AC च्या पाण्याने आंघोळ करणे फायदेशीर की घातक? एक्सपर्टचा 'हा' सल्ला नक्की वाचा

AC Water Safe or Not for Shower: AC मधून बाहेर पडणारं पाणी अतिशय साफ असतं. हे पाणी आंघोळीकरता वापरु शकतो का? या पाण्याचा वापर नेमका कुठे कुठे करु शकतो आणि या पाण्यामुळे काय नुकसान होतं. पाणी टंचाईवर हे पाणी उपाय ठरु शकतो का? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 24, 2026, 03:01 PM IST
AC Water USed For Bathing Shower : उन्हाळ्यात वातावरण अतिशय उष्ण असतं. अशावेळी अनेक लोक एअर कंडीशनरचा वापर करतात. एसी लावल्यावर आपण अनेकदा पाहिलं आहे की, त्याच्या पाईपमधून पाणी येत असतं. अनेक लोक हे पाणी बादलीत जमा करतात आणि फेकून देतात. तर काही लोक या पाण्याचा वापर गार्डनमधील झाडांना करतात तर लादी पुसण्यासाठी देखील करतात. तर काही लोकं या पाण्याने आंघोळ देखील करत असल्याच समोर आलं आहे. मात्र असा प्रश्न उपस्थित राहतो की, खरंच या पाण्याने आंघोळ करणं फायदेशीर असतं का?तसेच या पाण्याने आंघोळ करण्याचे काय नुकसान आहे?

कसं असतं ACमधून बाहेर येणार पाणी? 

AC मधून बाहेर येणारे पाणी हे हवेतील आर्द्रतेचे संघनन होऊन तयार होते. जेव्हा गरम हवा एसीच्या कूलिंग कॉइल्सवर आदळते. तेव्हा त्यातील पाण्याची वाफ संघनित होऊन खाली ठिबकते. हे पाणी स्वच्छ आणि थंड दिसते, परंतु त्यात अनेक छुपे अशुद्ध घटक असू शकतात.

एसीचे पाणी खरंच स्वच्छ असते का?

संशोधनानुसार, "कंडेन्सेट पाण्यात खनिजे कमी असतात, परंतु जर ते अयोग्यरित्या गोळा केले गेले, तर त्यात धूळ, बुरशी, धातूंचे आयन (जसे की एसी कॉइल्समधील तांबे किंवा ॲल्युमिनियम) आणि जीवाणू देखील जमा होऊ शकतात." याचा अर्थ असा की हे पाणी खनिज-मुक्त असते, म्हणजेच त्यात कठीणपणा नसतो, परंतु त्यात असे घटक असू शकतात जे त्वचेची ॲलर्जी, बुरशीजन्य संसर्ग किंवा केस गळणे यांसारख्या समस्या निर्माण करू शकतात, विशेषतः जर ते साठवून पुन्हा वापरले गेले तर.

स्कीन एक्सपोर्ट काय सांगतात?

त्वचा तज्ञांच्या (डर्मेटोलॉजिस्ट) मते, "एसीच्या सांडपाण्यात खनिजांची कमतरता असल्यामुळे त्वचेवर कोरडेपणा येऊ शकतो. जर हे पाणी उघड्या भांड्यात साठवले तर त्यात जिवाणू किंवा बुरशी देखील वाढू शकतात." तज्ञांच्या मते, एसीच्या पाईपमधून येणाऱ्या पाण्याने कधीही अंघोळ करू नये.

एसीचे पाणी कोणासाठी अधिक धोकादायक?

लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींची त्वचा अत्यंत संवेदनशील असते. जर दूषित एसीचे पाणी अंघोळीसाठी वापरले गेले, तर त्यांना पुरळ, खाज किंवा ॲलर्जी होण्याचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे, या लोकांसाठी त्याचा वापर पूर्णपणे टाळला पाहिजे.

एसीचे पाणी अंघोळीला वापरल्यास काय होते?

AC मधील पाणी हे खनिज विरहित असते. त्यामुळे खनिजांच्या कमतरतेमुळे त्वचा कोरडी होऊ शकते. तसेच पाईप किंवा कूलिंग कॉइल्समधील धातूंमुळे त्वचेच्या ॲलर्जीचा धोका असतो. साचलेल्या पाण्यातील जिवाणूंमुळे बुरशीजन्य संसर्ग होतो. त्यामुळे या पाण्यामुळे स्कीन ऍलर्जी होऊ शकते.  वरवर स्वच्छ दिसत असले तरी, त्यात अनेक धोकादायक घटक असतात.

एसीच्या पाण्याचा उपयोग कशासाठी होतो?

झाडांना पाणी घालणे शक्य आहे, परंतु पाणी दररोज बदलले पाहिजे. कारण या पाण्यामुळे झाडांना त्रास होऊ शकतो. फरशी स्वच्छ करणे (पुसणे). गाड्या आणि बाईक धुण्यासाठी आणि महत्त्वाचं म्हणजे बाथरूम फ्लश करण्यासाठी या पाण्याचा वापर करु शकता. 

फिल्टर वापरून एसीचे पाणी सुरक्षित करता येते का?

हे पाणी UV किंवा RO-आधारित फिल्टर सिस्टीम वापरून स्वच्छ केले जाऊ शकते, परंतु ते आंघोळीसाठी वापरू नये. क्लोरीन किंवा तुरटी टाकूनही पाणी निर्जंतुक केले जाऊ शकते, परंतु ही प्रक्रिया घरगुती वापरासाठी योग्य नाही.  ॲक्टिव्हेटेड कार्बन फिल्टर, अगदी कमी प्रमाणात असले तरी, काही प्रमाणात जीवाणूंना रोखू शकतात. तथापि, या उपायांमुळे १००% सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

