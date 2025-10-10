देवाच्या किंवा नक्षत्रांच्या नावांवरुन मुलांची नावे ठेवणे योग्य आहे का? ज्योतिषी काय सांगतात

घरात बाळाच्या आगमनाची चाहुल लागली तर पहिलं नावाचा विचार केला जातो. बाळाच्या नावासाठी पालक आणि नातेवाईक दोघेही उत्साही असतात. आता पुन्हा जुन्या नावांचा नवा ट्रेंड आला आहे. यामध्ये देवांच्या नावांवरुन आणि नक्षत्रांच्या नावावरुन मुलांची नावे ठेवली जातात. तसेच देवांच्या नावाच्या अर्थांची इतर नावे मुलांसाठी ठेवली जातात. 27 नक्षत्रं आहेत यावरूनही देवांची नावे ठेवली जाते. अशावेळी ज्योतिषी डॉ. पुरुषोत्तम देशमुख यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
ज्योतिष डॉ. पुरुषोत्तम देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलांच्या नावांवरुन मुलींची नावे ठेवावीत. ही चांगली असतात. अनेकजण विष्णूच्या नावावरुन मुलांसाठी ट्रेंडी नावे ठेवतात. कारण ते मुलांसाठी चांगलेच असते. मात्र देवींच्या नावावरुन मुलांची नावे ठेवू नये. ते बाळासाठी घातक असते. कारण देवी रौद्ररुप धारण करते. त्याचप्रमाणे या मुलींच्या जीवनात तसे बदल पाहायला मिळते. तसेच या मुलींच्या जीवनात कधीच स्टेबिलिटी, शांतता नसते.
27 नक्षत्रे आहेत. या नक्षत्रांवरुन मुलांची नावे कधीच ठेवू नये. नक्षत्रांवरुन जर मुलांची नावे ठेवत असाल तर तसे कधीच करु नका. कारण पालकांनी विचार करावा की, या मुलांच्या जीवनात कधीच स्थिरता नसते. अनेक चढउतार पाहायला मिळतात. त्यामुळे पालकांनी मुलांच्या नावांवरुन कधीच नावे ठेवू नयेत.
'अ' अक्षरावरुन
अच्युत: ज्याचा नाश होऊ शकत नाही असा.
अचिंत्य: अतुलनीय आणि अकल्पनीय.
अद्वैत: अद्वितीय, ब्रह्मा आणि विष्णू यांचे दुसरे नाव.
'क' अक्षरावरून:
केशव: भगवान विष्णूंचे एक नाव.
कमलनाथ: कमळांचा स्वामी.
'द' अक्षरावरून:
दामोदर: यशाची शुद्धता असणारा.
दानवेंद्र: दानवांचा राजा.
दयाळू: दयाळू.
दयानिधी: दयेचा खजिना.
देवाधिदेव: देवांचा देव.
'ग' अक्षरावरून:
गोपाल: गोपालकाचा स्वामी.
गोविंदा: गायींचा रक्षणकर्ता.
'ज' अक्षरावरून:
जगद्गुरू: जगाचा गुरू.
जगदीश: जगाचा देव.
जनार्दन: लोकांचे दु:ख दूर करणारा.
'म' अक्षरावरून:
माधव: लक्ष्मीचा पती.
मदन: कामदेवाचे रूप.
मुरलीधर: मुरली वाजवणारा.
'न' अक्षरावरून:
नारायण: पाण्यामध्ये राहणारा.
नृसिंह: नृसिंहाचा अवतार.
'स' अक्षरावरून:
सर्वेश: सर्व देवांचा देव.
श्रीश: भगवान विष्णू.
श्रीकर: सौभाग्य देणारा.
देवतांच्या नावांवरून नाव ठेवणे का शुभ आहे?
हिंदू धर्मात देवतांची नावे पाप नष्ट करतात आणि रोजच्या बोलण्यातून भक्ती वाढवतात. उदाहरणार्थ, 'विष्णू' किंवा 'शिव' हे नावे मुलाला आध्यात्मिक बल देतात.
नक्षत्रांवर आधारित नाव कसे ठेवावे?
जन्माच्या वेळी चंद्राची स्थिती (नक्षत्र आणि पाडा) बघून नावाचे पहिले अक्षर ठरवले जाते. उदाहरण: रोहिणी नक्षत्रासाठी 'ओ', 'वा', 'वी' अक्षरे शुभ.
यात काही धोका आहे का?
सामान्यतः नाही, पण ऋषींची (जसे वशिष्ठ) नावे टाळावीत असे काही ज्योतिष सांगतात. ज्योतिषीचा सल्ला घ्या. नक्षत्र नावे ग्रहांचा प्रभाव कमी करतात, पण कुंडली बघूनच ठेवा.