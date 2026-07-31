फ्रीझरमध्ये खूप बर्फ झालाय? गरम पाणी किंवा चाकू वापरू नकात, अवलंबा 'हा' पर्याय! खराब नाही होणार फ्रिज

फ्रीझरमध्ये दिवसेंदिवस बर्फाचा थर जाड होत चालला आहे, असे अनेकांच्या घरी घडते. विशेषतः जुने फ्रीझर किंवा दिवसभर वारंवार उघडले जाणारे फ्रीझर असतील, तर ही समस्या अधिक जाणवते. अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागासाठी करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार, फ्रीझरमध्ये बर्फ साचल्यामुळे त्याची थंड करण्याची क्षमता सुमारे १५ ते २५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम म्हणजे फ्रीझरला अधिक मेहनत घ्यावी लागते, अन्नपदार्थ व्यवस्थित थंड होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो आणि विजेचा खर्चही नकळत वाढतो. अशा वेळी अनेक जण सुरीने बर्फ फोडण्याचा किंवा त्यावर उकळते पाणी ओतण्याचा मार्ग निवडतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हे दोन्ही उपाय फ्रीझरसाठी नुकसानकारक ठरू शकतात.
सुरी, स्क्रू-ड्रायव्हर किंवा इतर टोकदार वस्तूंनी बर्फ काढण्याचा प्रयत्न करताना फ्रीझरच्या आतील भागाला इजा होण्याची शक्यता असते. कधीकधी कूलंटच्या पाइपलाही धक्का लागू शकतो. असे झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च मोठा येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, बर्फावर थेट उकळते पाणी ओतल्यास अचानक झालेल्या तापमानातील बदलामुळे प्लास्टिकचे भाग वाकू शकतात, आतील पॅनेलला तडे जाऊ शकतात किंवा दरवाज्यावरील रबर सील खराब होऊ शकते. सील खराब झाल्यानंतर बाहेरील गरम हवा सतत आत प्रवेश करते आणि काही दिवसांतच पुन्हा बर्फ साचू लागतो.
तंत्रज्ञांच्या मते, बर्फ काढण्यासाठी थेट जास्त उष्णता वापरण्यापेक्षा हवेचा प्रवाह आणि सौम्य वाफ अधिक परिणामकारक ठरते. सर्वप्रथम फ्रीझर बंद करून त्याचा प्लग काढा आणि दरवाजा पूर्णपणे उघडा. त्यानंतर फ्रीझरसमोर एक छोटा टेबल फॅन लावा. सतत वाहणाऱ्या हवेच्या प्रवाहामुळे बर्फ नेहमीपेक्षा लवकर वितळण्यास मदत होते. याशिवाय, फ्रीझरमध्ये कोमट पाण्याची (उकळते नाही) एक-दोन उथळ भांडी ठेवून काही मिनिटांसाठी दरवाजा बंद करा. त्या पाण्याच्या वाफेमुळे बर्फ हळूहळू मऊ होतो आणि फ्रीझरच्या प्लास्टिक किंवा धातूच्या भागांवर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही.
बर्फ सैल होऊ लागल्यानंतर तो प्लास्टिकच्या स्क्रेपर किंवा स्पॅटुलाच्या मदतीने अलगद काढा. या पद्धतीने फ्रीझरचे नुकसान न करता बर्फ स्वच्छ करता येतो आणि उपकरणाची कार्यक्षमताही कायम राहते.