Baby Names : युनिक आणि ट्रेंडी! C ने सुरू होणारी मुलांची नावे जी देतील आपल्या लेकराला खास ओळख

आजकाल मुलांचे नाव ठेवणे सोपे काम नाही. एक काळ होता जेव्हा कुटुंबातील वडीलधारी व्यक्ती, जसे की आजी-आजोबा किंवा इतर, सहसा मुलाचे नाव ठेवत असत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आता पालक आपल्या मुलाच्या आगमनापूर्वी नाव शोधू लागतात. असेही दिसून आले आहे की पालक आणि कुटुंबातील सदस्य नवीन आगमनाच्या तयारीचा एक भाग म्हणून मुलाचे नाव ठेवण्याचा विचार करतात.
आजच्या आधुनिक युगात, पालक सांस्कृतिक आणि सांस्कृतिक बाबींचा देखील विचार करतात. इतरांच्या नजरेत नाव आपल्याला वेगळे करते, परंतु या बाबी लक्षात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. हिंदू धर्मात, नाव निवडताना आता संस्कृतचा वापर केला जात आहे. शिवाय, नावाचा अर्थ किंवा सकारात्मक अर्थ देखील विचारात घेतला जातो.
या यादीत 'C' अक्षरावरुन सुरु होणाऱ्या मुलांची नावे आहेत. जर तुम्ही लहान बाळासाठी 'C' अक्षराने सुरू होणारी नावे शोधत असाल, तर येथे काही नावांची यादी दिली आहे. तुमच्या बाळासाठी C किंवा C ने सुरू होणारे नाव शोधत आहात का? पाहा अद्वितीय अशी हिंदू मुलांची नावे आणि अर्थ.
चैतन्य: चेतना, ज्ञान, ऋषी, आत्मा, बुद्धी
चिदार्थ: आध्यात्मिक जागरूकता, चेतना, ज्ञान
चिराग: हे तेज, प्रकाश आणि तेजाचे प्रतीक आहे.
चहल: आनंद, आनंद किंवा उल्लास दर्शविणारे नाव.
चितेश: आत्म्याचा स्वामी मानला जातो.
चिरंजीव: अमर, जो कधीही मरत नाही
चित्रंजन: जो अमर राहतो
चेतन: मन, बुद्धिमत्ता, जीवन, शक्तीची शक्ती, जीवन किंवा चेतना.
चैत्य: ध्यानाचे स्थान, प्रार्थनेचे स्थान
चैनमय: आनंददायी
चंदन: हे नाव शुद्धता, शांती आणि शांतीचे प्रतीक मानले जाते.
चयन: चंद्र, संग्रह
चित्राल: सौंदर्यशास्त्र, कलात्मक अभिव्यक्ती किंवा दृश्य आकर्षणात उत्सुकता असलेली व्यक्ती. नजर असते
चित्ररंग: सौंदर्य, कृपा, आकर्षण, आकर्षण
चित्रांश: जीवनाचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करणारे नाव, कलाकार
चिरुष: देव
चिन्मय: ज्याच्याकडे खूप ज्ञान आहे किंवा ज्याच्याकडे ज्ञान आहे
चित्ररथ: ज्ञानाचा रथ
चार्विक: बुद्धिमान
चिरक्ष: सुंदर डोळे
चितवन: नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय महत्त्व
चिन्मय: खूप ज्ञानी मानले जाते, भगवान गणेश
चत्रेश: भगवान शिव किंवा देवता
चिरंत: अमर किंवा शाश्वत
चित्राक्ष: सुंदर किंवा सुंदर डोळे
चंद्रेश: चंद्राचा स्वामी, चंद्राचा राजकुमार मानला जातो