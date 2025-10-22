English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bhaubeej 2025: भाऊबीजला काय गिफ्ट द्यायचं? 5 पॉकेट फ्रेंडली आयडिया ज्याने बहीण म्हणेल, 'वा, दादा वा!'

Bhai Dooj gifts:  5 खास आणि बजेटफ्रेण्डली भेटवस्तू जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 22, 2025, 12:49 PM IST
Bhaubeej 2025: भाऊबीजला काय गिफ्ट द्यायचं? 5 पॉकेट फ्रेंडली आयडिया ज्याने बहीण म्हणेल, 'वा, दादा वा!'
भाऊबीज गिफ्ट आयडीया

Bhai Dooj gifts: भाऊबीज हा सण केवळ औपचारिकता नसून भाऊ-बहिणीच्या अतूट नात्याचा आनंदोत्सव असतो. यंदा 23 ऑक्टोबर भाऊबीज आलीय या दिवशी बहीण भावाला ओवाळते आणि भाऊ आपल्या बहिणीला भेटवस्तू देतो. जर तुम्हीही तुमच्या बहिणीसाठी परवडणारी, पण तिच्या मनाला भुरळ घालणारी भेटवस्तू शोधत असाल तर 5 खास आणि बजेटफ्रेण्डली भेटवस्तू जाणून घ्या. या गिफ्टनंतर तिच्या चेहऱ्यावर नक्की हास्य फुलेल.

Add Zee News as a Preferred Source

मॅजिक मग

तुम्ही 500-700 रुपयांत मॅजिक मग घेऊ शकता, ज्यावर तुमच्या आणि बहिणीच्या मजेदार आठवणींचा फोटो छापता येईल. गरम पेय टाकल्यावर दिसणारा हा फोटो तिला आश्चर्याचा धक्का देईल. याशिवाय तिच्या आवडीच्या ओळी किंवा फोटोसह छापलेले कुशन किंवा डिजिटल फोटो फ्रेम देखील 1000 रुपयांच्या आत मिळू शकते. 

सौंदर्यासाठी हॅम्पर

बहिणीला त्वचेची काळजी आणि सौंदर्यप्रसाधने आवडत असतील, तर तिच्या पसंतीच्या ब्रँडचे छोटे हॅम्पर बनवा. 1000 रुपयांच्या आत फेस वॉश, मॉइश्चरायझर, शीट मास्क आणि लिप बाम यांचा समावेश असलेले कॉम्बो पॅक मिळतात. मेकअपप्रेमींसाठी लिपस्टिक, काजल किंवा नेल पेंटचा संच हा नेहमीच उपयुक्त ठरेल.

स्टायलिश फॅशन अॅक्सेसरीज

फॅशनप्रेमी बहिणीसाठी 700 ते 1000 रुपयांत ट्रेंडी हँडबॅग मिळू शकते, जे तिच्या कपड्यांशी जुळेल. तसेच, चांदीची नाजूक पेंडंट चेन, अंगठी किंवा ब्रेसलेट ही कायमस्वरूपी आठवण ठरेल. या भेटी तिच्या दैनंदिन लूकला साजेशा असतील.

टेक गॅजेट्स:

आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाशी संबंधित भेटी लोकप्रिय आहेत. १,००० रुपयांच्या आत Boat, Realme किंवा Mi चे इयरफोन्स किंवा इयरबड्स मिळतात, जे संगीतप्रेमींसाठी उत्तम आहेत. तसेच, कॉलेज किंवा नोकरी करणाऱ्या बहिणीसाठी कॉम्पॅक्ट पावर बँक ही उपयुक्त भेट ठरेल.

अनोखं, आधुनिक गिफ्ट

काहीतरी वेगळे देण्याचा विचार करत असाल, तर Netflix, Amazon Prime किंवा Hotstar चे 3 किंवा 6 महिन्यांचे सब्स्क्रिप्शन तिला आनंद देईल. तसेच, तिच्या नावे 500 किंवा 1000 रुपयांची SIP सुरू करून तिला आर्थिक स्वातंत्र्याची प्रेरणा देऊ शकता. वाचनप्रेमींसाठी तिच्या आवडीच्या लेखकाची पुस्तक किंवा डायरी-पेनचा संच हा विचारशील पर्याय आहे.

भेटवस्तूंची निवड कशी करायची?

भेटवस्तूची किंमत महत्त्वाची नसून तिच्यामागील भावना आणि प्रेम महत्त्वाचे आहे. तुम्ही निवडलेली छोटीशी भेट तिच्यासाठी अनमोल ठरू शकते. या भाऊबीजला तुमच्या बहिणीला तिच्या आवडी-निवडींनुसार भेट देऊन तिच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवू शकता. या भेटवस्तूंमुळे तुमचे बंध अधिक दृढ होईल. तुमच्या बहिणीच्या आवडी लक्षात घेऊन, बजटमधील या पर्यायांमधून निवड करा आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करा. 

FAQ

प्रश्न: भाऊबीज २०२५ साठी बहिणीला कोणत्या बजटमधील भेटवस्तू देऊ शकतो?

उत्तर: तुम्ही ५००-१,००० रुपयांत वैयक्तिकृत मॅजिक मग, कुशन, डिजिटल फोटो फ्रेम, सौंदर्यप्रसाधनांचे हॅम्पर, ट्रेंडी हँडबॅग, चांदीचे दागिने, इयरफोन्स, पावर बँक, OTT सब्स्क्रिप्शन, SIP किंवा पुस्तक-डायरीसारख्या भेटवस्तू देऊ शकता.

प्रश्न: वैयक्तिकृत भेटवस्तू म्हणजे काय आणि त्या का खास आहेत?

उत्तर: वैयक्तिकृत भेटवस्तू म्हणजे तुमच्या आणि बहिणीच्या आठवणींनी सजवलेले मॅजिक मग, फोटोयुक्त कुशन किंवा डिजिटल फोटो फ्रेम. या भेटी खास आहेत, कारण त्या तुमच्या भावनिक बंधनाला वैयक्तिक स्पर्श देतात आणि ५००-७०० रुपयांत उपलब्ध असतात.

प्रश्न: बहिणीच्या आवडीप्रमाणे भेट कशी निवडावी?

उत्तर: बहिणीच्या आवडी लक्षात घ्या. मेकअपप्रेमींसाठी सौंदर्य हॅम्पर, फॅशनप्रेमींसाठी हँडबॅग किंवा दागिने, तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी इयरफोन्स किंवा पावर बँक, वाचनप्रेमींसाठी पुस्तक किंवा डायरी, तर मनोरंजनप्रेमींसाठी OTT सब्स्क्रिप्शन निवडा. भावना आणि प्रेमाने दिलेली भेट तिला आवडेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Bhaubeej 2025bhaubeejBhaubeej gift IdeaBhaubeej Simple Gift IdeasBhai Dooj 2025

इतर बातम्या

राज ठाकरेंसाठी उद्धव ठाकरे मोठा निर्णय घेणार? काँग्रेसच्या...

महाराष्ट्र बातम्या