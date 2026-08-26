/Cosmetic Surgery: ड्रीम मेकओव्हरसाठी 51 वर्षीय महिलेने केल्या 6 सर्जरी अन् दुसऱ्याच दिवशी....

सुंदर आणि तरुण दिसण्यासाठी कॉस्मेटिक सर्जरीचा पर्याय निवडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र, कोणतीही सर्जरी ही जोखमीपासून पूर्णपणे मुक्त नसते. ब्राझीलमधील एका 51 वर्षीय महिलेचा एकाच वेळी सहा कॉस्मेटिक प्रक्रिया केल्यानंतर मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे.
ब्राझीलमधील आंद्रेया विएरा गॅस्पार यांना चेहरा आणि मान अधिक तरुण दिसावी अशी इच्छा होती. यासाठी त्यांनी बराच काळ या सर्जरीची तयारी केली आणि जवळपास दोन वर्षे पैसेही बचत केल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. मात्र, जवळपास 10 तास चाललेल्या सर्जरीनंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली. रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर मोठी सूज आली, तीव्र वेदना सुरू झाल्या आणि श्वास घेण्यासही त्रास होऊ लागला. रात्रभर त्यांची प्रकृती खालावत गेली. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी बहिणीला आपली अवस्था अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. वैद्यकीय मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांचा जीव वाचवता आला नाही.
रिपोर्टनुसार, आंद्रेया यांनी एकाच ऑपरेशनमध्ये सहा वेगवेगळ्या कॉस्मेटिक प्रक्रिया करून घेतल्या होत्या. यामध्ये:
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी त्यांनी सुमारे 17 हजार पाउंड खर्च केले होते.
वैद्यकीय अहवालानुसार, त्यांच्या मृत्यूमागे तीव्र थ्रॉम्बोसिस आणि पल्मोनरी इन्फार्क्शन कारणीभूत ठरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शरीरात रक्ताची गुठळी तयार झाल्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये रक्तप्रवाह आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा गंभीरपणे बाधित होऊ शकतो. परिणामी फुफ्फुसांच्या ऊतींना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते.
कॉस्मेटिक सर्जरी अनेकदा सुरक्षित पद्धतीने केली जाते, मात्र प्रत्येक शस्त्रक्रियेत काही ना काही धोका असतो. सर्जरीदरम्यान किंवा त्यानंतर रक्ताच्या गुठळ्या, जास्त रक्तस्राव, संसर्ग, भूल देताना होणाऱ्या गुंतागुंती आणि फुफ्फुसांतील रक्तप्रवाहात अडथळा यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः एकाच वेळी अनेक मोठ्या सर्जरी केल्यास शरीरावरचा ताण वाढू शकतो आणि गुंतागुंतीचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. आधीपासून हृदय, फुफ्फुसे किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा धोका अधिक गंभीर ठरू शकतो.
महत्त्वाचे: कॉस्मेटिक सर्जरीचा निर्णय घेताना केवळ अपेक्षित परिणाम पाहणे पुरेसे नाही. पात्र प्लास्टिक सर्जनकडून सल्ला घेऊन संभाव्य धोके, आवश्यक तपासण्या आणि एकाच वेळी अनेक प्रक्रिया करणे योग्य आहे का, याबाबत सविस्तर माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.