/Butter Chicken History: नॉन व्हेज प्रेमींचा आवडीचा पदार्थ बटर चिकन सर्वात आधी कोणी बनवलं? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Butter Chicken History: तंदुरी चिकनच्या धोक्यामुळे बटर चिकन बनले होते. 80 वर्षांपूर्वी सर्वात आधी कोणी बनवली रेसिपी? जाणून घ्या रंजक इतिहास
GK Who made butter chicken first: दिल्लीच्या जुन्या गल्लीबोळांतून जगभर पोहोचलेला ‘बटर चिकन’ आज भारतीय खाद्यसंस्कृतीची ओळख बनला आहे. पण ही प्रसिद्ध डिश एखाद्या शाही स्वयंपाकघरात तयार झाली नव्हती. उलट, उरलेल्या तंदुरी चिकनला वाया जाऊ न देण्याच्या एका भन्नाट कल्पनेतून तिचा जन्म झाला होता. फिटनेससाठी अनेकजण उकडलेलं चिकन खातात, पण चव आणि सुगंधाची गोष्ट आली की बटर चिकनसमोर फार कमी पदार्थ टिकतात. मऊ, क्रीमी ग्रेव्हीतलं रसाळ चिकन पाहिलं की कुणाच्याही तोंडाला पाणी सुटतं. मात्र या डिशमागची कहाणी तितकीच रंजक आहे.
1940 च्या दशकात पेशावरमध्ये कुंदनलाल गुजराल यांनी ‘मोती महल’ नावाचं रेस्टॉरंट सुरू केलं होतं. तिथे त्यांनी तंदूरमध्ये भाजलेलं चिकन सर्व्ह करायला सुरुवात केली आणि तेच पुढे ‘तंदुरी चिकन’ म्हणून प्रसिद्ध झालं. फाळणीनंतर ते दिल्लीत आले आणि दरियागंजमध्ये पुन्हा ‘मोती महल’ उभं केलं. रेस्टॉरंटमध्ये तंदुरी चिकनला प्रचंड मागणी होती. पण एक अडचण कायम होती. तंदूरमधून बाहेर काढलेलं चिकन जर लगेच विकलं गेलं नाही, तर ते कोरडं आणि कडक होत असे. ग्राहकांना असं चिकन देणं गुजराल यांना पटत नव्हतं.
याच समस्येतून एक भन्नाट प्रयोग जन्माला आला. त्यांनी टोमॅटो, लोणी, क्रीम आणि खास मसाल्यांची समृद्ध ग्रेव्ही तयार केली आणि त्यात उरलेले तंदुरी चिकनचे तुकडे टाकले. या ग्रेव्हीमुळे कोरडं पडलेलं चिकन पुन्हा मऊ, रसाळ आणि चविष्ट झालं. वरून भरपूर बटर घातल्यावर त्या डिशची चव आणखी खुलली. अशा प्रकारे ‘जुगाड’ म्हणून सुरू झालेला हा प्रयोग पुढे ‘बटर चिकन’ म्हणून जगभर गाजला.
हळूहळू दिल्लीबाहेर, मग भारतभर आणि नंतर परदेशातही या डिशची लोकप्रियता वाढत गेली. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून ते अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सनपर्यंत अनेक नामवंतांनी मोती महलच्या बटर चिकनचा आस्वाद घेतल्याचं सांगितलं जातं.
आज लंडन, न्यूयॉर्क किंवा दुबई कुठल्याही मोठ्या शहरात भारतीय रेस्टॉरंटचा मेन्यू बटर चिकनशिवाय अपूर्ण मानला जातो. जवळपास 80 वर्षांपूर्वी उरलेल्या चिकनला नवा जीव देण्यासाठी केलेला तो छोटासा प्रयोग आज भारतीय पाककलेचा जागतिक चेहरा बनला आहे.
