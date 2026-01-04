English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • सायकलिंग की जॉगिंग, झटपट वजन कमी करण्यासाठी काय आहे जास्त प्रभावी ?

सायकलिंग की जॉगिंग, झटपट वजन कमी करण्यासाठी काय आहे जास्त प्रभावी ?

Weight Loss Tips: वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम सुरू करणाऱ्या व्यक्तींना सायकलिंगपासून सुरूवात करावी की, जॉगिंगपासून असा प्रश्न हमखास पडतो. याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी सदर लेख वाचा.   

Updated: Jan 4, 2026, 01:02 PM IST
सायकलिंग की जॉगिंग, झटपट वजन कमी करण्यासाठी काय आहे जास्त प्रभावी ?

cling Or Jogging For Weight Loss:आजकाल बदललेल्या जीवनशैलीमुळे वाढते वजन ही एक मोठी समस्या बनली आहे. चुकीची खाण्याची सवय, ताणतणाव, बैठे काम आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढते. अशा परिस्थितीत वजन कमी करण्यासाठी लोक जिम, योगा, डाएटसोबतच सायकलिंग आणि जॉगिंगसारख्या कार्डिओ एक्सरसाइजकडे वळताना दिसतात. मात्र अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न असतो तो म्हणजे वजन कमी करण्यासाठी सायकलिंग पासून सुरूवात करावी की, जॉगिंगपासून? कोणता व्यायाम जास्त प्रभावी असतो. जर तुम्हीही व्यायामाला सुरूवात केली असेल आणि तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल तर हा लेख नक्कीच वाचा.

Add Zee News as a Preferred Source

तज्ज्ञ काय सांगतात?

तज्ज्ञांच्या मते, सायकलिंग आणि जॉगिंग हे दोन्हीही वजन कमी करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत. सायकलिंग करताना शरीरातील मोठे स्नायू सक्रिय होतात आणि हळूहळू पण सातत्याने कॅलरी बर्न होतात. विशेषतः गुडघेदुखी, सांधेदुखी किंवा वजन जास्त असलेल्या व्यक्तींसाठी सायकलिंग हा सुरक्षित आणि सोपा व्यायाम मानला जातो. एका तासाच्या सायकलिंगमुळे साधारण 400 ते 600 कॅलरी बर्न होऊ शकतात. शिवाय, सायकलिंग दीर्घकाळ करता येत असल्याने फॅट बर्निंग प्रक्रियेला गती मिळते.

जॉगिंग करणे सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे का?

दुसरीकडे, जॉगिंग हा अधिक तीव्र स्वरूपाचा व्यायाम आहे. कमी वेळात जास्त कॅलरी बर्न करायच्या असतील तर जॉगिंग प्रभावी ठरते. अवघ्या 30 मिनिटांच्या जॉगिंगमध्ये 300 ते 450 कॅलरीपर्यंत कॅलरी बर्न होऊ शकतात. पोटावरील चरबी, मांड्या आणि कमरेचा घेर कमी करण्यासाठी जॉगिंग फायदेशीर मानले जाते. मात्र जॉगिंग करताना गुडघे आणि पायांवर ताण पडतो, त्यामुळे प्रत्येकासाठी ते योग्य असेलच असे नाही.

व्यायामासाठी कोणता पर्याय आहे जास्त प्रभावी?

आरोग्यतज्ज्ञ सांगतात की, वजन कमी करण्यासाठी कोणता व्यायाम करायचा हे व्यक्तीच्या शरीरक्षमतेवर, वयावर आणि आरोग्यावर अवलंबून असते. जलद वजन कमी करण्याचे उद्दिष्ट असेल तर जॉगिंग उपयुक्त ठरू शकते, तर दीर्घकाळ सुरक्षितपणे वजन कमी करायचे असल्यास सायकलिंग उत्तम पर्याय आहे. सर्वात चांगला परिणाम हवा असेल तर आठवड्यात काही दिवस सायकलिंग आणि काही दिवस जॉगिंग असा समतोल राखणे फायदेशीर ठरते. व्यायामासोबत संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि पाणी घेतल्यास वजन कमी होण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते.

About the Author
Tags:
Weight loss tipscyclingjoggingexercise

इतर बातम्या

1 जानेवारीला सासूने रात्री मित्राला घरी बोलावलं, विधवा सून...

ठाणे