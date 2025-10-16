English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Baby Names : युनिक आणि ट्रेंडी! C ने सुरू होणारी मुलांची नावे जी देतील आपल्या लेकराला खास ओळख

C Letter Baby Boy Names : मुलासाठी युनिक आणि अर्थपूर्ण नावांचा विचार करत असाल तर खालील यादीचा नक्की विचार करावा.कारण या नावावरुन मुलांचा संस्कार तयार होणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 16, 2025, 02:51 PM IST
Baby Names : युनिक आणि ट्रेंडी! C ने सुरू होणारी मुलांची नावे जी देतील आपल्या लेकराला खास ओळख
baby names on letter c

आजकाल मुलांचे नाव ठेवणे सोपे काम नाही. एक काळ होता जेव्हा कुटुंबातील वडीलधारी व्यक्ती, जसे की आजी-आजोबा किंवा इतर, सहसा मुलाचे नाव ठेवत असत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आता पालक आपल्या मुलाच्या आगमनापूर्वी नाव शोधू लागतात. असेही दिसून आले आहे की पालक आणि कुटुंबातील सदस्य नवीन आगमनाच्या तयारीचा एक भाग म्हणून मुलाचे नाव ठेवण्याचा विचार करतात.

Add Zee News as a Preferred Source

आजच्या आधुनिक युगात, पालक सांस्कृतिक आणि सांस्कृतिक बाबींचा देखील विचार करतात. इतरांच्या नजरेत नाव आपल्याला वेगळे करते, परंतु या बाबी लक्षात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. हिंदू धर्मात, नाव निवडताना आता संस्कृतचा वापर केला जात आहे. शिवाय, नावाचा अर्थ किंवा सकारात्मक अर्थ देखील विचारात घेतला जातो.

 या यादीत 'C' अक्षरावरुन सुरु होणाऱ्या मुलांची नावे आहेत. जर तुम्ही लहान बाळासाठी 'C' अक्षराने सुरू होणारी नावे शोधत असाल, तर येथे काही नावांची यादी दिली आहे. तुमच्या बाळासाठी C किंवा C ने सुरू होणारे नाव शोधत आहात का? पाहा अद्वितीय अशी हिंदू मुलांची नावे आणि अर्थ. 

मुलांची नावे आणि अर्थ 

चैतन्य: चेतना, ज्ञान, ऋषी, आत्मा, बुद्धी

चिदार्थ: आध्यात्मिक जागरूकता, चेतना, ज्ञान

चिराग: हे तेज, प्रकाश आणि तेजाचे प्रतीक आहे.

चहल: आनंद, आनंद किंवा उल्लास दर्शविणारे नाव.

चितेश: आत्म्याचा स्वामी मानला जातो.

चिरंजीव: अमर, जो कधीही मरत नाही

चित्रंजन: जो अमर राहतो

चेतन: मन, बुद्धिमत्ता, जीवन, शक्तीची शक्ती, जीवन किंवा चेतना.

चैत्य: ध्यानाचे स्थान, प्रार्थनेचे स्थान

चैनमय: आनंददायी

चंदन: हे नाव शुद्धता, शांती आणि शांतीचे प्रतीक मानले जाते.

चयन: चंद्र, संग्रह

चित्राल: सौंदर्यशास्त्र, कलात्मक अभिव्यक्ती किंवा दृश्य आकर्षणात उत्सुकता असलेली व्यक्ती. नजर असते

चित्ररंग: सौंदर्य, कृपा, आकर्षण, आकर्षण

चित्रांश: जीवनाचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करणारे नाव, कलाकार

चिरुष: देव

चिन्मय: ज्याच्याकडे खूप ज्ञान आहे किंवा ज्याच्याकडे ज्ञान आहे

चित्ररथ: ज्ञानाचा रथ

चार्विक: बुद्धिमान

चिरक्ष: सुंदर डोळे

चितवन: नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय महत्त्व

चिन्मय: खूप ज्ञानी मानले जाते, भगवान गणेश

चत्रेश: भगवान शिव किंवा देवता

चिरंत: अमर किंवा शाश्वत

चित्राक्ष: सुंदर किंवा सुंदर डोळे

चंद्रेश: चंद्राचा स्वामी, चंद्राचा राजकुमार मानला जातो

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Baby NamesBaby Boy Namesoctober baby namesc letter baby namesbaby names on letter c

इतर बातम्या

DMart बाहेर खमंग Popcorn अन् गारेगार Ice Cream कोण विकतं? उ...

भारत