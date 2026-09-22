/उन्हात नारळपाणी की ताक? हायड्रेशनसाठी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या फरक

उन्हाळ्यात कडक उन्हामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण झपाट्याने कमी होते. घाम येण्यामुळे शरीरातून पाणी तसेच काही महत्त्वाचे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहेर पडतात. त्यामुळे दिवसभर पुरेसे पाणी पिण्यासोबतच शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी योग्य पेयाची निवड करणेही महत्त्वाचे ठरते. अशावेळी नारळपाणी आणि ताक हे दोन नैसर्गिक पर्याय आवर्जून घेतले जातात. दोन्ही पेय शरीरासाठी फायदेशीर असले तरी त्यांचे फायदे काहीसे वेगळे आहेत. नारळपाणी शरीराला पटकन हायड्रेट करण्यासाठी मदत करते, तर ताक पोटासाठी हलके असून शरीराला द्रवपदार्थांसोबत काही पोषक घटकही देते. त्यामुळे नेमके कोणते पेय कधी प्यावे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कडक उन्हातून घरी आल्यानंतर किंवा व्यायाम केल्यानंतर शरीराला द्रवपदार्थांची गरज वाढते. अशावेळी नारळपाणी हा सहज उपलब्ध होणारा नैसर्गिक पर्याय आहे. त्यात पोटॅशियमसह काही इलेक्ट्रोलाइट्स असतात. त्यामुळे घामामुळे शरीरातून कमी झालेल्या द्रवपदार्थांची भरपाई करण्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकते. नारळपाणी चवीला हलके असल्यामुळे अनेकांना ते सहज प्यायला आवडते. उन्हात फिरल्यानंतर किंवा शारीरिक हालचाल केल्यानंतर ते घेतल्याने ताजेतवाने वाटू शकते. मात्र, नारळपाणी हे साध्या पाण्याचा पर्याय नाही. दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे तितकेच आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, ताक हा भारतीय घरांमध्ये उन्हाळ्यात आवर्जून घेतला जाणारा पारंपरिक पेयप्रकार आहे. दह्यापासून तयार होणाऱ्या ताकामध्ये प्रथिने, कॅल्शियम आणि काही जीवनसत्त्वे असतात. दह्यापासून तयार झाल्यामुळे त्यात प्रोबायोटिक्सही असू शकतात, जे आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात. जेवणानंतर ताक घेतल्याने पचनास हलके वाटू शकते. त्यात जिरे, पुदिना किंवा योग्य प्रमाणात काळे मीठ घातल्यास चवही वाढते. मात्र, ताक प्रत्येक व्यक्तीला सारखेच मानवेल असे नाही. काहींना दुग्धजन्य पदार्थांमुळे पोटाचा त्रास होऊ शकतो.
याचे एकच उत्तर नाही. तुमची गरज आणि परिस्थिती यावर योग्य पर्याय अवलंबून आहे.
तुम्ही नारळपाणी निवडू शकता, जर—
ताक निवडू शकता, जर—
नारळपाणी आणि ताक यापैकी कोणते पेय ‘सर्वात चांगले’ आहे, असे सरसकट सांगता येणार नाही. ताबडतोब द्रवपदार्थ आणि काही इलेक्ट्रोलाइट्स मिळवण्यासाठी नारळपाणी उपयोगी ठरू शकते, तर ताक हे द्रवपदार्थांसोबत पोषण आणि पचनाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे पेय म्हणजे साधे पाणी. उन्हाळ्यात तहान लागण्याची वाट न पाहता नियमितपणे पाणी पिणे आणि गरजेनुसार नारळपाणी किंवा ताक आहारात समाविष्ट करणे हा अधिक व्यावहारिक पर्याय ठरतो.