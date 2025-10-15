Baby Boy Names : ऑक्टोबर महिन्यात जन्मलेल्या मुलांसाठी 'स' अक्षरावरुन नावे अन् अर्थ

ऑक्टोबरमध्ये जन्मलेल्या मुलांसाठी नावे अतिशय खास आहे. जर तुम्ही तुमच्या ऑक्टोबरमध्ये जन्मलेल्या बाळासाठी सुंदर आणि धार्मिक नावे शोधत असाल, तर तुम्ही मुला-मुली दोघांसाठीही या नावांचा विचार करु शकता.
ऑक्टोबरमधील बाळे अविश्वसनीयपणे मोहक असतात. त्यांचे आकर्षण अतुलनीय आहे. ते लोकांची मने जिंकण्यातही खूप पटाईत असतात. ते असे आहेत की प्रत्येकाला त्यांच्याभोवती राहायचे असते किंवा त्यांच्याशी मैत्री करायची असते. ते आशावादी असतात आणि त्यांची सकारात्मकता लोकांना त्यांच्या जवळ आणते.
ऑक्टोबरमध्ये जन्मलेली मुले खूप आशावादी असतात आणि जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवतात. ते कधीही हार मानत नाहीत आणि एकदा ते काहीतरी साध्य करण्यासाठी निघाले की ते साध्य होईपर्यंत थांबत नाहीत.
जरी ते एखाद्या गोष्टीत अपयशी ठरले तरी ते कधीही प्रयत्न करणे थांबवत नाहीत. ते कदाचित तसे वाटत नसेल, परंतु ते खूप हट्टी आणि त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी दृढनिश्चयी असतात. यामुळे, ही मुले इतरांसाठी प्रेरणादायी देखील ठरतात.
मुलांच्या नावांची यादी
समर - युद्ध; नेता
सिद्धार्थ - ज्याने आपले ध्येय साध्य केले आहे; बुद्ध
शिवंश - भगवान शिवाचा भाग
शान - अभिमान; शांत
सुरेश - देवांचा देव; भगवान विष्णू
सागर - महासागर; समुद्र
सोहम - "मी आहे"
सुशांत - शांत; शांत
सूर्यांश - सूर्याचा भाग
साकेत - स्वर्ग; भगवान कृष्णाचे निवासस्थान
साकेत - शांतीचे स्थान
शानव - करिष्माई; समृद्धी
समरवीर - युद्धात शूर
सर्वेश - सर्वांचा स्वामी
सिद्ध - भगवान बुद्ध; सिद्ध
सुमेध - हुशार; ज्ञानी
सात्विक - शुद्ध; धार्मिक
श्रवण - श्रोता; समर्पित पुत्र
सुजित - विजय
सुनीत - विवेकी; चांगले वर्तन करणारा
संचित - संग्रहित; संचित
संकेत - संकेत; संकेत
सुदीप - तेजस्वी; प्रकाश
सिद्धांत - तत्व; नियम
शांतनु - समृद्ध; संपूर्ण
साहिल - मार्गदर्शक; किनारा
शिवेंद्र - भगवान शिव
समरजित - युद्धात विजयी
श्रेयस - श्रेष्ठ; कीर्ती
शाश्वत - शाश्वत; शाश्वत
सुभाष – मितभाषी
शिशिर - हिवाळा; मस्त
समीर - झुळूक; वारा
सुयश - प्रसिद्धी; चांगले परिणाम
सुमीत - चांगला मित्र
समर्थ - शक्तिशाली; कार्यक्षम
सुधांशू - चंद्र
सचिन - शुद्ध; भगवान इंद्र
सिद्धेश - धन्याचा स्वामी
सोमेश - चंद्र; भगवान शिव
श्लोक - स्तोत्र; श्लोक
संतोष - समाधान
सत्यम - सत्य
सपन - स्वप्न
सप्तर्षी - सात महान ऋषी
सर्वजित - सर्वांचा विजेता
शिवेश - समृद्धीचा स्वामी
शिवम - शुभ; भगवान शिव
सात्विक - सद्गुणी
संपत - संपत्ती