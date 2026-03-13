No Flame Food: LPG गॅस न वापरता बनवता येतील असे 100 शाकाहारी पदार्थ कोणते?

100 dishes Without LPG Gas: एलपीजी गॅसची टंचाई देशभरात जाणवत आहे. अशात दरवाढीमुळे सामान्यांसाठी ही एक चिंतेची बाब बनली आहे. अनेकांनी पर्याय म्हणून स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक उपकरणांची निवड केली आहे. जसे की. इंडक्शन, कुकटॉप, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, मायक्रोव्हेव आणि एअर फ्रायर. पण भविष्यात एलपीजी गॅस टंचाईचे प्रमाण अधिक वाढले, तर काय करायचे? जेवण कसे शिजवायचे? असा प्रश्न तुमच्याही मनात उपस्थित झाला असेल. पण काळजी करू नका, आम्ही तुम्हाला अशा तब्बल 100 शाकाहारी पदार्थांबद्दल सांगणार आहोत जे गॅस न वापरताही बनवता येतील. आणि हे पदार्थ बनवायला जितके सोपे आहेत तितकेच पौष्टिकही आहेत.
01. स्प्राउट्स चाट
02. भेळपुरी
03. शेवपुरी
04. दहीपुरी
05. फ्रूट चाट
06. दही भात
07. दही पोहे
08. लिंबू पोहे
09. मूग डाळ कोशिंबीर
10. चणा चाट
11. काकडी रायता
12. बूंदी रायता
13. कचुंबर सॅलड
14. शेंगदाणा सॅलड
15. दही सँडविच
16. हिरवी चटणी सँडविच
17. पनीर भुर्जी सँडविच
18. भरलेली काकडी
19. लस्सी
20. मसाला ताक
21. मोड आलेल्या कडधान्यांची कोशिंबीर
22. फळांचे सॅलड
23. काकडी-टोमॅटो सॅलड
24. शेंगदाणा-काकडी कोशिंबीर
25. केळी-दही मिक्स
26. खजूर-ड्रायफ्रूट मिक्स
27. ड्रायफ्रूट लाडू (गॅसशिवाय)
28. मध-लिंबू पाणी
29. पुदिना-दही डिप
30. अंकुरित मूग सॅलड
31. सफरचंद-शेंगदाणा सॅलड
32. काकडी रोल (स्प्राउट्स भरून)
33. टोमॅटो-कांदा-कोथिंबीर सॅलड
34. पनीर सॅलड
35. भिजवलेले ओट्स-दही बाउल
36. चिया सीड्स-दही बाउल
37. शेंगदाणा-गूळ मिक्स
38. नारळ-गूळ मिश्रण
39. फळांची स्मूदी
40. ताक-पुदिना ड्रिंक
41. अंकुरित मटकी कोशिंबीर
42. अंकुरित हरभरा सॅलड
43. पनीर क्यूब्स सॅलड
44. टोमॅटो चाट
45. काकडी-गाजर सॅलड
46. गाजर-बीट कोशिंबीर
47. दही-मध बाउल
48. सफरचंद-दही सॅलड
49. ड्रायफ्रूट सॅलड
50. खजूर-बदाम मिक्स
51. अंजीर-ड्रायफ्रूट मिक्स
52. नारळ-खजूर बॉल
53. शेंगदाणा-गूळ लाडू
54. फळांचा योगर्ट बाउल
55. पनीर-काकडी सॅलड
56. अंकुरित मूग-शेंगदाणा सॅलड
57. काकडी-दही डिप
58. पुदिना ताक
59. लिंबू-मध पाणी
60. गाजर स्टिक्स सॅलड
61. बीट स्टिक्स सॅलड
62. काकडी स्टिक्स मीठ-लिंबूसह
63. टोमॅटो-लिंबू सॅलड
64. कांदा-लिंबू सॅलड
65. अंकुरित चणा कोशिंबीर
66. पनीर-टोमॅटो सॅलड
67. पनीर-कोथिंबीर मिक्स
68. ड्रायफ्रूट योगर्ट
69. ओट्स-फळ बाउल
70. चिया सीड्स-फळ बाउल
71. शेंगदाणा-कोथिंबीर सॅलड
72. काकडी-पुदिना सॅलड
73. टोमॅटो-पुदिना सॅलड
74. दही-पुदिना डिप
75. अंकुरित कडधान्य मिक्स सॅलड
76. कच्चा पपई सॅलड
77. सफरचंद-केळी सॅलड
78. फळ-दही मिक्स
79. काकडी-शेंगदाणा सॅलड
80. गाजर-कोथिंबीर सॅलड
81. बीट-लिंबू सॅलड
82. अंकुरित मूग-टोमॅटो सॅलड
83. अंकुरित मटकी-शेंगदाणा सॅलड
84. काकडी-टोमॅटो-पनीर सॅलड
85. दही-ड्रायफ्रूट मिक्स
86. शेंगदाणा-लिंबू सॅलड
87. फळ-ड्रायफ्रूट मिक्स
88. केळी-मध बाउल
89. सफरचंद-मध बाउल
90. पपई-लिंबू सॅलड
91. कलिंगड सॅलड
92. खरबूज सॅलड
93. मिश्र फळ बाउल
94. पुदिना-लिंबू पाणी
95. ताक-जीरा ड्रिंक
96. लिंबू सरबत
97. पनीर-फळ सॅलड
98. अंकुरित मूग-फळ सॅलड
99. काकडी-दही कोशिंबीर
100. शेंगदाणा-दही मिक्स
या सर्व पदार्थांमध्ये वापरले जाणार साहित्य डाएट फ्रेंडली असल्याने, जर तुम्ही डाएटिंग करत असाल तरी देखील बनवू शकता. तसेच संध्याकाळचा नाश्ता, सकाळचा नाश्ता किंवा जेवताना एखादी साईड डिश हवी असेल तरी देखील वरील दिलेले शाकाहारी पदार्थांचे पर्याय उपयुक्त ठरू शकतील.