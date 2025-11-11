English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Children Day : बालदिनी शाळेत करा स्पष्ट भाषण अन् पटकवा पहिला नंबर, 5 मिनिटांत होईल तयारी

Childrens Day Speech In Marathi : 14 नोव्हेंबर रोजी बाल दिन साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने शाळेत भाषण करण्यासाठी उत्तम नमुने. 10 मुद्द्यांनी होईल सगळ्यांचं कौतुक. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 11, 2025, 08:22 PM IST
Children Day : बालदिनी शाळेत करा स्पष्ट भाषण अन् पटकवा पहिला नंबर, 5 मिनिटांत होईल तयारी

दरवर्षी 14 नोव्हेंबर रोजी भारतात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त बालदिन साजरा केला जातो. मुले पंडित जवाहरलाल नेहरूंना प्रेमाने "चाचा नेहरू" म्हणत असत आणि ते त्यांच्यावर खूप प्रेम करत असत. नेहरूंचे मुलांवरचे प्रेम इतके महान होते की त्यांचा वाढदिवस देशभरात बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. घरे, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये बालदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि मुलांना मिठाई, चॉकलेट आणि भेटवस्तू दिल्या जातात. जर तुमची मुले बालदिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान भाषण किंवा निबंध स्पर्धेत भाग घेत असतील तर ते हा निबंध किंवा भाषण वाचू शकतात.

Add Zee News as a Preferred Source

बालदिनासाठी भाषण 

सर्वांना सुप्रभात / नमस्कार,

आज, आपण सर्वजण बालदिन साजरा करण्यासाठी येथे जमलो आहोत. आपल्या देशात दरवर्षी 14 नोव्हेंबर रोजी बालदिन साजरा केला जातो. हा दिवस भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती म्हणून साजरा केला जातो. नेहरूंना मुलांवर खूप प्रेम होते आणि मुले त्यांना प्रेमाने "चाचा नेहरू" म्हणत असत. त्यांचा असा विश्वास होता की, मुले ही देशाचे भविष्य आहेत. जर मुलांना चांगले शिक्षण, मूल्ये आणि प्रेम मिळाले तर देशाचे भविष्य देखील उज्ज्वल होईल.

बालदिनाचा उद्देश मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, त्यांना आनंदी ठेवणे आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत करणे हा आहे. या दिवशी शाळा मुलांना हसत ठेवण्यासाठी विविध कार्यक्रम, नाटके, खेळ आणि मुलांच्या आवडीचे उपक्रम आयोजित करतात.

चाचा नेहरू नेहमीच म्हणायचे, "आजची मुले उद्याचे भविष्य आहेत. त्यांना प्रेम, शिक्षण आणि योग्य दिशा देणे हे आपले कर्तव्य आहे."

तर, आज आपण प्रत्येक मुलाचा आदर करण्याची, त्यांना शिकण्याची आणि प्रगती करण्याची संधी देण्याची आणि त्यांची स्वप्ने कधीही भंग होऊ न देण्याची प्रतिज्ञा करूया.

धन्यवाद

जय हिंद!

बालदिनासाठी निबंध क्रमांक 2

भारतात दरवर्षी 14 नोव्हेंबर रोजी बालदिन साजरा केला जातो. हा दिवस देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा वाढदिवस आहे. नेहरूंना मुलांवर खूप प्रेम होते आणि मुले त्यांना प्रेमाने "चाचा नेहरू" म्हणत असत. त्यांचा असा विश्वास होता की मुले ही देशाचे भविष्य आहेत आणि त्यांच्या विकासाशिवाय राष्ट्रीय प्रगती अशक्य आहे.

बालदिनाचा मुख्य उद्देश मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, त्यांना शिक्षण, समानता आणि आनंदी बालपण प्रदान करणे आहे. या दिवशी शाळांमध्ये विशेष कार्यक्रम, खेळ, निबंध स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मुलांना मिठाई, चॉकलेट आणि भेटवस्तू देखील वाटल्या जातात.

पंडित नेहरू नेहमीच म्हणायचे की "आजची मुले उद्याचे भविष्य आहेत," म्हणून आपण मुलांना प्रेम, संरक्षण आणि चांगले शिक्षण दिले पाहिजे जेणेकरून ते उद्या एक मजबूत आणि नैतिक समाज निर्माण करू शकतील.

अशाप्रकारे, बालदिन आपल्याला आठवण करून देतो की मुलांचे बालपण आनंदाने, शिक्षणाने आणि स्वप्नांनी भरलेले असले पाहिजे, कारण ते भविष्यातील भारताचा पाया आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Children's Day 2025childrens day 2025Childrens Day 2025 Speech & EssayChildren’s Day 2025 Speech & EssayChildrens Day 2025 Speech and Essay

इतर बातम्या

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा महाएक्झिटपोल! NDA ला स्पष्ट बहुमत...

भारत