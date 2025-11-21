'ही' आहे जगातील सर्वात मजेदार नोकरी, फक्त वाईन किंवा बिअर पित राहा आणि खात्यात पगार जमा करत राहा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगात अशा काही विचित्र नोकऱ्या आहेत ज्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. काही लोक पैशासाठी झोपतात, तर काही लोक ट्रेनमध्ये गर्दीतून पळून जातात आणि काहींना अल्कोहोल चाचणी करण्यासाठी पैसे मिळतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 21, 2025, 11:03 PM IST
आपल्या सर्वांसाठी, नोकरी म्हणजे ऑफिसमध्ये जाणे, लॅपटॉप वापरणे आणि ईमेल करणे, परंतु काही नोकऱ्या अशा आहेत ज्या केवळ मजेदारच नाहीत तर उत्तम पगार देखील देतात. या इतक्या विचित्र, अनोख्या आणि मनोरंजक आहेत की जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा त्यांच्याबद्दल ऐकता तेव्हा तुम्हाला हसायला भाग पाडतात. मग तुम्हाला आश्चर्य वाटते की अशा नोकऱ्या खरोखर अस्तित्वात आहेत का. तर चला जगातील 10 विचित्र नोकऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया, जिथे लोक झोपून, घोरून, रडून आणि बिअर पिऊन मोठे पैसे कमवतात.

झोपून पैसे कमवा

कल्पना करा की जर तुमचे काम दररोज वेगळ्या बेडवर झोपायचे आणि त्यासाठी पैसे मिळवायचे असेल तर ते कसे असेल. फिनलंडमधील एका हॉटेलने फक्त याच उद्देशाने एका कर्मचाऱ्याला कामावर ठेवले आहे. त्याला दररोज एक नवीन बेड निवडावे लागते, रात्रीची चांगली झोप घ्यावी लागते आणि नंतर एक छोटीशी समीक्षा द्यावी लागते. इतर अनेक गाद्या आणि बेड उत्पादक कंपन्या देखील अशाच नोकऱ्या देतात. ते भरमसाठ पगार देखील देतात.

रंग सुकताना पहा, पैसे कमवा

यूकेमध्ये, पुरुषाचे काम रंगवलेले कार्डबोर्ड पाहणे, किती वेळ लागतो, रंग कसा बदलतो आणि पोत कसा बदलतो हे पाहणे आहे. हे जगातील सर्वात सहनशील काम मानले जाते.

दिवसभर चित्रपट आणि मालिका पहा, पैसे मिळवा

जगातील एका पुरुषाचे काम नेटफ्लिक्स पाहणाऱ्याचे आहे. त्याचे काम प्रत्येक नवीन मालिका आणि चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी पाहणे, योग्य श्रेणी आणि टॅग नियुक्त करणे आणि सामग्रीचे स्वरूप दर्शविणे आहे. यामुळे मोठा पगार मिळतो.

लोकांना ट्रेनमध्ये ढकलण्याचे काम

जपानमध्ये, गाड्यांमध्ये इतकी गर्दी असते की लोकांना जागा बनवण्यासाठी आत ढकलावे लागते. हे ओशी करतात. त्यांचे काम ट्रेनच्या बाहेर उभ्या असलेल्या लोकांना हळूवारपणे ढकलणे, दरवाजे बंद करणे आणि सर्वांना सुरक्षितपणे आत बसवणे आहे. हे जितके मजेदार आहे तितकेच अद्वितीय आहे.

रडण्यासाठी पैसे

काही आग्नेय आशियाई देशांमध्ये, मोठ्याने ओरडून अंत्यसंस्कार करण्याची प्रथा आहे. या उद्देशासाठी व्यावसायिक शोक करणाऱ्यांना कामावर ठेवले जाते. यामध्ये मोठ्याने रडणे, शोकाचे वातावरण निर्माण करणे आणि कुटुंबाला आधार देणे यांचा समावेश आहे. हे एक सांस्कृतिकदृष्ट्या आधारित काम आहे ज्याला खूप मागणी आहे.

सापाचे विष काढणारे

हे काम खंबीर मनाच्या लोकांसाठी आहे. सापाचे विष काढणे औषधे आणि विषविरोधी बनवण्यासाठी वापरले जाते. हे खूप धोकादायक काम आहे, त्यासाठी भरपूर अनुभव आवश्यक आहे. फक्त धाडसी लोकच या कामासाठी पात्र आहेत.

कुत्र्यांचे अन्न चाखणारे मानव

कुत्र्यांचे अन्न बाजारात पाठवण्यापूर्वी, त्याची चव, पोत आणि गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी मानव त्याची चव घेतात. याचा अर्थ असा की पाळीव कुत्र्यांपेक्षा मानव त्याची चव घेतात. हे काम उत्कृष्ट पगार देते.

वास घेण्याच्या नोकऱ्या

डिओडोरंट्स, साबण आणि त्वचेच्या उत्पादनांसारख्या विविध उत्पादनांची चाचणी घेण्यासाठी व्यावसायिक वास न्यायाधीश नियुक्त केले जातात. ते लोकांच्या श्वासाचा, पायांचा आणि काखेचा वास घेतात. हे काम सोपे नाही, परंतु कंपन्यांसाठी ते महत्त्वाचे आहे. ते चांगले पैसे देते.

दररोज एकच चव चाखणे

३० वर्षांपासून, एक माणूस दररोज वेगवेगळ्या बॅचेस मार्माइट चाखत आहे. त्याला पोत, चव आणि सुसंगतता तपासावी लागते. यासाठी त्याला चांगला पगार मिळतो.

वाइन किंवा बिअर चाखण्याचे काम

वाइन उद्योग वेगाने वाढत आहे. 2025 पर्यंत, तो $528अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यामुळे वाइन टेस्टिंग एक हॉट करिअर बनले आहे. वाइन टेस्टर्सनी वाइनची प्रत्येक चव, सुगंध, रंग आणि पोत चाखून कंपनीला अहवाल द्यावा. हा एक जबाबदार व्यवसाय आहे. यासाठी अभ्यासक्रम आहेत आणि भारतात पगार 50000 रुपयांपासून ते ३ लाख रुपयांपर्यंत असतो.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर 

