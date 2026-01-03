डोळे नसतानाही कसे वाचतात? 200 वर्षांपूर्वी लागला शोध!

world braille day 2026: डोळे नसतानाही वाचता येणं हे एका चमत्कारापेक्षा कमी नाही. जगभरात असे कित्येकजण आहेत जे डोळे नसतानाही, उच्च प्रतिचे शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे आहेत. त्यातील एक मोठे उदाहरण म्हणजे श्रीकांत बोल्ला. श्रीकांत बोल्ला हे त्या प्रत्येक बालकाचे प्रेरणास्थान आहेत जे त्यांच्या व्यंगत्वामुळे आयुष्याशी झटत आहेत. श्रीकांत यांनी डोळे नसतानाही भरपूर शिकून स्वबळावर कित्येक मोठे उद्योग निर्माण केले. त्यांनी चांगले शिक्षण केले, परदेशात जाऊनही ते शिकले आणि कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला लाजवेल अशी कामगिरी त्यांनी करून दाखवली. पण त्यांचे शिक्षण हे केवळ आज अस्तित्वात असलेल्या ब्रेल लिपीमुळे शक्य झाले. 4 जानेवारी 2026 रोजी जागतिक ब्रेल दिनानिमित्ताने ब्रेल लिपी म्हणजे काय, तिचा उपयोग कसा केला जातो, या लिपीचे फायदे काय? या सर्व गोष्टी जाणून घेऊया.
ब्रेल लिपी म्हणजे लिखाणाची किंवा वाचण्याची अशी शैली जी केवळ अंध व्यक्तींसाठी तयार केली गेली आहे. या लिपीमध्ये 6 उठावदार ठिपक्यांचा वापर करून अक्षरे, संख्या आणि विरामचिन्हे तयार केली जातात. ज्याप्रमाणे एका कागदावर आपण कमी टोकदार वस्तूने एका ठिकाणीच दबाव देऊन ठिपका काढतो, आणि हाताने स्पर्श केल्यावर कागदाचा तो भाग उठावदार जाणवतो. त्याचप्रमाणे 6 उठावदार ठिपक्यांचा वापर करून ब्रेल लिपी तयार केली जाते. ज्यामुळे डोळे नसतानाही अंध व्यक्तींना स्पर्श करून वाचन करणे शक्य होते.
या ब्रेल लिपीचा शोध लुई ब्रेल यांनी लावला. चार्ल्स बारबियर यांची 12 ठिपके असलेली 'नाईट रायटिंग' प्रणाली लुई ब्रेल यांच्यासाठी प्रेरणा ठरली. जी सैन्यासाठी रात्रीच्या संप्रेषणासाठी बनवली गेली होती. 1821 मध्ये लुई यांनी या प्रणालीचा सखोल अभ्यास करण्यास सुरूवात केली आणि ती सुधारण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून ती वापरण्यास आणि समजण्यास अधिक सोपी होईल.
यानंतर लुई ब्रेल यांनी चार्ल्स यांच्या नाईट रायटिंग प्रणालीतील 12 ठिपक्यांऐवजी 6 ठिपक्यांचा वापर करून अक्षरे, संख्या आणि विरामचिन्हे असलेली एक सोपी आणि कार्यक्षम प्रणाली तयार केली. 1924 मध्ये अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात लुई यांनी त्यांची ब्रेल ही नवीन प्रणाली प्रकाशित केली, जी आज जगभरात वापरली जाते. अंध व्यक्तींना ज्ञानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि समाजात समान दर्जा मिळवण्यासाठी प्रभावी संवाद माध्यम उपलब्ध करून देणे हा लुई ब्रेल यांचा उद्देश होता.
आज जगभरात ब्रेल लिपतील लाखो पुस्तके उपलब्ध आहेत. यामध्ये शैक्षणिक, साहित्य,धार्मिक ग्रंथ आणि सामान्य ज्ञानाच्या पुस्तकांचा समावेश आहे. ही पुस्तके मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तिनही भाषेत उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रातील ब्रेल पुस्तकांच्या प्रकाशनासाठी एक महत्त्वाची संस्था कार्यरत आहे. तसेच अंध व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय ग्रंथालयांमध्येही ब्रेल पुस्तके उपलब्ध असतात. याशिवाय अनेक लहान संस्थाही आहेत ज्या ब्रेल लिपीतील पुस्तके प्रकाशित करतात.