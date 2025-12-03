English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तोतया IAS कल्पना भागवतचे कारनामे

संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आलेल्या तोतया IAS कल्पना भागवत प्रकरणात रोज धक्कादायक खुलासे येत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 3, 2025, 11:05 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास मुंबई : संभाजीनगरातून पकडलेल्या तोतया IAS महिला अधिकारी प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. बोगस IAS कल्पना भागवतने पैसे घेतलेल्या लोकांच्या यादीत ठाकरेंच्या खासदाराचं नाव समोर आलं आहे. या महिलेने आष्टीकरांकडून 1 लाख 45 हजार रुपये उकळले आहेत. त्यांच्या पुतण्याच्या माध्यमातून वेगवेगळे करणं सांगून हे पैसे घेतल्याचे तपासात पुढे आले आहे.

संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आलेल्या तोतया IAS कल्पना भागवत प्रकरणात रोज धक्कादायक खुलासे येत आहेत. अटकेनंतर तिचे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान कनेक्शन समोर आलं होतं. अशातच आता या प्रकरणात नवा खुलासा झाला असून थेट तिने थेट ठाकरे गटाच्या खासदाराला गंडवल्याचं समोर आलं आहे. आरोपी कल्पना भागवतने ज्या 11 लोकांकडून वेगवेगळ्या बहाण्याने पैसे घेतले होते त्या लोकांच्या यादीत खासदार नागेश आष्टीकर यांचंही नाव आहे. या महिलेने आष्टीकरांकडून 1 लाख 45 हजार रुपये उकळले आहेत.

तोतया IAS कल्पनाचा हा एकच कारनामा नाही आहे. तिने पद्मश्री मिळवून देण्याच्या बहाण्याने अनेकांना फसवल्याची माहिती आहे. संभाजीनगर, अमरावती, हिंगोली अहिल्यानगरच्या अनेक नेत्यांना आर्थिक गंडा घातल्याचं समजतं आहे. सोबतच नागपूरमधील एका नेत्याला राज्यसभेची ऑफर देत हे पैसे उकळण्यात आल्याची माहिती आहे. अटक आरोपींपैकी एक असलेला डिंपी हा दिल्लीत प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा ड्रायव्हर म्हणून काम करत आहे. तोच कल्पना भागवतला पद्मश्री आणि राज्यसभा देण्याची ऑफर देत होता असंही समजत आहे. 

--बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पंचरतारांकित हॉटेलमध्ये 6 महिने वास्तव्य 
--दिल्ली स्फोटाशी कनेक्शन, स्फोटावेळी दिल्लीत मुक्काम
--पाकिस्तान, अफगाणिस्तानशी कनेक्शन 
--हवालामार्फत पाकिस्तानात पैसे पाठवल्याची माहिती  
--दिल्लीच्या पॉवर मिनिस्ट्रीमध्येही अनेकांना भेटल्याची चर्चा
--व्हिसासह, मोठ्या बदल्या करून देण्याचं आश्वासन 
--पद्मश्री, राज्यसभेची ऑफर देत पैस उकळायची
--उच्चभ्रू व्यक्ती, प्रतिष्ठित अधिका-यांना शिकार बनवायची
---एका माजी कुलगुरूंकडून तिने बेस्ट IASचं प्रमाणपत्रही मिळवलं होतं

दरम्यान या प्रकरणात सशोल चौकशी करून कारवाई केली जाईल असं आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आलं आहे. तोतया IAS कल्पना भागवतला अटक केल्यानंतर अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत...तिचं पाकिस्तान, अफगाणिस्तान कनेक्शन असल्याचंही माहिती आहे...त्यातच तिने आता थेट खासदार महोदयाना गंडा घातल्याचं समोर आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

