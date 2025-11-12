लग्नात जेवण वाया घालवताय? तर आत्ताच थांबा, अन्यथा होणार लाखोंचा दंड

Tips to stop Food Wastage In Marriage: लग्नाचे ठिकाण आणि बँक्वेट हॉल आजकाल सजावट, संगीत आणि पाहुण्यांच्या गर्दीने गजबजलेले असतात. पण या झगमगाटामागे उपासमारीशी थेट संबंधित एक कठोर वास्तव आहे. लग्नांमध्ये इतके अन्न वाया जात आहे की ते शेकडो लोकांसाठी दिवस भराचं जेवणं होऊ शकते. ही जेवणाची नासाडी थांबण्यासाठी तुमच्या किंवा तुमच्या नातलगांच्या लग्नकार्यापसून सुरुवात करा. त्यासाठी तुम्हाला 'या' टीप्स नक्कीच उपयुक्त ठरतील.
प्रत्येक शहरात दर सहा महिन्यांनी सरासरी 1,200 हून अधिक लग्न पार पडतात. या लग्न समारंभात होणारा अन्नचा अपव्ययदेखील खूप मोठ्याप्रमामात असतो. लग्न समारंभात ऐकीकडे आनंद मैज मस्ती असते तर दुसरीकडे प्रत्येकी वीसपेक्षा जास्त कचऱ्याच्या डबक्या अर्ध्या खाल्लेल्या पदार्थांनी भरलेल्या असतात. स्वच्छता विभागाच्या मते, या महिन्यांत ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण सामान्य वेळेच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढले आहे आणि हे वाढतच चलले आहे. याचा अर्थ असा की कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमध्ये केवळ फुले आणि सजावटीचे साहित्यच नाही तर अनेक गरीब लोकांची उपासमार रोखू शकणारे अन्न देखील असते.
250 लोक खातील इतके अन्न वाया जाते
तज्ज्ञांच्या मते सरासरी लग्नात सुमारे 50 किलोग्रॅम अन्न टाकले जाते जे सुमारे 250 लोकांना खाऊ घालण्यासाठी पुरेसे असते. ही नासडी थांबण्यासाठी तुम्ही काही टीप्स करु शकता किंवा काही उपाय करु शकता. जसे की तुम्ही वाढपी ठेवू शकता म्हणजे ते आवश्यक तेवढच वाढतील तसेच जर कोणाला जेवण नको असेल तर जास्त आग्रह करु नये. शक्य तो बुफे डिनरची पद्धत ठेऊ नये कारण लहान मुलं किंवा काही मोठी लोकं सुद्धा जास्त वाढून घेतात मग ते अन्न वाया जाते. जर लग्न समारंभात किंवा इतर कोणत्या शुभकार्यता मोजकेच पदार्थ करावेत किंवा कमीतकमी पदार्थांचा मेन्यु नक्की करावा. कचऱ्याच्या डब्यांजवळ पोस्टर लावावे. जेणे करुन लोकांना जाणीव होईल. लग्न संमारंभात शक्ततो कमी लोकांनाच बोलवावे.
कोणाच्या ताटात जर जेवण उरलेच तर पॅक करुन देण्याची व्यस्था करावी.
...तर मग लाखो रुपायचा दंड
तुमच्या घरातल्या लग्न समारंभात स्वत:हुन अन्नाची नासाडी थांबवण्यासाठी उपय योजना कराव्यात नाही तर शासनाच्य नव्या नियामांसाठी तयार रहा. तुम्हाल हे जाणून आश्चर्य वाटेल की आता लग्नसमारंभांमध्ये अन्नपदार्थ वाया घालवणाऱ्यांना या पुढे शासनाकडून मोठा दंड ठोठावला जाणार आहे. मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये अन्न पदार्थ कचऱ्यात टकणाऱ्या सभागृहांना पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्तचा दंड भरावा लागणार आहे.