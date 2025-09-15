English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Chanakya Niti: ऑफिसमध्ये 'या' 4 लोकांपासून राहा दूर; पाठीमागे करतात पॉलिटिक्स, ज्याने करिअर होईल परिणाम!

Chanakya Niti on Office Politics:   कार्यालयीन वातावरणात वावरताना चाणाक्य नितीचा तुम्हाला फायदा होईल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 02:33 PM IST
Chanakya Niti: ऑफिसमध्ये 'या' 4 लोकांपासून राहा दूर; पाठीमागे करतात पॉलिटिक्स, ज्याने करिअर होईल परिणाम!
चाणाक्य निती

Chanakya Niti on Office Politics: आचार्य चाणक्य यांच्या नीति शास्त्रात जीवनातील यश आणि समृद्धीसाठी व्यावहारिक सूत्रे सांगितली आहेत. या नीति केवळ वैयक्तिक जीवनातच नव्हे, तर व्यावसायिक क्षेत्रातही मार्गदर्शक ठरतात. चाणक्य नीति अनुसरल्यास करिअरमध्ये प्रगती आणि स्थिरता मिळवता येते. त्यांनी सांगितलेले साधे पण प्रभावी उपाय प्रत्येक टप्प्यावर उपयोगी ठरतात, विशेषतः कार्यालयीन वातावरणात वावरताना तुम्हाला याचा फायदा होईल. 

Add Zee News as a Preferred Source

“परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्। वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भम्पयोमुखम्।।” हा चाणक्य नीति मधील एक श्लोक आहे. याचा अर्थ, कार्यालयात काही लोकांपासून अंतर ठेवणे फायद्याचे आहे. यात चार प्रकारचे लोक समाविष्ट आहेत, जे तुमच्या प्रगतीला खीळ घालू शकतात. त्यांच्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे.

खोटी तारीफ करणारे

चाणक्य सांगतात, जे लोक समोरासमोर तुमचे कौतुक करतात, पण मागे तुमची निंदा करतात, त्यांच्यापासून सावध रहा. असे लोक गोड बोलून विश्वास संपादन करतात, पण तुमच्या कामात अडथळे आणण्याची संधी सोडत नाहीत. त्यांचा हेतू तुमच्या यशाला तडा देण्याचा असतो.

सतत चेष्टा करणारे

कार्यालयात काही लोक सतत टिप्पणी करतात किंवा तुमची थट्टा करतात, ज्यामुळे तुमची प्रतिमा डागाळते. अशा व्यक्ती सहकाऱ्यांना कमी लेखून स्वतःला श्रेष्ठ दाखवतात आणि तुमच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतात. त्यांच्याशी दूरी ठेवणे हिताचे आहे.

दुसऱ्यांना सतत कमी लेखणारे 

चाणक्य नीतीनुसार, ऑफिसमध्ये असे बरेच लोक आहेत जे स्वतःसमोर इतर सर्वांना लहान मानतात. अशा लोकांपासून अंतर ठेवणे फायदेशीर आहे. हे लोक कोणालाही प्रगती करताना पाहू शकत नाहीत आणि त्यामुळे कामात अडथळे निर्माण करू शकतात.

जळफळाट आणि इर्ष्या करणारे

जे सहकारी किंवा वरिष्ठ तुमच्या यशाची प्रशंसा होत असताना त्याला कमी लेखतात, त्यांच्या मनात तुमच्याबद्दल ईर्ष्या असते. असे लोक तुमच्या प्रगतीत आनंदी होत नाहीत आणि तुमच्या कामात बाधा आणू शकतात. चाणक्य सांगतात, अशा हृदयात जळफळाट बाळगणाऱ्यांपासून सावध राहून अंतर ठेवावे, जेणेकरून तुमचे करिअर सुरक्षित राहील.

FAQ

प्रश्न: चाणक्य नीति कार्यालयीन जीवनात कशी मदत करू शकते?

उत्तर: चाणक्य नीति जीवनातील यश आणि समृद्धीसाठी व्यावहारिक सूत्रे सांगते, जी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मार्गदर्शक ठरतात. कार्यालयात यश मिळवण्यासाठी ती साधे पण प्रभावी उपाय सुचवते, जसे की काही लोकांपासून अंतर ठेवणे. यामुळे करिअरमधील अडथळे टाळून प्रगती आणि स्थिरता मिळवता येते, विशेषतः कार्यालयीन राजकारणाला सामोरे जाताना.

प्रश्न: चाणक्य नीतिनुसार कार्यालयात कोणत्या प्रकारच्या लोकांपासून दूर राहावे?

उत्तर: चाणक्य नीतिनुसार, कार्यालयात चार प्रकारच्या लोकांपासून सावध राहावे: १) समोरासमोर तारीफ करणारे, पण मागे निंदा करणारे; २) सतत चेष्टा किंवा टोमणे मारणारे; ३) इतरांना कमी लेखणारे; ४) यशाबद्दल जळफळाट आणि ईर्ष्या करणारे. हे लोक तुमच्या प्रगतीला खीळ घालू शकतात, म्हणून त्यांच्यापासून अंतर ठेवणे फायद्याचे आहे.

प्रश्न: चाणक्य नीतिमधील श्लोकाचा कार्यालयीन संदर्भात काय अर्थ आहे?

उत्तर: चाणक्य नीतिमधील श्लोक “परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्। वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भम्पयोमुखम्।।” सांगतो की, जे लोक समोर गोड बोलतात पण मागे तुमच्या कामाला हानी पोहोचवतात, त्यांच्यापासून सावध राहावे. कार्यालयात असे सहकारी किंवा वरिष्ठ तुमची प्रतिमा डागाळू शकतात किंवा प्रगतीत अडथळे आणू शकतात, त्यामुळे त्यांच्याशी दूरी ठेवून करिअर सुरक्षित ठेवावे.

(Desclaimer- येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धेवर आधारित आहे. झी 24 तास त्याला दुजोरा देत नाही. यासाठी, कृपया तज्ञांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
chanakya nitiChanakya Niti For SuccessChanakya Niti In marathiChanakya Niti on Office Politicsचाणक्य नीति

इतर बातम्या

'आम्हाला जवळच्या रुग्णालयात घेऊन चला,' BMW ने ठोक...

भारत