबत नवीन अपडेट काय आहे?
मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्लीत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली आणि वैभववाडी-कोल्हापूर या नव्या रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्याची मागणी केली. रेल्वे मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक सहकार्य आणि तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे हा प्रतीक्षित प्रकल्प लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
2 हा रेल्वे मार्ग कोणत्या भागांना जोडेल?
हा रेल्वे मार्ग कोकण (सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी) आणि पश्चिम महाराष्ट्र (कोल्हापूर) या भागांना जोडेल. वैभववाडी रेल्वे स्टेशन (रोहा-मडगाव विभाग) आणि कोल्हापूर रेल्वे स्टेशन (पुणे-कोल्हापूर विभाग) यांच्यातील १०८ किमी लांबीचा हा मार्ग आहे.
3 या रेल्वे मार्गाचा कोकणातील प्रवाशांना आणि अर्थव्यवस्थेला काय फायदा होईल?
या मार्गामुळे कोकणातील प्रवाशांना पश्चिम महाराष्ट्राशी थेट रेल्वे जोडणी मिळेल, ज्यामुळे प्रवास सोयीचा होईल. मत्स्य उद्योग, इतर उद्योगांना चालना मिळेल, इम्पोर्ट-एक्स्पोर्टसाठी जलमार्गे आणि रेल्वे जोडणी मजबूत होईल, आणि कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दर्जा मिळेल. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळेल.