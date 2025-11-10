5 संकेतांवरुन ओळखा नात्यात आलाय तिसरा; लक्षं दिलं नाही तर नातं तुटू शकतं

नातेसंबंध खूप समाधानकारक असू शकतात. त्यात एकमेकांची काळजी घेणे, आधार देणे आणि मदत करणे समाविष्ट आहे. कामानंतर तिचे आवडते फूल आणणे किंवा तिला सौम्य मिठी देणे, प्रेमळ नात्यात जीवंतपणा आणू शकते. प्रत्यक्षात, कोणतेही नाते प्रेम, विश्वास आणि समजूतदारपणाच्या पायावर बांधले जाते. पण जर एखादी तिसरी व्यक्ती चित्रात आली तर काय? तिसऱ्या व्यक्तीची उपस्थिती तुमच्या प्रेमळ नात्यात आग लावू शकते. कधीकधी, आपल्याला हे देखील कळत नाही की आपल्या जोडीदाराच्या हृदयात दुसऱ्याला स्थान मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या नात्यात होणाऱ्या बदलांकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला तुमचे प्रेम तुटू नये असे वाटत असेल, तर तुम्ही ही 5 चिन्हे ओळखू शकता की तिसरी व्यक्ती हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तुमच्या डोळ्यात पाहणारा जोडीदार सर्वकाही जाणतो, परंतु जर तो संभाषणादरम्यान नजरेला नजर देणे टाळू लागला तर तुम्ही सावध असले पाहिजे. जर तुमच्याकडे पूर्वी असलेला आराम आणि जवळीक आता संकोच किंवा अंतराने बदलली तर ते दुसऱ्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडले गेले आहे आणि ते तुमच्यापासून दूर जाऊ लागले आहेत हे लक्षण आहे.
जर तुमच्या जोडीदाराबद्दल तुमच्या पूर्वी आवडणाऱ्या गोष्टी आता तुम्हाला त्रास देत असतील तर सावधगिरी बाळगा. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावणे किंवा टोमणे मारणे हे दर्शवते की त्यांचे लक्ष दुसरीकडे आहे. हे बहुतेकदा तेव्हा होते जेव्हा नात्यात अंतर वाढू लागते.
जर तुमचा जोडीदार सतत त्यांच्या फोनमध्ये व्यस्त असेल आणि विचारल्यावर ते कोणाशी बोलत आहेत हे उघड करत नसेल किंवा तो पाहताच त्यांचा फोन लपवत असेल, तर तुम्ही संशय घेतला पाहिजे. तुमच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीने प्रवेश केला असेल, मेसेजिंग, कॉल किंवा सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्याशी संवाद साधत असेल आणि तो तुमच्यापासून लपवत असेल. हे देखील वाचा - ब्रेन फॉग म्हणजे काय आणि ते कसे दुरुस्त करावे?
या सर्व गोष्टींनंतर, जेव्हा तुम्ही त्यांच्या फोनवर कॉल करण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुम्हाला तो सापडत नाही कारण जे लोक त्यांचा फोन टेबलावर ठेवायचे ते आता तो सर्वत्र घेऊन जातात, अगदी बाथरूममध्ये देखील. त्यांचा मोबाईल पासवर्ड बदलणे हे नात्यात पारदर्शकतेचा अभाव दर्शवते.
जेव्हा तुम्ही एकत्र असता आणि तुमच्या जोडीदाराला तुमच्या संभाषणांमध्ये, तुमच्या आनंदांमध्ये किंवा तुमच्या समस्यांमध्ये रस नसतो, तेव्हा हे भावनिक अंतराचे एक प्रमुख लक्षण आहे. याचा अर्थ असा की त्यांचे लक्ष आता दुसऱ्यावर केंद्रित झाले आहे. अशा परिस्थितीत, तुमचे नाते वाचवण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणजे ही चिन्हे ओळखणे आणि मोकळेपणाने संवाद साधणे.