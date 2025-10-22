Bhaubeej 2025: भाऊबीजला काय गिफ्ट द्यायचं? 5 पॉकेट फ्रेंडली आयडिया ज्याने बहीण म्हणेल, 'वा, दादा वा!'

Bhai Dooj gifts: भाऊबीज हा सण केवळ औपचारिकता नसून भाऊ-बहिणीच्या अतूट नात्याचा आनंदोत्सव असतो. यंदा 23 ऑक्टोबर भाऊबीज आलीय या दिवशी बहीण भावाला ओवाळते आणि भाऊ आपल्या बहिणीला भेटवस्तू देतो. जर तुम्हीही तुमच्या बहिणीसाठी परवडणारी, पण तिच्या मनाला भुरळ घालणारी भेटवस्तू शोधत असाल तर 5 खास आणि बजेटफ्रेण्डली भेटवस्तू जाणून घ्या. या गिफ्टनंतर तिच्या चेहऱ्यावर नक्की हास्य फुलेल.
तुम्ही 500-700 रुपयांत मॅजिक मग घेऊ शकता, ज्यावर तुमच्या आणि बहिणीच्या मजेदार आठवणींचा फोटो छापता येईल. गरम पेय टाकल्यावर दिसणारा हा फोटो तिला आश्चर्याचा धक्का देईल. याशिवाय तिच्या आवडीच्या ओळी किंवा फोटोसह छापलेले कुशन किंवा डिजिटल फोटो फ्रेम देखील 1000 रुपयांच्या आत मिळू शकते.
बहिणीला त्वचेची काळजी आणि सौंदर्यप्रसाधने आवडत असतील, तर तिच्या पसंतीच्या ब्रँडचे छोटे हॅम्पर बनवा. 1000 रुपयांच्या आत फेस वॉश, मॉइश्चरायझर, शीट मास्क आणि लिप बाम यांचा समावेश असलेले कॉम्बो पॅक मिळतात. मेकअपप्रेमींसाठी लिपस्टिक, काजल किंवा नेल पेंटचा संच हा नेहमीच उपयुक्त ठरेल.
फॅशनप्रेमी बहिणीसाठी 700 ते 1000 रुपयांत ट्रेंडी हँडबॅग मिळू शकते, जे तिच्या कपड्यांशी जुळेल. तसेच, चांदीची नाजूक पेंडंट चेन, अंगठी किंवा ब्रेसलेट ही कायमस्वरूपी आठवण ठरेल. या भेटी तिच्या दैनंदिन लूकला साजेशा असतील.
आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाशी संबंधित भेटी लोकप्रिय आहेत. १,००० रुपयांच्या आत Boat, Realme किंवा Mi चे इयरफोन्स किंवा इयरबड्स मिळतात, जे संगीतप्रेमींसाठी उत्तम आहेत. तसेच, कॉलेज किंवा नोकरी करणाऱ्या बहिणीसाठी कॉम्पॅक्ट पावर बँक ही उपयुक्त भेट ठरेल.
काहीतरी वेगळे देण्याचा विचार करत असाल, तर Netflix, Amazon Prime किंवा Hotstar चे 3 किंवा 6 महिन्यांचे सब्स्क्रिप्शन तिला आनंद देईल. तसेच, तिच्या नावे 500 किंवा 1000 रुपयांची SIP सुरू करून तिला आर्थिक स्वातंत्र्याची प्रेरणा देऊ शकता. वाचनप्रेमींसाठी तिच्या आवडीच्या लेखकाची पुस्तक किंवा डायरी-पेनचा संच हा विचारशील पर्याय आहे.
भेटवस्तूची किंमत महत्त्वाची नसून तिच्यामागील भावना आणि प्रेम महत्त्वाचे आहे. तुम्ही निवडलेली छोटीशी भेट तिच्यासाठी अनमोल ठरू शकते. या भाऊबीजला तुमच्या बहिणीला तिच्या आवडी-निवडींनुसार भेट देऊन तिच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवू शकता. या भेटवस्तूंमुळे तुमचे बंध अधिक दृढ होईल. तुमच्या बहिणीच्या आवडी लक्षात घेऊन, बजटमधील या पर्यायांमधून निवड करा आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करा.
