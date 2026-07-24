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Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशी निमित्त घरी बनवा 'साबुदाणा फ्रेंच फ्राईज'! नोट करा सोपी रेसिपी

Ashadhi Ekadashi 2026: विठ्ठल भक्तांची प्रतिक्षा अखेर संपणार आहे, कारण उद्या म्हणजेच 25 जुलै 2026 रोजी आषाढी एकादशीचा सण साजरा होणार आहे. यादिवशी उपवासाला काही तरी हटके खायचं असेल तर तुमच्यासाठी आम्ही एक खास रेसिपी आणली आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 24, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:41 PM IST
Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशी निमित्त घरी बनवा 'साबुदाणा फ्रेंच फ्राईज'! नोट करा सोपी रेसिपी
Image Credit: Image Credit: Social Media

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशी निमित्त घरी बनवा 'साबुदाणा फ्रेंच फ्राईज'! नोट करा सोपी रेसिपी
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