Marathi News
Baby Boy Names on A : 'अ' अक्षरावरुन मुलांची नावे आणि अर्थ

October Baby Names : ऑक्टोबरमध्ये जन्मलेल्या मुलांसाठी 'अ' अक्षरावरुन नावे आणि त्याचा अर्थ. ऑक्टोबर महिन्यातील मुलांसाठी का असतात ही नावे खास? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 14, 2025, 10:43 PM IST
Baby Names and Meaning

मुलांसाठी अथर्व, अहान, अभि आणि अक्षित आणि मुलींसाठी अन्या, आद्य आणि अविका. या नावांचा अर्थ 'अथर्व' साठी 'वेद', 'अहान' साठी 'आकाश', 'अन्य' साठी 'अद्वितीय' आणि 'आद्य' साठी 'पहिली सुरुवात' असा होतो.

मुलांसाठी नावे

अथर्व: चार वेदांपैकी एकाचे नाव, ज्याचा अर्थ 'वेद' असा होतो.

अहन: म्हणजे 'आकाश'.

अभि: म्हणजे 'शूर' किंवा 'निर्भय'.

अक्षित: म्हणजे 'कधीही न संपणारा' किंवा 'अक्षर'.

आर्य: म्हणजे 'महान' किंवा 'श्रेष्ठ'.

अभिनव: म्हणजे 'नवीन' किंवा 'आधुनिक'.

अग्निवेश: हे नाव अग्नीशी संबंधित आहे आणि दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये येत असल्याने, अग्नीचा वापर करून दिवे लावले जातात. अग्नी प्रकाश प्रदान करतो. उद्धभव: या नावाचा अर्थ जन्म, एक नवीन सुरुवात आहे. सर्वजित: जो सर्वांवर विजय मिळवतो.

अ अक्षरावरुन मुलांची नावे 

अक्षित
अभिनव
अभिमन्यु
अंशल
आर्य
अधीश
अभिलाष
अधिरज
अभ्यंक
अभिसार
असीम
आनव
अखंड
अनंत
अक्षत
अनोख
अद्भुत
अभय
अहान

FAQ 

'A' ने सुरू होणारी नावे कोणत्या नक्षत्राशी जोडली जातात?
मुख्यत: कृतिका नक्षत्र (Krittika) साठी 'A' (अ, आ, इ, ऊ इ.) सारखे ध्वनी शुभ मानले जातात.
इतर नक्षत्रांमध्ये:  अश्विनी: चू, चे, ला (पण काही स्रोतांमध्ये 'अ' सारखा ध्वनी).  
आश्लेषा: दि, दू, दे (द हे 'दा' सारखे, पण 'अ' नाही).
कृतिका नक्षत्रात जन्मलेल्या मुलांना 'A' ने सुरू होणारे नाव ठेवल्यास बुद्धिमत्ता, नेतृत्व आणि यश मिळते असे ज्योतिष सांगते. ऑक्टोबरमध्ये कृतिका नक्षत्र ५-७ दिवस सध्या येते.

ऑक्टोबर जन्मलेल्या मुलांसाठी 'A' ने सुरू होणारी शुभ मुलांची नावे कोणती? ज्योतिषीय अर्थ काय?
तूळ/वृश्चिक राशींना 'A' शुभ नसले तरी, अंकशास्त्र (जन्मतारीखेनुसार मूलांक) आणि नक्षत्रानुसार 'A' योग्य ठरते. उदाहरणार्थ:  मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 ऑक्टोबर): 'A' शुभ – उदा. अमित (असीम, यशस्वी; तूळ राशीला संतुलन देते). 
मूलांक 6 (6,15,24 ऑक्टोबर): 'A' शुभ – उदा. अजय (अजेय, विजयी; वृश्चिकला शक्ती देते).

इतर शुभ नावे (कृतिका/अश्विनी नक्षत्रासाठी, ऑक्टोबर जन्मांसाठी योग्य): 
नाव
अर्थ (ज्योतिषीय फायदा)
योग्य मूलांक/नक्षत्र
अर्णव
महासागर (सौम्यता, समृद्धी)
१, कृतिका
अश्व
घोडा (वेगवान यश, ऊर्जा)
६, अश्विनी
अकलंक
निर्दोष (शुद्धता, तूळ राशीला शांती)
हे नावे ज्योतिषानुसार भाग्यवर्धक आहेत, पण नेमकी जन्मवेळ पाहून ठरवा. 

ज्योतिषानुसार नाव ठेवण्याचे फायदे आणि तोटे काय?

फायदे: नक्षत्रानुसार नाव ठेवल्याने बाळाचे व्यक्तिमत्त्व मजबूत होते, नशीब चमकते आणि जीवनात अडथळे कमी होतात. उदा. 'A' ने नाव कृतिका नक्षत्राला ऊर्जा देते. 

तोटे: जन्मवेळ, ठिकाण आणि पंचांग वापरा. राशी/नक्षत्र/अंकशास्त्र जुळवा. वेगळे नाव ठेवले तरी भाग्य बदलत नाही, पण शुभ अक्षराने सकारात्मक ऊर्जा मिळते. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

