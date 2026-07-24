Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशी निमित्त घरी बनवा 'साबुदाणा फ्रेंच फ्राईज'! नोट करा सोपी रेसिपी

Sabudana French Fries Recipe: आषाढी एकादशी म्हणजे विठ्ठलभक्तांसाठी भक्ती, श्रद्धा आणि उपवासाचा पवित्र दिवस. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही २५ जुलै २०२६ रोजी हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. उपवासाच्या दिवशी नेहमीची साबुदाणा खिचडी, वडा किंवा थालीपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी वेगळं करून पाहा. कुरकुरीत, चविष्ट आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतील असे साबुदाणा फ्रेंच फ्राईज हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
तळण्याऐवजी हे फ्रेंच फ्राईज एअर फ्रायरमध्येही तयार करू शकता. थोडंसं तूप किंवा तेल ब्रश करून १८० अंश सेल्सिअस तापमानावर १२ ते १५ मिनिटे शिजवा. मध्ये एकदा उलटवल्यास दोन्ही बाजूंनी छान कुरकुरीत होतात.
उपवासाच्या काळात शरीराला झटपट ऊर्जा देणारा पदार्थ म्हणून साबुदाणा लोकप्रिय आहे. त्यातील कार्बोहायड्रेट्स दिवसभर उत्साह टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. बटाट्यासोबत त्याचा मिलाफ झाल्याने पोटही बराच वेळ भरल्यासारखे वाटते. योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास उपवासाच्या दिवशी चव आणि ऊर्जा यांचा उत्तम समतोल साधता येतो.
यंदाच्या आषाढी एकादशीला पारंपरिक पदार्थांसोबत हा नवा आणि हटके पदार्थही नक्की करून पाहा. घरातील प्रत्येकाला त्याची कुरकुरीत चव नक्कीच आवडेल.