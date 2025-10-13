English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Reels पाहून उपाशीपोटी बिटाचा रस पिताय? आधी परिणाम पाहून घ्या, मगच ठरवा...

Effects of Drinking Beetroot juice empty stomach : दर दुसरं रील एबीसी ज्युस, हा ज्यूस अन् त्या ज्युसचा... पण त्याचा नेमका फायदा कसा होतो माहितीये? आरोग्याच्या दृष्टीनं ही पाहा महत्त्वाची माहिती... 

सायली पाटील | Updated: Oct 13, 2025, 02:17 PM IST
Reels पाहून उपाशीपोटी बिटाचा रस पिताय? आधी परिणाम पाहून घ्या, मगच ठरवा...
detox juice how beneficial is drinking Beetroot juice empty stomach read nutritionist advice for gut health

Effects of Drinking Beetroot juice empty stomach : हल्ली सोशल मीडियाचं कोणतंही माध्यम सुरू केलं की त्यामध्ये शॉर्ट व्हिडीओ, रीलचाच सुळसुळाट पाहायला मिळतो. रेसिपीपासून फॅशन टीप्स ते अगदी नात्यांवर भाष्य असो किंवा मग आरोग्यविषयक माहिती असो. काही क्षणांचे रील नेटकऱ्यांची पसंती मिळवून जातात. अशाच या रील्स (Instagram Reels) च्या गर्दीत हमखास दिसणारे व्हिडीओ म्हणजे एबीसी ज्युस, बीट ज्युस किंवा तत्सम 'डिटॉक्स ज्युस'चे (Detox Juice). 

Add Zee News as a Preferred Source

अनेक आहारतज्ज्ञ आणि कथित रीलमधून करण्यात येणाऱ्या दाव्यानुसार दिवसाची सुरुवात बिटाच्या रसानं केल्यास त्याचा फायदा हृदय आणि त्वचेच्या आरोग्यावर होतो. असंही म्हटलं जातं की, बिटाच्या रसामुळं शरीराला ताकद मिळते, रक्तप्रवाह सुरळीत राहतो आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिकरित्या लकाकी येते. पण, बिटाचा ज्युस, किंवा रस उपाशीपोटी पिणं कितपत सुरक्षित आणि किती फायद्याचं आहे? या प्रश्चाचं उत्तर अनेकांकडे नाहीय. 

आहारतज्ज्ञ बिटाच्या रसाविषयी काय सांगतात? 

उपाशीपोटी बीट ज्युस पिणं फायद्याचं असलं तरीही काहींसाठी याचा फायदा होत असतो तर, काहींना मात्र हा रस तितकासा फायद्याचा ठरत नाही. ज्यामुळं पोटाच्या समस्या आणि तत्सम अडचणी उदभवतात. प्रत्यक्षात बिटाचा ज्यूस प्यायल्यानं शरीरात लोह, प्रथिनं आणि अँटीऑक्सिडंट मिळतात. नाश्त्याच्या आधी साधारण 30 मिनिटांपूर्वी लिंबाचा रस मिसळून बिटाचा रस प्यायल्यास त्याचा अधिक फायदा दिसतो. 

यामुळं रक्तप्रवाह सुरळीत राहण्यापासून तो नियंत्रित राहतो, स्नायूंना पुरेसा ऑक्सिजनपुरवठा होतो, फायबर डायजेस्टीव्ह सिस्टीम सुधारते.

हेसुद्धा वाचा : Diwali Car Offers 2025: GST कपातीमागोमाग आता Diwali बम्पर ऑफर; तुमच्या आवडीची कार कायच्या काय स्वस्त! 

कोणासाठी बिटाचा रस फायद्याचा ठरत नाही? 

काही व्यक्तींना पोटाच्या समस्या, विकार किंवा आजारपणं असतात अशा मंडळींनी बीट ज्युस उपाशीपोटी पिऊ नये. उपाशीपोटी या मंडळींनी बिटाचा रस प्यायल्यास त्यातील तंतूमय घटक आतड्यांना हानी पोहोचवतात. ज्यामुळं पोट फुगणं, अॅसिडीटी अशा समस्या भेडसावतात. बिटामध्ये ऑक्सालेटचं प्रमाण अधिक असल्यानं मूतखड्याचा धोका असतो. त्यामुळं बिटातं एकंदरत सेवन हे प्रमाणबद्ध असावं असंच आहारतज्ज्ञ सांगता. 

(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही. आहारविषयक बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Health newsHealthy DrinksBeetroot Juiceempty stomachन्यूट्रिशनिस्ट टिप्स

इतर बातम्या

GST कपातीमागोमाग आता Diwali बम्पर ऑफर; तुमच्या आवडीची कार क...

टेक