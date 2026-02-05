English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जेवण शिजवताना 'या' चुका करणे टाळा, नाहीतर तुम्हीच तुमच्या मुलांचे आरोग्य धोक्यात आणाल!

Tips For Healthy Cooking: प्रत्येक आईला एकच चिंता लागलेली असते की, फक्त घरचे जेवण खाऊनही मुलांना योग्य पोषण का मिळत नाही? यामागचे खरे कारण तुमची जेवण बनवण्याची चुकीची पद्धत आहे. अनेकजण जेवण बनवताना काही सामान्य चुका करतात ज्यामुळे अन्नातील पोषक तत्त्वे निघून जातात. या चुका कोणत्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 5, 2026, 02:46 PM IST
Know What is The Right Method Of Cooking: "मी माझ्या मुलांना फक्त घरचे जेवणच देते, बाहरचे जंकफूड खाऊ देत नाही पण तरी सुद्धा मुलांना पोषण कमी पडते असे का?" प्रत्येक आईला हा एकच प्रश्न सतत काळजीत आणत असतो. पण तुम्हाला माहित आहे का? यामागचे खरे कारण आहे तुमची जवण बनवण्याची चुकीची पद्धत. लहान मुलांना फक्त घरचे आरोग्यदायी जेवण खाऊ घालणे पुरेसे नाही, तर ते जेवण योग्य पद्धतीने बनवणे हे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून मुलांना त्यातून पुरेसे पोषण मिळेल आणि मुलांना एक चांगले आरोग्य प्राप्त होईल. यासाठी जेवण बनवताना तुम्ही कोणत्या चुका टाळायला हव्यात हे सदर बातमीतून जाणून घ्या. 

1. भाज्या चिरण्याची चुकीची पद्धत

बऱ्याचदा अनेकजण भाज्या विशेषतः हिरव्या पालेभाज्या चिरून झाल्यानंतर पाण्यात धुतात. पण ही एक पूर्णपणे चुकीची पद्धत आहे. भाज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन सी असे आवश्यक जीवनसत्त्वे असतात. भाज्या चिरल्यानंतर धुतल्याने हे पोषक तत्तव विरघळणारी असल्यामुळे पाण्यात वाहून जातात. म्हणूनच भाज्या नेहमी आधी धुणे आणि त्यानंतर चिरणे फायदेशीर ठरते. 

2. अन्न अधिक वेळ शिजवणे

अन्न अधिक वेळ गॅसवर शिजवणे. तसेच शिजवलेले अन्न पुन्हा पुन्हा गरम करणे टाळायला हवे. कारण जास्त उष्णतेमुळे अन्नातील नैसर्गिक प्रथिने आणि इतर पोषक घटक निघून जातात. विशेषतः हिरव्या पालेभाज्या रंग बदले पर्यंत शिजवू नये. 

 

3. जेवण शिजवताना पाण्याचा अतिवापर करणे 

डाळ शिजवाताना किंवा भाज्या उकडवताना अतिप्रमाणात पाणी वापरणे टाळावे. कारण डाळ किंवा भाज्या शिजवताना पाण्यामध्ये त्यातील अर्क उतरतो, पोषक तत्त्वही असतात. बऱ्याचदा अनेकजण ते पाणी फेकून देतात. हे करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्याऐवजी डाळ किंवा भाजी बनवताना दुसरे पाणी वापरण्यापेक्षा तेच पाणी वापरा. 

 

4. भाज्या किंवा फळांची साले काढणे

बटाटे, काकडी अशा भाज्यांचे किंवा सफरचंद यांसारख्या फळांची साले काढून टाकली जातात. पण या सालींमध्येच मोठ्या प्रमाणात फायबर आणि आरोग्यासाठी इतर आवश्यक तत्त्व असतात. म्हणूनच यांसारख्या भाज्या आणि फळे साल न काढताच खायला हवीत. 

 

महत्त्वाच्या टिप्स:

  • शक्य असल्यास अन्न शिजवण्यासाठी लोखंडी कढईचा वापर करा. ज्यामुळे शरीराला नैसर्गिकरित्या लोहाचे पोषण मिळेल. 
  • अन्न शिजवताना नेहमी त्यावर झाकण ठेवावे. जेणेकरून वाफेसह त्यातील पोषण तत्त्व निघून जाणार नाहीत. 
  • हिरव्या भाज्या जसे की, ब्रोकोली, पालक, मेथी पाण्यात उकळवून शिजवण्यापेक्षा वाफेवर शिजवणे अधिक फायदेशीर ठरते. 
  • फोडणी देताना तेल अधिक प्रमाणात तापवू नका. यामुळे त्यातील पोषक तत्त्वे विषारी बनू शकतात. 
