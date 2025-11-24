घरातला Cylinder लिक झाल्यास सर्वात आधी काय करावं? 'या' एका चुकीने घरात होईल मोठा स्फोट

Things To Do In Case Of LPG Gas Leak: स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलेंडर हा जितका सोयीकस्कर असतो. मात्र या सोयीस्कर पर्यायाचा नीट वापर केला नाही, नीट देखभाल केली तर त्याचा धोकाही तितकाच असतो. एलपीजी सिलेंडरबाबत थोडासा निष्काळजीपणा देखील मोठ्या दुर्घटनेसाठी कारणीभूत ठरू शकते. गळतीमुळे अनेकदा घरांमध्ये आग लागल्याचे प्रकार घडले आहेत. गॅस गळतीमुळे सिलेंडरचा स्फोट होण्याच्या अनेक घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. कधीकधी लोकांना गॅसचा वास येतो, परंतु योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने किंवा याकडे दुर्लक्ष केल्याने अपघात होतो. म्हणून, जर तुम्हाला तुमच्या घरात एलपीजीचा तीव्र वास जाणवला तर सावध होऊन काही उपाययोजना करणं फार गरजेचं आहे. एलपीजीचा वास येत असेल तर तुम्ही काही चुका टाळल्याच पाहिजेत. नेमक्या कोणत्या चुका स्फोटासाठी कारणीभूत ठरु शकतात हेच आपण आज समजून घेणार आहोत.
खरं तर एलपीजी गॅसला स्वत:चा कोणताच वास नसतो. म्हणून सिलेंडरमधून गळती झाल्यास ती त्वरित ओळखता यावी म्हणून एलपीजी सिलेंडरमध्ये इथाइल मर्कॅप्टन मिसळले जाते. जर तुमच्या घरातून कुजलेल्या अंड्याचा किंवा लसणासारखा वास येऊ लागला, तर हे गॅस गळती होत असल्याचं लक्षण आहे. असा वास आल्यास सर्वात पहिले पाऊल म्हणजे बर्नर आणि रेग्युलेटरवरील सर्व नॉब ताबडतोब बंद करावेत. अशा परिस्थितीत बरेच लोक लगेच घाबरतात. त्यामुळेच घाबरू न जाता लिक झालेला गॅस स्वयंपाकघरातून बाहेर पडू देण्यासाठी घरातील सर्व खिडक्या किंवा दरवाजे उघडण्याचा प्रयत्न करावा
जर तुम्हाला गॅसचा वास येत असेल तर आजूबाजूच्या परिसरातील मेणबत्त्या, अगरबत्ती आणि दिवे यासारख्या गोष्टी तातडीने विझवाव्यात. माचिसचा वापर टाळावा. तसेच लाईटर लावू नये. इलेक्ट्रिकल स्विच चालू किंवा बंद केले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. कारण इलेक्ट्रिकल स्विच ठिणगी पडण्यास कारणीभूत ठरु शकतात आणि मोठा स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व इलेक्ट्रिक उपकरणं सुरु ठेवण्याची चूक गॅस लिक झाल्यानंतर टाळाच.
जर गॅसचा वास येत राहिला तर रेग्युलेटर काढा आणि सिलेंडरवर सेफ्टी कॅप लावा. मुलांना गॅसच्या आजूबाजूला जाऊ देऊ नका. जर सिलेंडर बराच काळ वापरला जाणार नसेल तर रेग्युलेटर काढा, कॅप ठेवा आणि सिलेंडर कोरड्या जागी ठेवा.
जर गॅस गळतीमुळे सिलेंडरला आग लागली तर घाबरू नका. जर सिलेंडरला आग लागली तर मोठा स्फोट होण्याआधी थोडा वेळ हाती असतो. जर सिलेंडरला आग लागली तर जाड ब्लँकेट ओला करा आणि नंतर सिलेंडरभोवती गुंडाळा. यामुळे आग विझेल. यानंतर, ताबडतोब 1906 या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करा.