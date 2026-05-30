/24 तास सुरू ठेवल्यास एसीप्रमाणे Wi-Fi राऊटरदेखील फुटू शकतो? जाणून घ्या वस्तुस्थिती!

Wi-Fi Router: आजच्या डिजिटल युगात जवळपास प्रत्येक घरात आणि कार्यालयात Wi-Fi Router सतत सुरू असतो. इंटरनेट सेवा अखंड मिळावी म्हणून अनेकजण राऊटर 24 तास चालू ठेवतात. अलीकडे एसीमध्ये आग लागणे किंवा स्फोट होण्याच्या घटना समोर आल्यानंतर अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, सतत सुरू असलेला वायफाय राऊटर देखील धोकादायक ठरू शकतो का? तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असली तरी काही परिस्थितींमध्ये राऊटरमुळे आग किंवा शॉर्टसर्किटचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
वायफाय राऊटरमध्ये विविध इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, प्रोसेसर, मेमरी चिप्स आणि पॉवर अडॅप्टर असतो. दीर्घकाळ वीजपुरवठा सुरू राहिल्यामुळे हे घटक तापू शकतात. जर उपकरणाची गुणवत्ता कमी दर्जाची असेल, वीजपुरवठ्यात वारंवार चढ-उतार होत असतील किंवा योग्य हवेचा प्रवाह मिळत नसेल तर अंतर्गत तापमान वाढू शकते. त्यामुळे शॉर्टसर्किट, धूर येणे किंवा प्लास्टिक वितळण्यासारख्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.
तज्ज्ञ सांगतात की एसीमध्ये उच्च क्षमतेचे कंप्रेसर, गॅस आणि जड विद्युत यंत्रणा असते. त्याच्या तुलनेत Wi-Fi Router हे कमी ऊर्जा वापरणारे उपकरण आहे. त्यामुळे एसीसारखा मोठा स्फोट होण्याची शक्यता अत्यंत नगण्य मानली जाते. मात्र याचा अर्थ धोका शून्य आहे असे नाही. गंभीर ओव्हरहिटिंग झाल्यास राऊटरमधून धूर येणे, जळका वास येणे किंवा काही प्रकरणांत आग लागणे शक्य आहे.
अनेक लोक राऊटर टीव्हीच्या मागे, बंद कपाटात किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वर ठेवतात. अशा ठिकाणी उष्णता बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी जागा नसते. परिणामी राऊटरचे तापमान वाढू लागते. जर राऊटरला हात लावताना तो खूप गरम वाटत असेल, इंटरनेट वारंवार खंडित होत असेल किंवा जळल्यासारखा वास येत असेल तर ते धोक्याचे संकेत मानले पाहिजेत. अशा वेळी उपकरण तातडीने तपासणे आवश्यक आहे.
मूळ पॉवर अडॅप्टर खराब झाल्यानंतर अनेकजण कमी किमतीचे किंवा स्थानिक बनावटीचे अडॅप्टर वापरतात. चुकीचा व्होल्टेज पुरवठा किंवा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य यामुळे शॉर्टसर्किट होण्याचा धोका वाढतो. तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नेहमी कंपनीकडून मिळालेला मूळ अडॅप्टर वापरण्याचा सल्ला देतात. तसेच खराब झालेली वायर किंवा केबल त्वरित बदलणेही महत्त्वाचे आहे.
वायफाय राऊ नेहमी हवेशीर आणि मोकळ्या जागेत ठेवावा. त्यावर जड वस्तू ठेवू नयेत. वीजेतील चढ-उतारांपासून संरक्षणासाठी सर्ज प्रोटेक्टरचा वापर करावा. नियमितपणे धूळ साफ केल्यानेही उष्णता कमी राहते. जुना किंवा खराब झालेला राऊटर तसेच दोषपूर्ण अडॅप्टर वेळेत बदलणे आवश्यक आहे. घराबाहेर दीर्घकाळ जाणार असल्यास राऊटर बंद ठेवणेही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते.