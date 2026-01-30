ऑफिसमधून सुट्टी हवीय? वापरा 'ही स्मार्ट ट्रिक खडूस बॉसही लगेच सुट्टी देईल!

How to Make Boss to Approve A Leave: बऱ्याचजणांना ऑफिसमधून बॉसकडे सुट्टी मागणे म्हणजे वाघाच्या तोंडात हात घालण्यासारखे वाटते. सुट्टी मागितल्यानंतर बॉसकडून ओरडा खाण्याची आणि कामावरून काढून टाकण्याची भीती असते. म्हणून सहसा कोणी सुट्टी मागायचा प्रयत्न करत नाहीत. किंवा सुट्टी मागताना खुप विचार करत, घाबरत बॉसशी बोलायला जातात. पण आत्ता आम्ही तुम्हाला अशा काही स्मार्ट ट्रिक सांगणार आहोत. ही ट्रिक वापरून जर तुम्ही तुमच्या बॉसकडे सुट्टी मागितली तर नक्कीच तुमची सुट्टी अप्रूव्ह होणार आहे.
बॉसकडून ऑफिसमधून सुट्टी मिळवताना तुम्हाला कारण म्हणून फक्त "एक काम आहे " असे म्हणून चालत नाही. तर तुम्ही तुमच्या कामाबाबतीत किती जबाबदार आहात हे बॉसला पटवून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यावरच तुमची सुट्टी अवलंबून असते. यासाठी कोणत्या स्मार्ट ट्रिक वापरू शकता हे पुढे जाणून घ्या.
बॉसला नोटीस नाही तर कामाचा प्लॅन द्या. तुम्ही सुट्टी घेत असाल तर सर्वात आधी तुमच्या इतर सहकार्यांशी चर्चा करून कामाचे नियोजन करून घ्या. नंतर बॉसशी सुट्टीबद्दल बोलताना फक्त सुट्टीच मागू नका, तर तुमच्या अनुपस्थितीत काम कसं चालणार आहे याच्या नियोजनाचा आराखडा द्या. "सर, मला पुढील शुक्रवारी सु्ट्टी हवी आहे. त्या दिवशीचे माझे महत्त्वाचे रिपोर्ट मी गुरूवारी संध्याकाळपर्यंत पूर्ण करून ठेवीन, जेणेकरून काम थांबणार नाही" असे जबाबदारपणे बॉसला सांगा.
जेव्हा ऑफिसमध्ये खूप काम असेल, डेडलाईन्स आणि मोठे प्रोजेक्ट्स सुरू असतील, तेव्हा सुट्टी मागणे टाळा. ऑफिसमध्ये कमी काम असेल आणि तणावमुक्त, शांत वातावरण असेल तेव्हा सुट्टी मागितली तर अप्रूव्ह होण्याची शक्यता 90 टक्क्यांनी वाढेल.
ऐनवेळी सुट्टी मागण्यापेक्षा किमान 1 ते 2 आठवडे किंवा दिवसांआधी सुट्टीसाठी अर्ज करा. यामुळे बॉसला तुमचे काम इतर कर्मचाऱ्याकडे सोपवता येईल आणि कामाचे योग्य नियोजन करण्यात येईल. त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
"मी सुट्टी घेऊ का?" असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा "मी सुट्टीवर जाणार आहे असे आत्मविश्वासाने, पण नम्रपणे सांगा.
यासाठी तुम्ही पुढील प्रोपेशनल इमेलच्या ड्राफ्टचा वापर करू शकता:
नमस्कार सर, मला वैयक्तिक कामासाठी (या तारखेला) रजा हवी आहे. माझ्या वाटणीचे काम मी (या सहकाऱ्याला) समजावून सांगितले आहे. तसेच महत्त्वाचे फाईल्स अपडेट केल्या आहेत. काही महत्त्वाचे काम असल्यास मी फोनवर उपलब्ध असेन.
जर सुट्टी मिळणे कठीण वाटत असेल तर, शुक्रवारी सुट्टी घेतल्यानंतर त्या बदल्यात शनिवारी येऊन उरलेले काम पूर्ण करेन किंवा दोन तास थांबून दिलेले टार्गेट पूर्ण करेन असे आश्वासन द्या. कोणताही बॉस अशा डेडिकेटेड कर्मचाऱ्याला नाही म्हणू शकत नाही.