/Explained : गटारी साजरी करणार आहात? एका दिवसात किती चिकन, मटण आणि मासे खाणे आरोग्यासाठी योग्य?

श्रावण महिना सुरु होण्यापूर्वी येणारी अमावस्या ही धार्मिक शास्त्रानुसार महत्त्वाची आहे. आषाढ अमावस्या किंवा दीप अमावस्या असं तिला म्हटलं जातं. त्यासोबतच मांसाहार प्रेमींसाठी ही अमावस्या खास असते. कारण या अमावस्येला ही लोक गटारी अमावस्या असं म्हणतात. कारण यादिवशी मनसोक्त मांसाहार करण्यात येतो. अगदी मद्यपानही करण्यात येतं. कारण श्रावणात मांसाहार आणि मद्यपान वर्ज्य असतं. अगदी गणपती-गौरी विसर्जनानंतर लोक मांसाहार सुरु करतात. त्यामुळे महिनाभर नॉनव्हेज खायचं नाही. म्हणून गटारी अमावस्या ही खाद्यप्रेमींसाठी मांसाहार करण्यासाठी शेवटचा दिवस असतो.
त्यामुळे यादिवशी मांसाहार प्रेमी छान बेत ठरवतात. चिकन, मटण आणि फ्रिशचे वेगवेगळे पदार्थांवर ताव मारला जातो. पण हे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून किती योग्य आहे, हे आम्ही आरोग्य तज्ज्ञांकडून जाणून घेतलं आहे. एका दिवसात किती चिकन, मटण आणि फ्रिश खाऊ शकतो? एवढंच नाहीतर चिकन, मटण आणि फ्रिश आपण एकत्र खाऊ शकतो का?
गटारी अमावस्या साजरी करण्यासाठी बेत ठरत असेल तर या गोष्टी तुमच्या आरोग्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे आरोग्य तज्ज्ञांनुसार एकाच दिवशी चिकन, मटण आणि मासे एकत्र खाणे आरोग्यासाठी नुकसानदायक ठरतं. तज्ज्ञ सांगतात की, दररोज जास्तीत जास्त 150 ते 200 ग्रॅम चरबी नसलेले मांस किंवा प्रथिने आपल्या आरोग्यासाठी पुरेसे असतात. हे तिन्ही एकाच वेळी खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर खूप ताण येतो आणि अपचन किंवा गॅसचा त्रास होतो.
1. पचनाच्या समस्या: या तिन्हीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची प्रथिने आणि चरबी असतात. त्यामुळे जर तुम्ही या तिघांचं एकत्र सेवन केल्यास पोटाला ते एकत्र पचवणे कठीण जातं. त्यामुळे तुम्हाला पचनाची समस्या जाणवेल.
2. पोट फुगणे आणि आम्लपित्त: मोठ्या प्रमाणात प्राणिजन्य प्रथिने खाल्ल्याने गॅस, जडपणा आणि अपचन होतं.
3. युरिक ॲसिड आणि कोलेस्ट्रॉल: मटण हे लाल मांस आहे, तर चिकन आणि मासे हे पांढरे/चरबी नसलेले मांस असतं. हे जास्त प्रमाणात एकत्र खाल्ल्याने युरिक ॲसिड आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल वेगाने वाढतं जे आरोग्यासाठी खूप घातक ठरतं.