Marathi News
  • Marathi News
  • Lifestyle
  खुसखुशीत ब्रेड बॉल्स रेसिपीच;15 मिनिटांत तयार होणारा परफेक्ट स्नॅक

खुसखुशीत ब्रेड बॉल्स रेसिपीच;15 मिनिटांत तयार होणारा परफेक्ट स्नॅक

घरात ब्रेड असेल आणि काहीतरी चविष्ट बनवायचं असेल, तर ब्रेड बॉल्स हा उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी कमी साहित्यात, कमी वेळेत आणि अगदी सोप्या पद्धतीने तयार होते.

Updated: Jan 4, 2026, 01:17 PM IST
खुसखुशीत ब्रेड बॉल्स रेसिपीच;15 मिनिटांत तयार होणारा परफेक्ट स्नॅक
Photo credits - Zayka Ka Tadka

rispy Bread Balls Recipe: आचानकच पाहुणे येणार असतील किंवा मुलं म्हणतात "काही तरी खायचं आहे" अशावेळी अगदी 10 ते 15 मिनिटांत तयार होणारा हा पादार्थ नक्की ट्राय करा. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले हे ब्रेड बॉल्स चहासोबत किंवा संध्याकाळच्या स्नॅकसाठी एकदम परफेक्ट लागतात. चला तर मग, पाहूया ही झटपट आणि खुसखुशीत ब्रेड बॉल्स रेसिपी.

साहित्य

  • ब्रेड – 2 स्लाइस
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • उकडलेले बटाटे – 2 (सोलून कुस्करलेले)
  • कॉर्नफ्लोअर – 1½ टेबलस्पून
  • तीळ – 1 टेबलस्पून
  • आलं – 1 इंच (किसलेलं)
  • हळद – ½ टीस्पून
  • धणेपूड – 1 टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • हिरवी मिरची – 1 ते 2 (बारीक चिरलेली)
  • हिरवी मिरची – 2 ते 3 (अख्खी, तळण्यासाठी)
  • कोथिंबीर – थोडी (बारीक चिरलेली)
  • चाट मसाला – ½ टीस्पून
  • तेल – तळण्यासाठी

कृती

सर्वात आधी ब्रेडचे स्लाइस एका मोठ्या भांड्यात घ्या. त्यावर थोडं थोडं पाणी शिंपडून हाताने नीट कुस्करून घ्या. ब्रेड फार ओलसर होणार नाही याची काळजी घ्या.

आता त्यात उकडलेले व कुस्करलेले बटाटे घाला.

त्यानंतर कॉर्नफ्लोअर, तीळ, आलं, हळद, धणेपूड, लाल तिखट, मीठ, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि चाट मसाला घालून सगळं मिश्रण नीट मिक्स करा.

तयार मिश्रणाचे लहान लहान गोळे तयार करा.

कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम आचेवर चांगलं तापल्यावर हे गोळे हळूच तेलात सोडा.

सोबत 2–3 अख्ख्या हिरव्या मिरच्याही तेलात तळा.

ब्रेड बॉल्स सर्व बाजूंनी सोनसळी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

तयार झालेले बॉल्स झाऱ्याने काढून टिश्यू पेपरवर ठेवा.

गरमागरम ब्रेड बॉल्स आता सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहेत. हे ब्रेड बॉल्स टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा मिंट चटणीसोबत अप्रतिम लागतात. कमी साहित्य, सोपी कृती आणि जबरदस्त चव यामुळे ही रेसिपी नक्कीच तुमच्या घरात पुन्हा पुन्हा केली जाईल. तर वाट कश्याची बघताय आज रविवारी सुट्टीच्या दिवशी संध्याकाळच्या स्नॅकसाठी काही वेगळं हवं असेल, तर ही खुसखुशीत ब्रेड बॉल्स रेसिपी नक्की करून पाहा.

