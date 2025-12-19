सावधान! पालकांनी मुलांसोबत 'या' वयानंतर झोपणं टाळा, एक्सपर्टने सांगितली 'ही' महत्त्वाची गोष्ट....

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 19, 2025, 10:21 PM IST
परदेशात, जन्मानंतर काही दिवसांनी मुलांना सहसा त्यांच्या पालकांपासून वेगळे झोपण्याची परवानगी दिली जाते, परंतु भारतात असे नाही. मुले अनेक वर्षे त्यांच्या पालकांसोबत एकाच खोलीत झोपतात. लहानपणापासूनच मुलाला एकटे झोपायला लावणे महत्त्वाचे असले तरी, त्यांना किती लवकर एकटे झोपायला द्यावे आणि किती वयापर्यंत त्यांनी त्यांच्या पालकांसोबत झोपावे हे कोणीही सांगत नाही. आरोग्य गुरु मिकी मेहता यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये मुलाला त्यांच्या पालकांसोबत झोपण्याची परवानगी कोणत्या वयात द्यावी हे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात की या वयापर्यंत मुलाला त्यांच्या आईची जवळची आवश्यकता असते. जर तुमचे मूल लहान असेल, तर मिकी मेहता तुमच्या मुलाला त्यांच्या पालकांसोबत किती काळ झोपायला ठेवण्याची शिफारस करतात ते येथे आहे.

लहानपणापासूनच मुलाला एकटे झोपायला लावणे महत्त्वाचे असले तरी, त्यांना किती लवकर एकटे झोपायला द्यावे आणि किती वयापर्यंत त्यांनी त्यांच्या पालकांसोबत झोपावे हे कोणीही सांगत नाही. जागतिक स्तरावर आघाडीचे समग्र आरोग्य गुरु मिकी मेहता यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये मुलाला त्यांच्या पालकांसोबत झोपण्याची परवानगी कोणत्या वयात द्यावी हे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात की या वयापर्यंत मुलाला त्यांच्या आईची जवळची आवश्यकता असते. जर तुमचे मूल लहान असेल, तर मिकी मेहता तुमच्या मुलाला त्यांच्या पालकांसोबत किती काळ झोपवण्याची शिफारस करतात ते येथे आहे.

मुलाने किती वयापर्यंत त्यांच्या पालकांसोबत झोपावे?

डॉ. मिकी मेहता म्हणतात की मुलांनी वयाच्या ७ व्या वर्षापर्यंत त्यांच्या पालकांसोबत झोपावे. डॉ. मिकी मेहता स्पष्ट करतात की ७ व्या वर्षापर्यंत, मुलाचे मिरर न्यूरॉन्स कार्यरत असतात आणि ते अत्यंत संवेदनशील असतात. या वयापर्यंत, मुले अवचेतनपणे सर्वकाही शिकतात.

तज्ञांनी स्पष्ट केले की, पाश्चात्य देशांमध्ये, मुले २ ते ३ व्या वर्षापर्यंत वेगळ्या खोलीत झोपतात, अंथरुण ओले करतात, भयानक स्वप्ने पडतात आणि फोबिया होतात कारण मूल अवचेतनपणे प्रत्येक सिग्नल उचलते. अशा परिस्थितीत, मुले रडतात आणि रडतात. कधीकधी, मुलाला झालेले हे नुकसान भरून काढता येत नाही. तथापि, जेव्हा मूल त्यांच्या आईजवळ असते आणि रडते तेव्हा आई त्यांना मिठी मारते, मुलाचे कान त्यांच्या आईच्या हृदयावर दाबले जातात आणि मुलाच्या वाढलेल्या हृदयाचे ठोके पुन्हा लयीत येतात.

जर मुलाला ७ व्या वर्षापर्यंत एकटे झोपायला सोडले तर हे भीती, फोबिया किंवा चिंता त्यांच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. म्हणूनच, तज्ञ शिफारस करतात की मुले ७ वर्षांची होईपर्यंत त्यांच्या पालकांसोबत त्यांच्या खोलीत झोपावीत आणि त्यानंतर त्यांना वेगळ्या खोलीत झोपवता येईल.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

