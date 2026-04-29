सावधान! तुम्ही पण या पाच गोष्टी खात आहात? तुम्हालाही होऊ शकतो किडनी स्टोन, हे पदार्थ खाणे टाळा

What to do to prevent kidney stones : दिवसेंदिवस जीवनशैली बदलत चालली आहे, त्यामध्ये बाहेरील स्ट्रीट खाद्य अस्वास्थ्यकर खाण्याच्या सवयींमुळे अनेक आजारांना जवळ आणत आहोत. असे काही पदार्थ आहेत जे आपण आपल्या आहारामध्ये खाणे टाळले तर किडनी स्टोनच्या समस्या टाळू शकतात. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 29, 2026, 09:48 PM IST
Photo Credit - Social Media

आजकाल झेन-झी हे स्ट्रीट फूड आणि त्याचबरोबर जीममध्ये सांगितलेले फूड खाणे पसंत करतात. यामध्ये काही बाहेरील जेवणामुळे अनेक आजार होऊ शकतात तर काही आजार हे आपण अनेकदा दुर्लक्ष केल्यानंतर त्यांचे शरीरावर मोठे परिणाम झाल्यानंतर ते आपल्याला समजते. यामधील एक आजार म्हणजेच किडनी स्टोन. किडनी स्टोनचा हा आजार आपल्याला सुरुवातीला कळत नाही, पण जेव्हा त्याचे परिणाम जास्त होतात तेव्हा त्याचा त्रास व्हायला लागतो. किडनी स्टोन याला रोखण्यासाठी अनेक पदार्थ तुमच्या जेवणामध्ये नसणे गरजेचे आहे. 

दिवसेंदिवस जीवनशैली बदलत चालली आहे, त्यामध्ये बाहेरील स्ट्रीट खाद्य अस्वास्थ्यकर खाण्याच्या सवयींमुळे अनेक आजारांना जवळ आणत आहोत. मागील काही वर्षामध्ये किडनी स्टोनची समस्या वाढत चालली आहे. आपण असे अनेक आरोग्यदायी पदार्थानाच आरोग्यदायी समजून अनेक पदार्थ खात असतो. त्यामुळे किडनी स्टोन सारखे आजार होऊ शकतो. नकळतपणे किडनी स्टोन तयार होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या या ५ पदार्थांबद्दल जाणून घ्या.

पालक 

पालक हे आपल्या शरीरासाठी खुप आरोग्यदायी आहे, त्याचबरोबर त्याचा फायदा देखील आपल्या शरीराल होत असतो. पण त्यामध्ये ऑक्झॅलेटचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्याचे काही साइड इफेक्ट्स देखील आहेत. ऑक्झॅलेट हे कॅल्शियमसोबत मिळून क्रिस्टल तयार करते आणि त्यानंतर हळूहळू स्टोन तयार होतो. 

काजू बदाम शरीरासाठी धोकादायक

काजु बदाम खाणे हे शरीरासाठी आणि मानसिक क्षमतेसाठी फायदेशीर आहे हे आपण नेहमीच ऐकले आहे. त्यानंतर आता काजु बदाम नट्स खाणे हे तुमच्या शरीरावर उलटे पडू शकते. काजु बदाम नट्स जास्त प्रमाणामध्ये खाल्ले तर किडनी स्टोन होऊ शकतो. ज्यांना किडनी स्टोनचा त्रास आधीपासून आहे त्यांना हा परिणाम जास्त होऊ शकतो कारण त्यामध्ये ऑक्झॅलेट प्रमाण जास्त असते. 

चॅाकलेट 

उन्हाळ्यामध्ये बऱ्याचदा प्रत्येकाच्या बॅगमध्ये चॅाकलेट पाहायला मिळते. त्यानंतर आता चॅाकलेट तुमच्या शरीरावर कसे बेतू शकते यासंदर्भात वाचा. चॉकलेट आणि कोको उत्पादनांमध्ये ऑक्झॅलेटचे प्रमाण सर्वात जास्त असते. त्यामुळए लघवीमध्ये जे खडे तयार होतात त्या घटकांचे प्रमाण वाढते. चवीसाठी जर या पदार्थांचे अतिसेवन केले तर शरीरामध्ये किडनी स्टोन होण्याची जास्त शक्यता असते. 

मीठचा अतिवापर जीवघेणा

कोणतेही जेवण हे मीठाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, जास्त मीठ खाल्ले तर शरीरातील कॅल्शियम लघवीवाटे बाहेर टाकले जाते. त्यामुळे किडनी स्टोन लवकर तयार होऊ शकतो. त्याचबरोबर पॅकेटमध्ये असलेले स्नॅक्स आणि जंक फूडमध्ये मिठाचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे ते टाळणे गरजेचे आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

