Reels पाहून उपाशीपोटी बिटाचा रस पिताय? आधी परिणाम पाहून घ्या, मगच ठरवा...

Effects of Drinking Beetroot juice empty stomach : हल्ली सोशल मीडियाचं कोणतंही माध्यम सुरू केलं की त्यामध्ये शॉर्ट व्हिडीओ, रीलचाच सुळसुळाट पाहायला मिळतो. रेसिपीपासून फॅशन टीप्स ते अगदी नात्यांवर भाष्य असो किंवा मग आरोग्यविषयक माहिती असो. काही क्षणांचे रील नेटकऱ्यांची पसंती मिळवून जातात. अशाच या रील्स (Instagram Reels) च्या गर्दीत हमखास दिसणारे व्हिडीओ म्हणजे एबीसी ज्युस, बीट ज्युस किंवा तत्सम 'डिटॉक्स ज्युस'चे (Detox Juice).
अनेक आहारतज्ज्ञ आणि कथित रीलमधून करण्यात येणाऱ्या दाव्यानुसार दिवसाची सुरुवात बिटाच्या रसानं केल्यास त्याचा फायदा हृदय आणि त्वचेच्या आरोग्यावर होतो. असंही म्हटलं जातं की, बिटाच्या रसामुळं शरीराला ताकद मिळते, रक्तप्रवाह सुरळीत राहतो आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिकरित्या लकाकी येते. पण, बिटाचा ज्युस, किंवा रस उपाशीपोटी पिणं कितपत सुरक्षित आणि किती फायद्याचं आहे? या प्रश्चाचं उत्तर अनेकांकडे नाहीय.
उपाशीपोटी बीट ज्युस पिणं फायद्याचं असलं तरीही काहींसाठी याचा फायदा होत असतो तर, काहींना मात्र हा रस तितकासा फायद्याचा ठरत नाही. ज्यामुळं पोटाच्या समस्या आणि तत्सम अडचणी उदभवतात. प्रत्यक्षात बिटाचा ज्यूस प्यायल्यानं शरीरात लोह, प्रथिनं आणि अँटीऑक्सिडंट मिळतात. नाश्त्याच्या आधी साधारण 30 मिनिटांपूर्वी लिंबाचा रस मिसळून बिटाचा रस प्यायल्यास त्याचा अधिक फायदा दिसतो.
यामुळं रक्तप्रवाह सुरळीत राहण्यापासून तो नियंत्रित राहतो, स्नायूंना पुरेसा ऑक्सिजनपुरवठा होतो, फायबर डायजेस्टीव्ह सिस्टीम सुधारते.
काही व्यक्तींना पोटाच्या समस्या, विकार किंवा आजारपणं असतात अशा मंडळींनी बीट ज्युस उपाशीपोटी पिऊ नये. उपाशीपोटी या मंडळींनी बिटाचा रस प्यायल्यास त्यातील तंतूमय घटक आतड्यांना हानी पोहोचवतात. ज्यामुळं पोट फुगणं, अॅसिडीटी अशा समस्या भेडसावतात. बिटामध्ये ऑक्सालेटचं प्रमाण अधिक असल्यानं मूतखड्याचा धोका असतो. त्यामुळं बिटातं एकंदरत सेवन हे प्रमाणबद्ध असावं असंच आहारतज्ज्ञ सांगता.
(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही. आहारविषयक बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)