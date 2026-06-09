Third Mumbai : 'तिसरी मुंबई झालीच तर ती आमच्या मृतदेहांवर होईल'; 124 गावं, 323 चौ.किमीचा अफाट भूखंड; प्रकल्पाला कोणाचा कडाडून विरोध?

Third Mumbai Latest News : मुंबई, नवी मुंबई आणि त्यामोगमागच आता तिसरी मुंबई... मुंबईचं मुख्य शहर आणि त्यानंतर रुंदावलेल्या या शहरांच्या कक्षा काळ नेमका किती पुढे आला याचीच प्रचिती देत आहेत. मात्र हा काळ किती वेगानं पुढं आला आणि त्यातून सामान्यांना नेमकं काय मिळालं? हाच प्रश्न आता काही मंडळी उपस्थित करत आहेत. नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, अटल सेतूची जोडणी या आणि अशा अनेक प्रकल्पांच्या उपलब्धतेमुळं येत्या काळात नवी मुंबईच्या सीमेलगत असणाऱ्या प्रचंड मोठ्या भूभागावर तिसरी मुंबई, हे महत्त्वाकांक्षी शहर उभं केलं जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील या प्रकल्पासाठी भूखंड अधिग्रहण प्रक्रियासुद्धा सुरू झाली असली करीही काही मंडळींनी मात्र या प्रकल्पाचा कडाडून विरोध केला आहे. या विरोध करणाऱ्यांमध्ये असणारं एक नाव म्हणजे माजी न्यायाधीश आणि सामाजिक कार्यकर्ते बी.जी. कोळसे पाटील.
नुकत्यात पार पडलेल्या तिसरी मुंबई विरोध समितीच्या एका सभेदरम्यान उपस्थितांना संबोधित करताना कोळसे पाटील यांनी सदर प्रकल्पासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. 'तिसरी मुंबई फक्त आमच्या मृतदेहांवरच उभारली जाईल' असा स्पष्ट इशारा कोळसे पाटील यांनी दिला. आजचा लढा हा एका वेगळ्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. याआधी न्यायाधिशांनी त्यांचं काम केलं, वकिलांनी त्यांचं काम केलं आणि नेतेमंडळींनी त्यांचं काम. सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांनी कशाचीही तमा बाळगलेली नाही, असं म्हणट कोळसे पाटील यांनी विरोधाचा बोचरा सूर आळवला. 2006 मध्ये Special Economic Zone (SEZ) सेझचा विरोध करण्यासाठीसुद्धा कोळसे पाटील यांनी आंदोलन केलं होतं. जिथं त्यांनी शेतकरी आणि स्थानिक आदिवासी समाजाचं नेतृत्त्वं केलं होतं.
कर्नाळा- साई- चिरनेर इथं प्रस्तावित असणाऱ्या तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पामध्ये 323 चौरस किमी क्षेत्रातील 124 गावांचा समावेश असेल. हा भूखंड उरण, पनवेल, उलवे आणि पेण या रायगड जिलह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये विभागला असून, मुंबईला अटलसेतू मार्हानं जोडला जाणार आहे. दरम्यान, सदर प्रकल्पासाठी भूखंड अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू झाली असली तरीही अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनींचा मोबदला म्हणून एमएमआरडीएनं दिलेला मोबदला पुरेसा नसल्याचं म्हणज आंदोलनं केल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
मार्च महिन्यात पारित करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार जमीन मालकांना विकसित क्षेत्राच्या 22.5 टक्के परतावा हा मिळणार असून, FSI आणि TDR साठी या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. मात्र आता या प्रकल्पाला विविध मार्गांनी विरोध केला जात असल्याचं सदर बैठकीमध्ये स्पष्ट झालं. सरकारनं आतापर्यंत रायगडमधील अनेक भूखंड हिसकावून ते कंत्राटदार आणि एजंटच्या स्वाधीन केल्याचं काही वक्त्यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट केलं.
सामाजिक कार्यकर्कत्या उल्का महाजन यांनी सदर प्रकल्प हा कायद्याला बगल देणारा असून, त्यासून संविधानिक संज्ञांना वाव देण्यात आला नसल्याचा गंभीर आरोप केला. तर, पेणच्या नंदा म्हात्रे या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी MMRDA कडून हरकती मागवण्यात आल्या, मात्र त्यांच्या सोयीनुसारच अहवालात हरकतींना वाव दिल्याचं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, उपलब्ध माहितीनुसार तिसऱ्या मुंबईच्या फेज 1 साठी सिंगापूरमधील 'सरबाना जुरॉन्ग इंफ्रास्टक्चर प्रा.लि.' कंपनीकडे मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यातच एमएमआरडीए आणि या कंपनीमधील करारावर स्वाक्षरी झाली. ज्यानंतर नुकतीच राज्य शासनानं या कंपनीला तिसऱ्या मुंबईच्या मास्टरप्लॅनसाठीची मंजुरी देत अधिकृत सल्लागार म्हणून नियुक्त केलं. मात्र आता या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता, त्यावर कसा तोडगा काढला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
नवी मुंबई विमानतळाजवळ उभारण्यात येत असणाऱ्या 'नैना' शहरातील 80 गावं तिसऱ्या मुंबईचा भाग असून, यामध्ये न्यू खोपटा भागातील 33 गावं, रायगडमधील 9 गावं आणि महामुंबईतील 2 गावांचा समावेश आहे. या तिसऱ्या मुंबईसाठी 124 गावांचा वापर नेमका कसा केला जाईल यावरच अध्ययन सुरू असल्याची माहिती समोर येत आले.