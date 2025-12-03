English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डॉ. आंबेडकर यांच्या नावावरुन ठेवा मुलांसाठी प्रेरणादायी नावे, बाबासाहेबांचे गुण मुलांमध्ये नक्कीच अनुभवाल

Dr Babasaheb Ambedekar Baby Names : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिन आहे. या दिनानिमित्त जाणून घ्या. डॉ. बाबासाहेंबावर मुलांसाठी प्रेरणादायी नावे आणि त्याचा अर्थ. ज्यामुळे मुलांवर होतील चंगले संस्कार. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 3, 2025, 09:12 PM IST
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुलांवरून तुमच्या मुलांना नावे ठेवण्यासाठी, तुम्ही त्यांच्या नातवंडांनी किंवा त्यांच्या विचारांनी प्रेरित नावे विचारात घेऊ शकता. त्यांचा मुलगा यशवंत होता, ज्यांची मुले प्रकाश, रामा, भीमराव आणि आनंदराज होती. त्यांचा नातू सुजात यानेही त्यांचा वारसा पुढे चालवला आहे.

मुलांची नावे:

यशवंत: हे बाबासाहेबांच्या एकमेव जिवंत मुलाचे नाव होते.

रामा: हे बाबासाहेबांच्या मुलीचे नाव होते.

प्रकाश: हे त्यांच्या नातवाचे नाव आहे, जे बाबासाहेबांच्या विचारांनी प्रेरित दुसरे नाव आहे.

भीमराव: हे त्यांच्या मुलाचे नाव होते, जे एक प्रेरणादायी नाव आहे.

आनंदराज: हे बाबासाहेबांच्या नातवाचे नाव आहे आणि एक शक्तिशाली नाव आहे.

(हे पण वाचा - 10 अतिशय सुंदर आणि प्रेरणादायी बाळांची नावं; जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा जपतील) 

प्रेरणादायी नावे 

राहुल: याचा अर्थ "दैवी प्रकाश" आहे आणि बाबासाहेबांनी पसरवलेल्या ज्ञानाचे प्रतीक आहे.

चेतन: याचा अर्थ "चेतना" किंवा "जागरूकता" आहे आणि सामाजिक जाणीवेबद्दलचा त्यांचा खोल आदर दर्शवितो.

सत्यजित: याचा अर्थ "सत्याचा विजेता" आहे आणि तो सत्य आणि न्यायाच्या अथक प्रयत्नांचे प्रतीक आहे.

ज्ञानेश्वर: याचा अर्थ "ज्ञानाचा स्वामी" आहे आणि बाबासाहेबांच्या बौद्धिक प्रतिभेचा आणि विद्वत्तेचा सन्मान करतो.

विद्या: याचा अर्थ "ज्ञान" किंवा "शिकणे" आहे आणि शिक्षण आणि सक्षमीकरणावर त्यांचा भर प्रतिबिंबित करतो.

दिशा: याचा अर्थ "दिशा" आहे आणि समाजाला अधिक न्याय्य भविष्याकडे नेण्यात त्यांची भूमिका दर्शवते.

खालील नावांचा देखील विचार करु शकतात 

भीम:
प्रेरणा: बाबासाहेबांचे मूळ नाव. हे नाव शक्ती, धैर्य आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे प्रतीक आहे. मुलांमध्ये निर्भयता आणि कणखरपणा रुजवण्यासाठी हे नाव उत्तम आहे.

राव :
प्रेरणा: त्यांच्या वडिलांचे नाव 'रामजी मालोजी सकपाळ' होते आणि 'भीमराव' हे त्यांचे प्रचलित नाव. हे नाव नम्रता आणि कौटुंबिक मुल्यांची आठवण करून देते.

सम्यक :
अर्थ: योग्य मार्ग, योग्य विचार (बौद्ध धम्मातील तत्त्वांपैकी एक).
प्रेरणा: मुलाने नेहमी योग्य मार्गावर चालावे आणि योग्य विचार करावा, अशी शिकवण मिळते.

विहार (Vihar):
अर्थ: बौद्ध भिक्खूंच्या राहण्याचे ठिकाण, शांतता.
प्रेरणा: शांतता आणि ज्ञानाच्या शोधात राहण्याची प्रेरणा.

मेधा (Medha):
अर्थ: बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा.
प्रेरणा: बाबासाहेबांप्रमाणेच उच्च बुद्धिमत्ता आणि ज्ञानाचा आदर करण्याची प्रेरणा. 

प्रज्ञा (Pradnya):
अर्थ: सर्वोच्च ज्ञान, समज.
प्रेरणा: ज्ञानाला सर्वश्रेष्ठ मानण्याची प्रेरणा. 

शौर्य (Shaurya):
अर्थ: धैर्य, पराक्रम.
प्रेरणा: सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे आणि निर्भय राहण्याचे धैर्य मिळावे, म्हणून हे नाव ठेवता येईल.

संविधान :
अर्थ: भारताचे संविधान (राज्यघटना).
प्रेरणा: कायद्याचे राज्य, समानता आणि लोकशाही मूल्यांबद्दल आदर व्यक्त करणारे हे नाव आहे.

सिद्धार्थ :
अर्थ: ज्याने आपले ध्येय साध्य केले आहे (भगवान बुद्धांचे नाव).
प्रेरणा: बाबासाहेबांनी स्वीकारलेल्या बौद्ध धम्माची आणि उद्दिष्टपूर्तीची प्रेरणा

