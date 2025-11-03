अंडी फ्रिजमध्ये ठेवावीत की नाही? 100 पैकी 90 Non Veg लोकांना माहिती नाही खरं उत्तर

अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवावीत की बाहेर? हा प्रश्न जवळजवळ प्रत्येक स्वयंपाकघरात उद्भवतो. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की रेफ्रिजरेशनमुळे अंड्यांचा स्वाद बिघडतो का? जरी अनेक देशांमध्ये अन्न सुरक्षेसाठी ते अनिवार्य मानले जाते. अशावेळी 90% लोकांना अंडी साठवण्याची योग्य पद्धत माहित नाही. तर, जर तुम्हीही गोंधळलेले असाल आणि योग्य उत्तर जाणून घ्या.
अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवावीत की नाही याचे सर्वात मोठे कारण बॅक्टेरिया आणि अन्न सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. अमेरिका आणि इतर अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये, अंडी विकण्यापूर्वी धुतली जातात, ज्यामुळे त्यांचा नैसर्गिक थर काढून टाकला जातो, ज्यामुळे जीवाणू अंड्यात प्रवेश करू शकत नाहीत.
थर काढून टाकल्यानंतर, जीवाणू वाढू नयेत म्हणून अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे बंधनकारक होते. भारतात, अंडी सहसा न धुता विकली जातात, परंतु उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जास्त काळ ताजेपणा राखण्यासाठी रेफ्रिजरेशन हा एक चांगला पर्याय आहे. रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवल्यास अंडी अंदाजे 3-5 आठवडे ताजी राहू शकतात.
बहुतेक लोक रेफ्रिजरेटरच्या दारात बांधलेल्या ट्रेमध्ये अंडी साठवतात, जी एक खराब साठवण्याची पद्धत आहे. रेफ्रिजरेटरचा दरवाजा उघडल्यावर आणि बंद केल्यावर तापमान बदलते, ज्यामुळे अंडी जलद खराब होऊ शकतात आणि बॅक्टेरिया वाढण्याची शक्यता वाढते. म्हणून, अंडी नेहमी रेफ्रिजरेटरच्या सर्वात थंड भागात साठवली पाहिजेत.
अंड्याच्या कवचावर खूप पातळ नैसर्गिक थर असतो. अंडी धुण्यामुळे हा थर निघून जातो, ज्यामुळे त्यांना बॅक्टेरिया आणि संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. अंडी त्यांच्या मूळ ट्रे किंवा कंटेनरमध्ये साठवणे चांगले. यामुळे त्यांना बाह्य धूळ आणि बॅक्टेरियाच्या थेट संपर्कापासून संरक्षण मिळेल.
फक्त त्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे पुरेसे नाही; त्यांना ट्रेमध्ये योग्यरित्या साठवणे देखील महत्त्वाचे आहे. अंडी अशा प्रकारे ठेवा की टोकदार किंवा टॅपर्ड टोक खाली तोंड करून आणि गोलाकार टोक वरच्या दिशेने असेल. अंड्याच्या गोलाकार टोकात एक लहान हवेची थैली असते. टोकदार टोक खाली ठेवल्याने ही थैली वरच्या बाजूला राहते, ज्यामुळे अंड्यातील पिवळ बलक बॅक्टेरियापासून संरक्षण होते.
जर तुम्ही अंडी खरेदी केली असतील आणि ती 1-2 दिवसांच्या आत वापरण्याची योजना आखत असाल, तर तुम्ही ती खोलीच्या तपमानावर थंड, कोरड्या जागी साठवू शकता. असे मानले जाते की खोलीच्या तपमानावर साठवलेल्या अंड्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवलेल्या अंड्यांपेक्षा चांगली चव आणि पौष्टिक मूल्य असते. रेफ्रिजरेटरमधून अंडी वारंवार काढून खोलीच्या तपमानावर परत आणू नका याची काळजी घ्या. तापमानातील चढउतार हे जीवाणूंच्या वाढीसाठी सर्वात मोठे जोखीम घटक आहेत.