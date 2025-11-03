English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अंडी फ्रिजमध्ये ठेवावीत की नाही? 100 पैकी 90 Non Veg लोकांना माहिती नाही खरं उत्तर

'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे...' असं म्हटलं जातं पण दररोज अंडी खाण्यासाठी तुम्ही ती फ्रिजमध्ये ठेवता का?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 3, 2025, 10:07 PM IST
अंडी फ्रिजमध्ये ठेवावीत की नाही? 100 पैकी 90 Non Veg लोकांना माहिती नाही खरं उत्तर

अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवावीत की बाहेर? हा प्रश्न जवळजवळ प्रत्येक स्वयंपाकघरात उद्भवतो. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की रेफ्रिजरेशनमुळे अंड्यांचा स्वाद बिघडतो का? जरी अनेक देशांमध्ये अन्न सुरक्षेसाठी ते अनिवार्य मानले जाते. अशावेळी 90% लोकांना अंडी साठवण्याची योग्य पद्धत माहित नाही. तर, जर तुम्हीही गोंधळलेले असाल आणि योग्य उत्तर जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये का ठेवावीत?

अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवावीत की नाही याचे सर्वात मोठे कारण बॅक्टेरिया आणि अन्न सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. अमेरिका आणि इतर अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये, अंडी विकण्यापूर्वी धुतली जातात, ज्यामुळे त्यांचा नैसर्गिक थर काढून टाकला जातो, ज्यामुळे जीवाणू अंड्यात प्रवेश करू शकत नाहीत.

थर काढून टाकल्यानंतर, जीवाणू वाढू नयेत म्हणून अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे बंधनकारक होते. भारतात, अंडी सहसा न धुता विकली जातात, परंतु उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जास्त काळ ताजेपणा राखण्यासाठी रेफ्रिजरेशन हा एक चांगला पर्याय आहे. रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवल्यास अंडी अंदाजे 3-5 आठवडे ताजी राहू शकतात.

रेफ्रिजरेटरच्या दारात साठवण्याची चूक करू नका

बहुतेक लोक रेफ्रिजरेटरच्या दारात बांधलेल्या ट्रेमध्ये अंडी साठवतात, जी एक खराब साठवण्याची पद्धत आहे. रेफ्रिजरेटरचा दरवाजा उघडल्यावर आणि बंद केल्यावर तापमान बदलते, ज्यामुळे अंडी जलद खराब होऊ शकतात आणि बॅक्टेरिया वाढण्याची शक्यता वाढते. म्हणून, अंडी नेहमी रेफ्रिजरेटरच्या सर्वात थंड भागात साठवली पाहिजेत.

अंडी धुतल्यानंतर कधीही रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नका

अंड्याच्या कवचावर खूप पातळ नैसर्गिक थर असतो. अंडी धुण्यामुळे हा थर निघून जातो, ज्यामुळे त्यांना बॅक्टेरिया आणि संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. अंडी त्यांच्या मूळ ट्रे किंवा कंटेनरमध्ये साठवणे चांगले. यामुळे त्यांना बाह्य धूळ आणि बॅक्टेरियाच्या थेट संपर्कापासून संरक्षण मिळेल.

रेफ्रिजरेटरमध्ये अंडी साठवण्याचा योग्य मार्ग

फक्त त्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे पुरेसे नाही; त्यांना ट्रेमध्ये योग्यरित्या साठवणे देखील महत्त्वाचे आहे. अंडी अशा प्रकारे ठेवा की टोकदार किंवा टॅपर्ड टोक खाली तोंड करून आणि गोलाकार टोक वरच्या दिशेने असेल. अंड्याच्या गोलाकार टोकात एक लहान हवेची थैली असते. टोकदार टोक खाली ठेवल्याने ही थैली वरच्या बाजूला राहते, ज्यामुळे अंड्यातील पिवळ बलक बॅक्टेरियापासून संरक्षण होते.

खोलीच्या तापमानावर कधी साठवायचे?

जर तुम्ही अंडी खरेदी केली असतील आणि ती 1-2 दिवसांच्या आत वापरण्याची योजना आखत असाल, तर तुम्ही ती खोलीच्या तपमानावर थंड, कोरड्या जागी साठवू शकता. असे मानले जाते की खोलीच्या तपमानावर साठवलेल्या अंड्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवलेल्या अंड्यांपेक्षा चांगली चव आणि पौष्टिक मूल्य असते. रेफ्रिजरेटरमधून अंडी वारंवार काढून खोलीच्या तपमानावर परत आणू नका याची काळजी घ्या. तापमानातील चढउतार हे जीवाणूंच्या वाढीसाठी सर्वात मोठे जोखीम घटक आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
right way to store eggseggs ko fridge me rakhne ka sahi tarikashould eggs be kept in fridge or nothow to store eggs for log duration

इतर बातम्या

महिला डॉक्टरला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुषमा अंधारेंचं फलटण...

महाराष्ट्र बातम्या