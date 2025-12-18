English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सांताक्लॉजला कसे मिळाले त्याचे'हे' रूप, तो लाल रंगाच्या पोशाखातच का दिसतो? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती...

Christmas 2025: डिसेंबर महिना सुरू होताच सर्वत्र ख्रिसमसचे वातावरण होते. यावेळी ,सर्वत्र लाल रंगाचा पोशाख घातलेल्या सांताक्लॉजचे चित्र किंवा पुतळे पहायला मिळतात. पण सांताक्लॉजला त्याचे हे रूप कसे मिळाले, तो लाल रंगाच्या पोषाखातच का दिसतो? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर हा लेख नक्कीच वाचा.   

Updated: Dec 18, 2025, 05:47 PM IST
Truth Behind Santa's Red Suit: जगभरात दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमस हा सण साजरा करण्यात येणार आहे.  डिसेंबर महिना सुरू होताच सर्वत्र ख्रिसमसचे वातावरण दिसून येते. रस्त्यांवर, मॉल्समध्ये, दुकानांमध्ये तसेच घरांच्या बाहेर देखील चमकदार लाईट्स, तारे, ख्रिसमस ट्री आणि लाल रंगाचा पोशाख घातलेल्या सांताक्लॉजचे चित्र किंवा पुतळे पहायला मिळतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, सांताक्लॉजच्या पोषाखाचा रंग लालच का असतो, इतर कोणत्या रंगाचा का नाही? चला तर मग या लेखातून जाणून घेऊया यामागचे नेमके कारण. 
 
 

सांताक्लॉजचा जुना पोशाख कोणत्या रंगाचा होता?

 
युरोप आणि अमेरिकेतील जुनी पुस्तके आणि रेखाचित्रांमध्ये सांताक्लॉज वेगवेगळ्या रंगांच्या पोषाखांमध्ये दाखवला गेला आहे. काहीवेळा तो हिरव्या रंगाच्या लांब कोटमध्ये तर काही ठिकाणी त्याचे चित्र तपकिरी किंवा निळ्या रंगाच्या पोशाखात आहे. या चित्रांमध्ये दाखविले गेलेले पोशाख सांताक्लॉजच्या आत्ताच्या पोशाखांपेक्षा फारच वेगळे होते, चर्चमधील एखाद्या फादरीसारखे झगे आणि उंच टोपी, एका बर्फाळ प्रदेशातील प्रवाशासारखे जाड लोकर आणि चामड्याचे स्वेटर. वेगवेगळ्या प्रदेशातील चित्रकारांनी त्यांच्या त्यांच्या संस्कृतीप्रमाणे अनेक प्रकारे सांताची कल्पना त्यांच्या चित्रांमध्ये मांडली होती. म्हणूनच सांताक्लॉजचे रूप सर्वत्र सारखे नव्हते.   
 
 

सांताक्लॉजला त्याचे हे रूप कसे मिळाले?

 
दरम्यान 1930 च्या दशकाच्या सुरुवातीला कोका-कोला या प्रतिष्ठित अमेरिकन ब्रँडने ख्रिसमसची मोठी जाहिरात सुरू केली. हिवाळ्यात लोक थंड पेये पिणे टाळायचे, पण हिवाळ्यातही लोकांनी कोका-कोला प्यावे अशी कंपनीची इच्छा होती. म्हणून त्यांनी ब्रँडकडे लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी सांताची एक मैत्रीपूर्ण, उबदार प्रतिमा तयार करण्याचे ठरवले. नंतर 1932 मध्ये, कोका-कोलाने त्यांच्या जाहिरातींसाठी सांताक्लॉजची प्रतिमा तयार करण्यासाठी हॅडन सनडब्लॉम नावाच्या एका कलाकाराची मदत घेतली. या कलाकारने सांताला आनंदी, हसरा, मानवी चेहरा आणि चमकदार लाल कोटसह बनवले. लाल रंग कोका-कोलाच्या ब्रँडच्या रंगाशी जुळत होता, म्हणून तो पोस्टर आणि मासिकांसाठी परिपूर्ण होता. प्रतिमा तयार करताना सनडब्लॉमने खऱ्या लोकांना मॉडेल म्हणून वापरले जेणेकरून सांता जिवंत आणि आधुनिक दिसू शकेल, जुन्या मिथकासारखा किंवा प्राचीन संतासारखा नाही.
 
 
 

सांताक्लॉजचा लाल रंगाचा पोशाख कसा प्रसिद्ध झाला?

 
सनडब्लॉमने तयार केलेली सांताक्लॉजची ही प्रतिमा पोस्टर्स, मासिके, दुकानांच्या पाट्या आणि ख्रिसमस कार्ड्सवर सर्वत्र दिसू लागल्या. लोकांना या नवीन सांताचा लूक खूप आवडला कारण तो दयाळू, आनंदी आणि उत्साहाने भरलेला दिसत होता.कोका-कोलाच्या या जाहिराती संपूर्ण अमेरिकेत आणि नंतर इतर देशांमध्येही पसरल्या. हळूहळू, लाल रंगाचा पोशाख घातलेला सांता लोकांच्या मनात घर करू लागला. मुलांना दुकानांमध्ये, चित्रपटांमध्ये आणि नंतर टीव्ही शोमध्ये देखील तोच सांता दिसला. यामुळे हळूहळू हिरव्या किंवा तपकिरी रंगाच्या सांताच्या जुन्या आवृत्त्या विसरल्या गेल्या. आज, जेव्हा आपण सांताक्लॉजचा विचार करतो, तेव्हा आपण कोका-कोला आवृत्तीची कल्पना करतो. सांताक्लॉजचा हा लाल रंगाचा पोशाख इतका प्रसिद्ध झाला कि, तो कोका-कोलाच्या ब्रँडने आणला नसून मूळतः तसाच आहे असे समजले जाते.
