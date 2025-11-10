English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

5 संकेतांवरुन ओळखा नात्यात आलाय तिसरा; लक्षं दिलं नाही तर नातं तुटू शकतं

Toxic Relationship Problems: नातं जितकं घट्ट असतं तितकंच ते नाजूक देखील असतं. नात्याच्या याच गोष्टीचा फायदा काहीजण घेतात. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 10, 2025, 09:41 PM IST
5 संकेतांवरुन ओळखा नात्यात आलाय तिसरा; लक्षं दिलं नाही तर नातं तुटू शकतं

नातेसंबंध खूप समाधानकारक असू शकतात. त्यात एकमेकांची काळजी घेणे, आधार देणे आणि मदत करणे समाविष्ट आहे. कामानंतर तिचे आवडते फूल आणणे किंवा तिला सौम्य मिठी देणे, प्रेमळ नात्यात जीवंतपणा आणू शकते. प्रत्यक्षात, कोणतेही नाते प्रेम, विश्वास आणि समजूतदारपणाच्या पायावर बांधले जाते. पण जर एखादी तिसरी व्यक्ती चित्रात आली तर काय? तिसऱ्या व्यक्तीची उपस्थिती तुमच्या प्रेमळ नात्यात आग लावू शकते. कधीकधी, आपल्याला हे देखील कळत नाही की आपल्या जोडीदाराच्या हृदयात दुसऱ्याला स्थान मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या नात्यात होणाऱ्या बदलांकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला तुमचे प्रेम तुटू नये असे वाटत असेल, तर तुम्ही ही 5 चिन्हे ओळखू शकता की तिसरी व्यक्ती हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नजरेला नजर न देणे 

तुमच्या डोळ्यात पाहणारा जोडीदार सर्वकाही जाणतो, परंतु जर तो संभाषणादरम्यान नजरेला नजर देणे टाळू लागला तर तुम्ही सावध असले पाहिजे. जर तुमच्याकडे पूर्वी असलेला आराम आणि जवळीक आता संकोच किंवा अंतराने बदलली तर ते दुसऱ्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडले गेले आहे आणि ते तुमच्यापासून दूर जाऊ लागले आहेत हे लक्षण आहे. 

सतत रागावणे-चिढणे

जर तुमच्या जोडीदाराबद्दल तुमच्या पूर्वी आवडणाऱ्या गोष्टी आता तुम्हाला त्रास देत असतील तर सावधगिरी बाळगा. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावणे किंवा टोमणे मारणे हे दर्शवते की त्यांचे लक्ष दुसरीकडे आहे. हे बहुतेकदा तेव्हा होते जेव्हा नात्यात अंतर वाढू लागते.

फोनवर जास्त वेळ घालवणे

जर तुमचा जोडीदार सतत त्यांच्या फोनमध्ये व्यस्त असेल आणि विचारल्यावर ते कोणाशी बोलत आहेत हे उघड करत नसेल किंवा तो पाहताच त्यांचा फोन लपवत असेल, तर तुम्ही संशय घेतला पाहिजे. तुमच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीने प्रवेश केला असेल, मेसेजिंग, कॉल किंवा सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्याशी संवाद साधत असेल आणि तो तुमच्यापासून लपवत असेल. हे देखील वाचा - ब्रेन फॉग म्हणजे काय आणि ते कसे दुरुस्त करावे?

कायम मोबाईलमध्ये राहणे

या सर्व गोष्टींनंतर, जेव्हा तुम्ही त्यांच्या फोनवर कॉल करण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुम्हाला तो सापडत नाही कारण जे लोक त्यांचा फोन टेबलावर ठेवायचे ते आता तो सर्वत्र घेऊन जातात, अगदी बाथरूममध्ये देखील. त्यांचा मोबाईल पासवर्ड बदलणे हे नात्यात पारदर्शकतेचा अभाव दर्शवते.

तुमच्या संभाषणांमध्ये कमी रस

जेव्हा तुम्ही एकत्र असता आणि तुमच्या जोडीदाराला तुमच्या संभाषणांमध्ये, तुमच्या आनंदांमध्ये किंवा तुमच्या समस्यांमध्ये रस नसतो, तेव्हा हे भावनिक अंतराचे एक प्रमुख लक्षण आहे. याचा अर्थ असा की त्यांचे लक्ष आता दुसऱ्यावर केंद्रित झाले आहे. अशा परिस्थितीत, तुमचे नाते वाचवण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणजे ही चिन्हे ओळखणे आणि मोकळेपणाने संवाद साधणे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
signs of third party interference in relationshipsigns of third party in a relationshipsigns of cheating in a relationshipsigns of cheating in long distance relationshipbad relationship signs

इतर बातम्या

दिल्ली अन् स्फोटाचा इतिहास, पाहा आतापर्यंतची क्रोनोलॉजी

भारत