Marathi News
नवरा-बायकोला कधीच सांगू नका 'या' गोष्टी, घटस्फोट झालाच म्हणून समजा; चाणक्य काय सांगतात

Married life: चाणक्य नीति सांगते की पतीपासून काही गोष्टी गुप्त ठेवल्याने नातेसंबंध टिकू शकतात. मातृत्वाचे रहस्य, खोटेपणा, तुलना आणि राग यामुळे नाते कमकुवत होऊ शकते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 11, 2025, 10:27 PM IST
वैवाहिक जीवनासाठी चाणक्य नीति: लग्न हे फक्त दोन लोकांचे मिलन नाही तर विश्वास आणि समजूतदारपणाचे नाते आहे. आचार्य चाणक्य यांनी शतकानुशतके पूर्वी सांगितले होते की पती-पत्नीचे नाते कोणत्या गोष्टींवर आधारित असते आणि कोणत्या चुकांमुळे ते तुटू शकते. बऱ्याचदा प्रेमात किंवा विश्वासात पत्नी पतीसोबत अशा गोष्टी शेअर करते, ज्यामुळे नंतर नात्यात कलह आणि घटस्फोट होऊ शकतो. चाणक्य नीतीमध्ये नमूद केलेल्या त्या गोष्टी जाणून घेऊया, ज्या पतीपासून गुप्त ठेवणे चांगले.

पत्नीने पतीला हे सांगू नका

लग्नानंतर अनेकदा महिला आपल्या माहेरच्या घराबद्दल प्रत्येक लहान-मोठी गोष्ट आपल्या पतीला सांगतात, परंतु चाणक्य नीतीनुसार, ही सवय चुकीची आहे, कारण भांडण किंवा तणावाच्या वेळी त्याच गोष्टी तुमच्याविरुद्ध वापरल्या जाऊ शकतात आणि नात्यात कटुता आणू शकतात.

खोटे बोलणे टाळा 

चाणक्य म्हणतात की पती-पत्नीच्या नात्याचा पाया विश्वास आहे. जर पत्नी खोटे बोलली आणि सत्य बाहेर आले तर नात्यात दुरावा निर्माण होणे निश्चित आहे. खोटे नात्याचा पाया हलवते, जे पुन्हा मजबूत करणे कठीण असते.

पतीची तुलना कोणाशीही करू नका

तुमच्या पतीची तुलना कधीही इतर कोणत्याही पुरुषाशी करू नका. मग तो मित्र असो, सहकारी असो किंवा नातेवाईक असो. असे केल्याने पतीला दुखापत होते आणि त्याच्या आत्मसन्मानावर परिणाम होतो. ही चूक नात्यात अंतर वाढवण्याचे एक मोठे कारण बनू शकते.

दान आणि बचतीशी संबंधित गोष्टी गुप्त ठेवा

चाणक्य नीतिमध्ये असे म्हटले आहे की पत्नीने तिच्या पतीला दान आणि तिच्या वैयक्तिक बचतीशी संबंधित गोष्टी पूर्णपणे सांगू नयेत. असे केल्याने घरात वाद किंवा आर्थिक तणाव वाढू शकतो.

रागाच्या भरात कटू गोष्टी बोलू नका

प्रत्येक नाते चढ-उतारांमधून जाते, परंतु रागाच्या भरात पतीला कटू शब्द बोलल्याने नाते तुटू शकते. चाणक्य यांच्या मते, रागाच्या भरात बोललेले शब्द बाणांसारखे असतात, जे जखमा सोडतात. चाणक्य नीती केवळ राजकारण आणि पैशाच्या व्यवस्थापनापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्यांनी मानवी जीवन आणि वैवाहिक संबंधांवरही सखोल शिकवण दिली आहे. जर पत्नीने या गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर वैवाहिक जीवन आनंदी आणि मजबूत होऊ शकते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
LIFESTYLEchanakya nitiCoupleCouple Goalsनवरा-बायको

